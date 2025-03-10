Мигрантов из Мьянмы впервые привлекли как минимум два региона России

Мигрантов из Мьянмы впервые привлекли как минимум два региона РоссииДля расширения сотрудничества нужен централизованный оргнабор бирманцев и снижение издержек на их въезд в РФ, считают эксперты
Квалифицированных работников из Мьянмы впервые привлекли на работу на предприятиях как минимум два региона России – Приморский край и Амурская область, выяснили «Ведомости». Расширение сотрудничества обсуждается и на уровне министерств двух государств. В частности, эту тему 4 марта затронул министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме. Для привлечения специалистов нужно искать новые направления, сказал он. Говоря о них, Решетников как раз привел в пример Мьянму. Она, по его словам, при населении в 55 млн человек «экспортирует трудовых ресурсов» на 6 млн человек. «Мы тоже это с ними обсуждаем», – заявил министр.
Тема затрагивалась и на 5-м заседании российско-мьянманской межправкомиссии 22–23 февраля в Нейпьидо, рассказал «Ведомостям» президент Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Анатолий Булочников. На официальном уровне конкретный подход пока не выработан, пояснил он: нужно проработать ряд административных и юридических вопросов, в том числе касающихся приглашения рабочих и их размещения.
По словам Булочникова, Россия и Мьянма заинтересованы в таком сотрудничестве. Более того, от российских компаний уже есть запросы на специалистов-бирманцев, уточнил он. В общество неоднократно обращались их представители с просьбой оказать содействие в организации приглашений рабочих из Мьянмы, по большей части – на строительство крупных объектов и для работы на промышленных предприятиях, сообщил Булочников.
6 марта Минтруд и Министерство информации Мьянмы опубликовали сообщения, в которых говорилось, что 24 местных специалиста уже отправились на работу в Россию «в рамках пилотного проекта». Представитель российской компании по подбору персонала «Интруд» подтвердил это «Ведомостям». Этот процесс, по его словам, начался еще в прошлом году: 24 сварщика прибыли в Приморский край, еще 30 человек приедут «в ближайшие месяцы».
«Интруд» подписал соглашение о взаимопонимании с минтрудом Мьянмы и местным университетом Ara Academy на втором Российско-Мьянманском бизнес-форуме в январе 2024 г., продолжил он. Подготовка выезда специалистов состояла из нескольких этапов: согласование пилотного проекта с минтрудом и МИД Мьянмы, отбор кандидатов совместно с заказчиком, подготовка контракта и оформление документов. Название российской компании-заказчика в «Интруде» не привели. Обучение русскому языку для сдачи экзамена на его знание проходило в Мьянме на курсах, которые разработал Ara Academy.
Специалистов из Мьянмы привлекли к работе и на стройках в Амурской области, сообщил 7 марта минстрой региона. Одна из строительных компаний отобрала работников еще прошлой осенью, рассказал ее гендиректор (название компании и имя директора не приводятся). Организации нужны были сварщики, монтажники и бетонщики. «Мы, получается, первые в РФ, кто завез рабочих из Мьянмы», – заявил гендиректор компании.
200 000–400 000
человек составляет дефицит рабочей силы в российской строительной отрасли, говорил в декабре 2024 г. вице-премьер Марат Хуснуллин
Министерства труда России и Мьянмы начали работу по подготовке меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере труда, сообщил «Ведомостям» представитель российского ведомства. Документ позволит обмениваться опытом в социально-трудовой сфере, уточнил он. Меморандум – это «заверение о намерениях», он носит формальный правовой характер, подчеркнули в министерстве. «Ведомости» также направили запросы в МИД России и посольство Мьянмы в России.
Если еще несколько лет назад идея миграции из стран Юго-Восточной Азии в РФ встречала удивленное отторжение у российских чиновников и экспертов, то сейчас трудовые потоки начинают складываться, заявил «Ведомостям» руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер. Но для того чтобы они полноценно сформировались, необходимо «вложиться в то, чтобы люди [в Мьянме] узнали о России, в которой можно работать», снизить издержки и установить связи. «Именно это мы и наблюдаем сейчас на примере миграционного потока между Мьянмой и РФ», – отметил Варшавер.
Если у руководства России будет политическая воля, то потенциал у инициативы есть, отмечает проживающий в Мьянме независимый эксперт по Юго-Восточной Азии Петр Козьма. Он добавляет, что среди возможных проблем можно выделить языковой барьер и непривычный климат, но с выходцами из этой страны не будет возникать проблем с экстремизмом.
Мьянма представляется страной, которая по уровню своего развития потенциально могла бы поставлять трудовых мигрантов, говорит доцент Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Кириченко. На деле там доминирует весьма высокое восприятие ценности человеческой жизни, говорит он. Кроме того, легальные мигранты обязаны около 30% доходов переводить через банки, а рыночный курс в Мьянме сильно отличается от официального, что снижает число желающих. Наконец, с 2024 г. в Мьянме действует закон о всеобщей воинской обязанности и молодым людям до 35 лет ограничен выезд за границу, добавил Кириченко. Идея о мигрантах из Мьянмы может иметь развитие, но в большом количестве их можно привлечь только при централизованном наборе, резюмировал он.