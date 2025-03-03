На рекрутинговых сайтах увеличилось число вакансий для госслужащих

На рекрутинговых сайтах увеличилось число вакансий для госслужащихПривлекать специалистов стало сложнее из-за кадрового голода и ограничений на выезд за границу
В феврале правительство Ярославской области опубликовало вакансию заместителя министра туризма на рекрутинговом сайте HeadHunter (hh.ru). По данным платформы, в последние два года появляется все больше открытых предложений для госслужащих. В течение 2023 г. на hh.ru государственные организации опубликовали 636 вакансий для высшего менеджмента, в 2024 г. – 724, а за первые два месяца текущего года – 84. За последний год было размещено свыше 20 вакансий на позиции заместителей и помощников министра на региональном уровне, рассказал представитель HeadHunter.
По словам руководителя отдела по работе с клиентами кадровой компании Uteam Анны Китаевой, тренд поиска госслужащих на рекрутинговых платформах действительно есть. Ранее подбор персонала шел преимущественно по «министерским каналам», но сейчас ситуация изменилась. Одной из ключевых причин является острая нехватка кадров, достигающая, по оценкам Минтруда, 1,5 млн человек. Китаева также отмечает, что привлекать специалистов стало сложнее из-за ограничений на выезд за границу для госслужащих. В связи с этим использование профессиональных рекрутинговых платформ становится необходимостью.
На ключевые позиции на госслужбу в последнее время довольно часто приглашают кандидатов из бизнеса, говорит партнер компании Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных, которая занимается подбором топ-менеджеров и управленческим консалтингом. По ее наблюдениям, для поиска управленцев региональные органы власти используют все возможные источники поиска: рекомендации, размещение вакансий на различных ресурсах и в том числе привлечение хедхантеров. «Для подбора на линейные позиции, безусловно, используются в основном сайты самих нанимающих организаций», – говорит она.
Параллельно с этим активно развивается тенденция выращивания сотрудников внутри системы, говорит собеседница из Uteam.
Директор дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС (Президентская академия) Наталья Гаркуша оценивает размещение вакансий на открытых площадках позитивно: «Это помогает охватить широкий круг потенциальных кандидатов, что дает возможность привлечь уникальных специалистов, не ограничиваясь только региональным рынком труда». По ее мнению, публичное размещение вакансий наряду с коммерческими организациями привлекает профессионалов, которые ранее не рассматривали работу на государство.
Важную роль играет сотрудничество с университетами, где формируется новый корпус будущих чиновников. «Фактически государство формирует заказ на профессионалов, которые будут востребованы на службе», – говорит Гаркуша. Примером такой программы является «Ресурс России» РАНХиГС, которая второй год готовит будущих служащих с углубленными цифровыми компетенциями, востребованными в современных условиях управления государством.
Региональные власти могут использовать все предусмотренные законом способы подбора кадров, прежде всего – размещение вакансий на портале госслужбы, отмечает директор экспертно-аналитического центра государственной и муниципальной службы ВШГУ Михаил Морозов. Но одного резюме будет недостаточно, даже если есть основания для назначения без проведения конкурса. Чтобы поступить на службу, гражданин должен представить комплект документов и пройти оценочные процедуры в соответствии с законодательством. При этом кандидатам стоит внимательно читать публикуемые объявления о вакансиях – довольно часто они предполагают не прямое трудоустройство, а лишь включение в кадровый резерв, добавляет собеседник. По его словам, многие регионы ищут кандидатов на руководящие позиции среди представителей кадровых резервов.
В Новгородской области практика поиска людей через кадровые платформы используется в качестве вспомогательной: она дополняет созданную в регионе систему отбора специалистов, говорит собеседник в правительстве региона. Как и во всех регионах, до 2023 г. в Новгородской области управленцев отбирали по классической схеме – проводили кадровый конкурс по аналогии с федеральными «Лидерами России». «Приоритет региональной системы отбора кадров с 2023 г. – ставка на внутренние резервы госсектора, т. е. на свою скамейку запасных, готовых в любой момент к замещению вакансий», – уточнил собеседник «Ведомостей».
По его словам, для этого был запущен проект «Резерв профессионалов госсектора Новгородской области», отличительная особенность которого – отбор по принципу воронки. «Из 1000 человек, подавших заявки за два года, было выбрано 60 (5% от заявившихся). Затем они прошли ассесмент (оценку компетенций. – «Ведомости»), обучение и получили конкретные рекомендации по личностному росту и карьерной траектории. Проект позволил сформировать пул, из которого 15 человек (27%) уже назначены на должности заместителей глав муниципальных районов, заместителей министров и руководителей учреждений госсектора», – добавил источник.
Кейс правительства Ярославской области связан с осознанием руководством региона своей роли системного интегратора кадрового сектора не только госслужбы, но и всей системы бюджетных организаций, полагает Морозов. «Если взглянуть на предлагаемый ими пул вакансий, то там можно найти служащих для муниципалитета, системных администраторов и даже дворников. При этом никто не ждет от них, что они тоже будут завтра управлять государством», – отмечает эксперт.
Подбор квалифицированных управленческих кадров был одним из ключевых пунктов предвыборной программы губернатора Михаила Евраева в 2022 г. По его инициативе был запущен конкурс «Ярославский резерв», нацеленный, по его словам, «на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни в регионе». Среди победителей конкурса значился заместитель председателя правительства Ярославской области Артем Молчанов, который 7 ноября 2022 г. был избран мэром Ярославля. В феврале 2024 г. правительство Ярославской области объявляло о новом кадровом конкурсе.