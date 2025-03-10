Мигрантов из Мьянмы впервые привлекли как минимум два региона России

Мьянма представляется страной, которая по уровню своего развития потенциально могла бы поставлять трудовых мигрантов, говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Кириченко. На деле там доминирует весьма высокое восприятие ценности человеческой жизни, говорит он. Кроме того, легальные мигранты обязаны около 30% доходов переводить через банки, а рыночный курс в Мьянме сильно отличается от официального, что снижает число желающих. Наконец, с 2024 г. в Мьянме действует закон о всеобщей воинской обязанности и молодым людям до 35 лет ограничен выезд за границу, добавил Кириченко. Идея о мигрантах из Мьянмы может иметь развитие, но в большом количестве их можно привлечь только при централизованном наборе, резюмировал он.