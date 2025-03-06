Советник Трампа Келлог: США должны перезагрузить отношения с Россией

Советник Трампа Келлог: США должны перезагрузить отношения с РоссиейОн подчеркнул, что дальнейшая изоляция больше не является жизнеспособной стратегией
Вашингтону необходимо пересмотреть и восстановить диалог с Россией, так как продолжение политики изоляции больше не является эффективным и устойчивым подходом на фоне продолжающегося конфликта на Украине, заявил советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
Келлог в ходе своего выступления в совете по международным отношениям (CFR) заметил, что украинский лидер Владимир Зеленский изначально рассматривал свое взаимодействие с Трампом как попытку добиться от Вашингтона обязательств по продолжению финансирования Украины, чтобы обеспечить ей преимущество над Россией.
«Зеленский явно хотел, чтобы Трамп публично встал на сторону США против России, что исключило бы его роль объективного посредника, – обьяснил Келлог. – Однако президент Трамп не подходил к этому вопросу с точки зрения получения одной стороной преимущества над другой, а был сосредоточен на достижении мира».
Необходимость перезагрузки
Келлог подчеркнул, что для Трампа важен человеческий аспект конфликта наряду со стратегическими интересами Вашингтона.
«В более широком смысле его подход обусловлен осознанием того, что США необходимо перезагрузить отношения с Россией, – сказал Келлог. – В дипломатии критически важно взаимодействовать как с союзниками, так и с противниками».
Келлог считает, что предыдущей администрацией был допущен ошибочный подход к отношениям с Россией. «США не смогли наладить диалог с Россией и использовать сильную дипломатию в сочетании с надежным сдерживанием для завершения конфликта», – пояснил он.
Келлог считает, что в период войн и конфликтов главы государств должны напрямую вести дипломатические переговоры и задействовать все доступные механизмы урегулирования, чтобы избежать вовлечения своей собственной страны в затяжные вооруженные столкновения.
Он отметил, что отсутствие взаимодействия президента США с лидером страны – участницы конфликта серьезно отразилось на национальной безопасности. По его словам, дальнейшая изоляция России и отказ от диалога на фоне продолжающегося конфликта на Украине больше не могут считаться жизнеспособной или устойчивой стратегией, а также не соответствуют принципам ответственной дипломатии.
Келлог подчеркнул, что подход Трампа к украинскому конфликту отличается по следующим причинам: высокой цены с точки зрения человеческих потерь, необходимости пересмотреть отношения с Россией, защиты ключевых национальных интересов США и предотвращения дальнейшего втягивания Америки в затяжной прокси-конфликт.
Усилия по разрешению конфликта
Келлог заявил, что Вашингтон продолжает прилагать активные усилия, направленные на разрешение конфликта.
«Мы находимся только в начале пути, и, откровенно говоря, дорога будет непростой. Любые мирные переговоры сложны, но если не положить конец конфликту, который длится уже более трех лет, последствия могут сказаться не только на Европе, но и на всем мире», – сказал он
Келлог отметил, что срочные усилия администрации Трампа сейчас направлены на то, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и добиться мирного урегулирования.
«Это включает в себя как давление, так и стимулирующие меры – так называемые «кнут и пряник» – в отношении обеих сторон, чтобы подтолкнуть их к согласию на условия мира», – сказала он.
Он заявил, что среди используемых мер – конфискация замороженных российских суверенных активов для восстановления и перевооружения Украины, а также максимальные санкции против российской энергетики.
Трамп также использует как меры давления, так и стимулы, чтобы привлечь Украину к переговорному столу, добавил Келлог. «Соглашение по критически важным минералам является ключевой частью этих усилий, – объяснил он. – Президент Трамп рассматривает дипломатию и международные взаимодействия с прагматической точки зрения, ставя экономику в основу и движущую силу международных отношений».
Келлог заметил, что основой обсуждаемого мирного соглашения между Россией и Украиной не являются «стамбульские соглашения».
