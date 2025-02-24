Дистанционное выдвижение на выборы предложили ввести для участников спецоперации

Парламентарии Татарстана действуют в тренде и на опережение, логично, что им хотелось бы иметь возможность дистанционно избирать участников спецоперации в местные легислатуры, говорит электоральный юрист Олег Захаров. Такой опцией, помимо больных и находящихся в СИЗО, пользуются и космонавты: например, в 2024 г. космонавт Олег Кононенко («Единая Россия») переизбирался в совет депутатов Королева, находясь все время избирательной кампании на орбите, напомнил он. «И уже тогда возник вопрос о более широком использовании этой процедуры», – резюмировал электоральный юрист.