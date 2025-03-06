Почти месяц ушел на превращение и. о. во врио главы Новгородской области

Почти месяц ушел на превращение и. о. во врио главы Новгородской областиРегион возглавил ставленник экс-губернатора Александр Дронов, но такое решение вряд ли будет типовым
Президент Владимир Путин 5 марта подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности (и. о.) губернатора Новгородской области. Это произошло на следующий день после их встречи в Кремле и спустя почти месяц после отставки Андрея Никитина с поста главы региона. Дронов работает в правительстве области с апреля 2017 г. (переехал вскоре после назначения Никитина), с 15 января 2020 г. – первым вице-губернатором. Указ о назначении нетипичный, так как, во-первых, в подавляющем большинстве случаев врио губернатора назначается одновременно с отставкой предыдущего главы региона; во-вторых, новый руководитель в последние годы, как правило, не связан с местными элитами.
Никитин досрочно покинул пост губернатора Новгородчины 7 февраля и стал замглавы Минтранса. 10 февраля четыре собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента (АП), сообщили, что основным кандидатом в губернаторы является Дронов. Назначение врио губернатора «могло зависнуть», поскольку внутриполитический блок АП был занят внеочередными выборами президента Абхазии, рассуждает источник, близкий к Старой площади. Врио главы Новгородской области – выпускник IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую курирует АП.
Собеседник «Ведомостей» в правительстве Новгородской области сказал, что назначение Дронова коллеги воспринимают «очень позитивно». «Ожидали именно его. Преемственность – всегда хорошо», – поделился он.
Задержка с президентским указом о назначении врио Новгородской области связана с наличием нескольких кандидатур, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. По словам эксперта, среди них были и представители парламентских партий. «Дронов по своей карьере похож на типичного советского функционера. Без явной протекции и достижений, но с каждым шагом он поднимался по лестнице номенклатурных позиций», – говорит эксперт. По его мнению, не стоит воспринимать это назначение как карт-бланш для Дронова. «В принципе, перед нами не самый рядовой вариант решения кадрового вопроса – назначение главным в регионе укоренившегося варяга», – прогнозирует Петров.
За последние 20 лет почти не было случаев назначения губернаторами преемников из своей администрации после отставок, сказал политолог Александр Кынев. Исключения, по его словам, делались только в случае, если губернаторы уходили на повышение. «Сам факт того, что назначен Дронов, говорит о том, что федеральный центр воспринимает уход Никитина скорее как повышение», – сказал он «Ведомостям». По его мнению, процедура назначения Дронова могла затянуться из-за необходимости оперативно заполнить вакантную позицию в Минтрансе. «Просто могли не успеть бюрократически пройти все этапы согласований [перед подписанием президентского указа]. Не исключено, что в это время были попытки пролоббировать иные варианты», – заявил Кынев.