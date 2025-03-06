Почти месяц ушел на превращение и. о. во врио главы Новгородской области

За последние 20 лет почти не было случаев назначения губернаторами преемников из своей администрации после отставок, сказал политолог Александр Кынев. Исключения, по его словам, делались только в случае, если губернаторы уходили на повышение. «Сам факт того, что назначен Дронов, говорит о том, что федеральный центр воспринимает уход Никитина скорее как повышение», – сказал он «Ведомостям». По его мнению, процедура назначения Дронова могла затянуться из-за необходимости оперативно заполнить вакантную позицию в Минтрансе. «Просто могли не успеть бюрократически пройти все этапы согласований [перед подписанием президентского указа]. Не исключено, что в это время были попытки пролоббировать иные варианты», – заявил Кынев.