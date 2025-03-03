На рекрутинговых сайтах увеличилось число вакансий для госслужащих

Региональные власти могут использовать все предусмотренные законом способы подбора кадров, прежде всего – размещение вакансий на портале госслужбы, отмечает директор экспертно-аналитического центра государственной и муниципальной службы ВШГУ Михаил Морозов. Но одного резюме будет недостаточно, даже если есть основания для назначения без проведения конкурса. Чтобы поступить на службу, гражданин должен представить комплект документов и пройти оценочные процедуры в соответствии с законодательством. При этом кандидатам стоит внимательно читать публикуемые объявления о вакансиях – довольно часто они предполагают не прямое трудоустройство, а лишь включение в кадровый резерв, добавляет собеседник. По его словам, многие регионы ищут кандидатов на руководящие позиции среди представителей кадровых резервов.