Он также рассказал, что Украина по-прежнему не представила свой список требований для участия в мирных переговорах, тогда как Россия передала США перечень условий в общем виде.
«Это вопрос с бинарным ответом. Есть ли у нас общий перечень условий от России? И есть ли такой перечень от Украины? Ответ – «да» и «нет», – сказал он.
Сделка США и Украины по природным ресурсам
Келлог подчеркнул, что обсуждаемое соглашение о полезных ископаемых с Киевом представляет собой партнерское сотрудничество между США и Украиной, которое может стать основой для будущей архитектуры безопасности Украины.
«Если США имеют прямой экономический интерес в Украине, то они также заинтересованы в его защите, что фактически служит своеобразной гарантией безопасности», – объяснил он.
Келлог считает, что такая сделка закладывает основу, при которой США могут получить прямую отдачу от своих инвестиций в Украину, так как Вашингтон были главным партнером Украины в ее обороне.
«В этом смысле соглашение по критически важным минералам является механизмом, с помощью которого американские налогоплательщики могут начать компенсировать расходы», – сказал он.
Предыстория перепалки
Келлог поделился предысторией перепалки между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете.
Келлог раскрыл, что перед встречей в Белом доме 13 сенаторов США собрались в отеле, где остановился Зеленский, чтобы обговорить порядок его действий.
«План был прост: объявить о сделке по драгоценным металлам, подписать соглашение, пообедать, провести пресс-конференцию, уйти со сцены и двигаться дальше, – сказал он. – Однако всё обернулось напряженной пресс-конференцией, которая продлилась почти 50 минут. Меня это удивило. Мы ожидали одного сценария, но получили совершенно другой».
Келлог раскритиковал Зеленского за ведение переговоров перед журналистами.
«Нельзя вести мирные переговоры на публике. Нельзя пытаться заставить президента США в Овальном кабинете занять чью-то сторону – поддержать Украину против России. Это не путь независимого посредника. Зеленского заранее предупредили о наших ожиданиях, – подчеркнул он. – Мы хотели, чтобы украинская сторона пошла по определенному сценарию, открыла следующую главу переговоров. Так что я не виню президента США. Он, как главнокомандующий, принял решение в соответствии со своими полномочиями по статье 2, разделу 2 Конституции».
Более того, добавил Келлог, во время своего визита в Киев две недели назад он ясно дал понять Зеленскому, к чему приведет отсутствие подписанного соглашения.
«Я был прямолинеен и дал понять, что существует определенный сценарий. Некоторые люди часто неправильно читают ситуацию, когда дело касается президента Трампа. Нужно понимать, что он преследует конкретные цели, когда заключает сделку. И Зеленский неправильно оценил ситуацию в прошлую пятницу, так же как и не понял меня, когда я был в Киеве», – сказал он.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Но разговор в Овальном кабинете быстро перешел в перепалку, закончившуюся тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение не было подписано.
Военная помощь Украине
Келлог заметил, что поставки военной помощи на Украину именно на «паузе». Советник Трампа отказался делать какие-либо прогнозы по их возможному возобновлению.
«Президент США не сказал, что процесс завершен. Он сказал, что он приостановлен. Это переходный период. И решения принимает он. Никто в администрации не должен говорить за президента. Это его прерогатива, и он сам решит, когда, по его мнению, пауза должна быть снята», – заявил он.
Келлог подчеркнул, что у Украины достаточно вооружения, чтобы продолжать вести военные действия до лета.
США заявили о приостановке военной помощи Украине 4 марта. Пояснялось, что это сделано после провальной встречи в Белом доме Трампа и Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого выразил мнение, что это решение станет наилучшим вкладом в дело мира.
В своем обращении к конгрессу 5 марта Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к скорейшему началу переговоров. Но американский президент пока оставил в силе запрет на поставки военной помощи Украине.
Также 5 марта появилась информация о том, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными. Источники Financial Times поясняли, что это может негативно сказаться на способности украинских военных эффективно атаковать российские силы.