Советник Трампа Келлог: США должны перезагрузить отношения с Россией

«Я был прямолинеен и дал понять, что существует определенный сценарий. Некоторые люди часто неправильно читают ситуацию, когда дело касается президента Трампа. Нужно понимать, что он преследует конкретные цели, когда заключает сделку. И Зеленский неправильно оценил ситуацию в прошлую пятницу, так же как и не понял меня, когда я был в Киеве», – сказал он.