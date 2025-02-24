Дистанционное выдвижение на выборы предложили ввести для участников спецоперации

Дистанционное выдвижение на выборы предложили ввести для участников спецоперацииЗакон предусматривает такую возможность только для больных или находящихся в СИЗО
Заксобрание Татарстана предложило разрешить участникам спецоперации направлять документы в избирательные комиссии для выдвижения на выборы через доверенных лиц – командиров воинских частей, в которых кандидат проходит службу. Это позволит им баллотироваться, не покидая зоны боевых действий. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 21 февраля.
По закону кандидаты должны подавать документы в избирком лично, но есть несколько исключений: согласно ст. 33 п. 5 закона об основных гарантиях избирательных прав, подача документов через доверенных лиц позволена в случае, если кандидат болен, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Эту норму предлагается распространить и на участников спецоперации.
Сейчас военные, находящиеся в том числе в зоне спецоперации, не имеют возможности покинуть фронт, а значит, не могут и направить в избирком документы о своем желании баллотироваться. Это, по мнению авторов инициативы, лишает их пассивного избирательного права и не дает возможности стать депутатом. Это необходимое решение, обеспечивающее равные условия участия в политической жизни, заявил 20 февраля глава комитета по госстроительству и местному самоуправлению заксобрания Татарстана Альберт Хабибуллин.
Лишать гражданина возможности выдвинуться по причинам, от него не зависящим, неправомерно, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. «Инициатива вроде бы правильная, однако думают ли бойцы на передовой о выдвижении – не знаю», – добавил он. Впрочем, для таких случаев есть уже отработанные инструменты – вести избирательную кампанию можно дистанционно, для этого есть доверенные лица и электронные формы предвыборной агитации, пояснил Митин.
Парламентарии Татарстана действуют в тренде и на опережение, логично, что им хотелось бы иметь возможность дистанционно избирать участников спецоперации в местные легислатуры, говорит электоральный юрист Олег Захаров. Такой опцией, помимо больных и находящихся в СИЗО, пользуются и космонавты: например, в 2024 г. космонавт Олег Кононенко («Единая Россия») переизбирался в совет депутатов Королева, находясь все время избирательной кампании на орбите, напомнил он. «И уже тогда возник вопрос о более широком использовании этой процедуры», – резюмировал электоральный юрист.
Ветераны уже объявлены кадровым резервом власти, поэтому такая инициатива Татарстана выглядит логичной, говорит политолог Виталий Иванов. Идея Татарстана «реально расширяет» возможности участников спецоперации для участия в выборах, дополнительно легитимизирует и институализирует процесс, согласился глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Считаю, что для участников спецоперации должна быть выделена отдельная статья закона, описывающая уникальную ситуацию. А вот ставить их в один ряд с болеющими и осужденными – это политически и чисто по-человечески неправильно», – заявил он.
По итогам сентябрьских выборов 2024 г. депутатами различных уровней стали 329 участников спецоперации, писали «Ведомости» 2 октября. Сведения о том, сколько людей находится в зоне боевых действий, обновляются не часто. Цифру в 700 000 президент называл в ходе встречи с участниками кадровой программы «Время героев» в июне 2024 г.
Ее запуск Владимир Путин анонсировал в послании 29 февраля 2024 г. Сейчас в дополнение к объявленной главой государства федеральной программе в субъектах РФ запускаются ее региональные аналоги (см. «Ведомости» от 21 января). Чтобы кадровый резерв не сокращался, рекомендовано предусмотреть дистанционное обучение фронтовиков.