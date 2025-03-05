Согласится ли Иран начать переговоры с США при посредничестве России

Трамп считал сделку по СВПД, которая была заключена еще при президенте Бараке Обаме, не выгодной для США и вышел из нее. Затем он ввел еще больше санкций против Ирана и отдал приказ на ликвидацию командующего подразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани, который, судя по всему, был архитектором «оси сопротивления», напоминает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Так как на данный момент позиции Ирана ослабли, а Израиля, наоборот, усилились, Трамп теперь может выдвинуть еще больше условий для заключения сделки. И, скорее всего, он потребует все и сразу – отказа от ядерной программы и поддержки «Хамас», «Хезболлы» и йеменских хуситов, на что Иран определенно идти не готов, говорит Лазовский.