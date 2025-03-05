Согласится ли Иран начать переговоры с США при посредничестве России

Согласится ли Иран начать переговоры с США при посредничестве РоссииДональд Трамп попросил Владимира Путина о такой услуге
США попросили Россию стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе этой страны. О том, что такую просьбу американский президент Дональд Трамп высказал российскому лидеру Владимиру Путину во время первых за три года российско-американских телефонных переговоров 12 февраля, первым сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве. Вскоре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала подтвердил телеканалу «Звезда» готовность России быть таким посредником словами «в целом да, так и есть», но следом он занял более сдержанную позицию. «Я не могу подтвердить. Но я говорил, что в целом Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться именно мирными средствами. Россия, будучи союзником и партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу», – так звучит официальная позиция Москвы на 4 марта.
Точно известно, что тема поднималась на российско-американских переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков, присутствовавший там, пояснил, что тогда была достигнута договоренность о проведении «отдельных переговоров» по этой теме. Песков добавил Bloomberg, что Москва сделает «все возможное», чтобы помочь США и Ирану устранить между собой трения путем переговоров.
В свою очередь, представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи еще на пресс-конференции 3 марта, отвечая на вопрос, предлагала ли Москва посредничество, просто назвал «естественным» стремлением стран предлагать свою помощь по такому значимому вопросу.
Проблема иранской ядерной программы была одной из тем в переговорах российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране 25 февраля. На встрече Лавров заявил, что дипломатические инструменты и без использования угроз применения силы для заключения новой ядерной сделки по-прежнему сохраняются. В свою очередь, иранский министр отметил, что Тегеран не сядет за стол переговоров с американцами под давлением.
Трамп с момента своего возвращения в Белый дом 20 января посылал неоднозначные сигналы Ирану. С одной стороны, американский президент в начале февраля обещал возобновить политику «максимального давления», которой он придерживался в период своего первого срока, с другой – говорил, что предпочтет заключить с этой страной новое Соглашение по иранской ядерной программе (СВПД), чем «бомбить ее».
«Ведомости» отправили запросы в госдепартамент и Белый дом относительно их мнения о возможном посредничестве России в переговорах США с Ираном.
В Иране потенциальное возобновление переговоров по ядерной программе, вероятно, стало объектом разногласий в правящих кругах. В частности, президент страны Масуд Пезешкиан на заседании по рассмотрению вотума недоверия министру экономики и финансов Абдольнасеру Хеммати и вице-президенту по стратегическим вопросам Мухаммаду Зарифу в парламенте 2 марта заявил, что верховный лидер страны Али Хаменеи выступает против диалога с США по этому вопросу, в то время как он, напротив, верит в дипломатию. «Мы должны найти подходящие пути для решения проблем У меня могут быть свои убеждения, но, когда верховный лидер определяет направление, мы должны адаптироваться к нему», – цитирует Пезешкиана агентство IRNA.
Что такое СВПД
СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, одобрен Ираном, постоянными членами Совбеза ООН и Германией) был заключен в 2015 г. при президенте США Бараке Обаме. Соглашение накладывало на Иран обязательство по сокращению запасов низкообогащенного урана (до уровня 3,67%) с 10 т до 300 кг в обмен на снятие экономических санкций, а также содержало требование не создавать новые исследовательские и производственные объекты для ядерной программы в течение 15 лет. Но уже через три года Трамп объявил о выходе из договора и восстановлении всех экономических рестрикций против Исламской Республики.
До этого 20 января представитель иранского МИДа Багаи даже угрожал выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если западные страны используют механизм snapback против Тегерана, который подразумевает восстановление санкций Совбеза ООН.
Согласно отчету МАГАТЭ, в настоящее время Иран располагает 182 кг урана, обогащенного до 60%. По оценкам специалистов, такой уран можно легко обогатить до 90%, что теоретически достаточно для изготовления четырех ядерных зарядов.
В Иране опасаются ухудшения российско-иранских отношений на фоне восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном, полагает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Елена Дунаева. Такая перспектива, с точки зрения Тегерана, может помешать двум странам реализовать совместные экономические проекты, в том числе в транспортной и энергетической сферах, продолжает эксперт: «Конечно, посредничество Москвы в ирано-американских переговорах могло бы частично снять эти опасения у иранцев».
По мнению Дунаевой, отставка Зарифа, который ранее участвовал в переговорном процессе по СВПД, произошла под давлением Хаменеи. Он не видит смысла в возобновлении ирано-американского диалога по ядерной сделке в период президентства Трампа. С другой стороны, отмечает эксперт, если Москва предложит новые условия СВПД с включением механизмов контроля и исполнения соглашения, то стороны могут сесть за стол переговоров. «Ирану важно снятие экономических санкций. Несмотря на рост ВВП в 3,4%, экономическое положение страны на фоне высокой инфляции и девальвации национальной валюты сильно ухудшилось. Впрочем, многое еще будет зависеть от политики Израиля на Ближнем Востоке и от общей ситуации в регионе», – пояснила эксперт.
Трамп считал сделку по СВПД, которая была заключена еще при президенте Бараке Обаме, не выгодной для США и вышел из нее. Затем он ввел еще больше санкций против Ирана и отдал приказ на ликвидацию командующего подразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани, который, судя по всему, был архитектором «оси сопротивления», напоминает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Так как на данный момент позиции Ирана ослабли, а Израиля, наоборот, усилились, Трамп теперь может выдвинуть еще больше условий для заключения сделки. И, скорее всего, он потребует все и сразу – отказа от ядерной программы и поддержки «Хамас», «Хезболлы» и йеменских хуситов, на что Иран определенно идти не готов, говорит Лазовский.
Россия, в свою очередь, действительно может выступить эффективным арбитром, продолжает эксперт, так как она поддерживает рабочие отношения как с Израилем, так и Ираном, а также с еще одной важной страной в этом контексте – ОАЭ. И потому Москва могла бы помочь донести позиции каждой из сторон. Но, вероятно, Иран предложит формат старой сделки с инспекциями МАГАТЭ и прозрачной ядерной программой, что вряд ли устроит США. Аналогично Иран никогда не согласится с планом Трампа превратить сектор Газа в курорт, подчеркивает Лазовский. При этом теоретически в ходе переговоров при наличии политической воли стороны вполне могут о чем-то и договориться, уверен Лазовский.
В самом Иране, учитывая его проблемы с электроэнергией, которые вызваны в том числе и санкциями, новая сделка воспринималась бы позитивно, говорит аналитик. А внутри элит Ирана есть как сторонники сделки (тот же Зариф), так и противники (и, судя по всему, это рахбар и КСИР), заключает Лазовский.
В подготовке материала принимал участие Владимир Кулагин