Что означает выбор Лукашенко нового премьер-министра Белоруссии

Что означает выбор Лукашенко нового премьер-министра БелоруссииГубернатор Минской области Александр Турчин сменил ушедшего на понижение в Нацбанк Романа Головченко
Александр Турчин, 49-летний губернатор Минской области (председатель облисполкома), выбран президентом Белоруссии на пост премьера после его очередной победы на выборах в январе. Как сообщила пресс-служба президента 10 марта, это решение уже согласовано с палатой представителей (нижней палатой парламента). Турчин сменил 51-летнего Романа Головченко, который проработал премьером пять лет, начиная с протестного 2020 года. Но при этом он получил новую должность председателя правления Национального банка Белоруссии вместо Павла Каллаура, который руководил им с конца 2014 г.
«Я хочу, чтобы вы [Турчин] всегда помнили: у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Но тут вам придется с Романом Александровичем [Головченко] советоваться», – сказал Лукашенко.
Лукашенко связал уход Головченко на другую должность с тем, что тот «всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику». Правда, сам же президент признал, как Головченко ему говорил, что у него «меньше знаний в финансовой сфере» (он выпускник МГИМО. – «Ведомости»). Но с этим доводом Лукашенко не согласился: экс-премьер «знает, куда направить деньги». Президент Белоруссии также выразил надежду, что вместе с Турчиным они «наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования». Новостей относительно вероятных перестановок среди силовых министров Белоруссии пока нет.
В целом 70-летний Лукашенко старался акцентировать внимание на омоложении состава правительства, которое началось еще в 2024 г. «Я свое обещание выполнил», – отметил он. Лукашенко снова сказал, что он и еще пара возрастных вице-премьеров «не сегодня, а когда скажете, в сторону уйдем». При этом он признал и ошибки в кадровой политике. Но они случились из-за того, что некоторые люди способны работать только согласно завету президента США Дональда Трампа: «Бури, детка, бури!» – но, увы, совершенно не подходят для чиновничьей работы.
Биография нового премьера
Турчин – уроженец Гродненской области, выпускник Белорусского государственного экономического университета. Начинал карьеру заведующим магазином колхоза, до 2010 г. работал в районных органах родной области, затем перешел в Миноблисполком. В 2015 г. стал помощником Лукашенко по Гомельской области, затем – главой аппарата правительства. В 2018 г. получил пост первого вице-премьера, а с декабря 2019 г. возглавил Минскую область.
3–4 марта в Белоруссии были распределены другие роли: вице-премьером по социальной сфере стал бывший глава Гомельской области 52-летний Владимир Караник, новым министром сельского хозяйства – 48-летний уроженец России Юрий Горлов, а 45-летний выпускник МГИМО Кирилл Залесский получил пост министра связи.
Верхушка власти формируется Лукашенко на технократических и меритократических основах, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В такой системе люди, которые вместо реальной работы ведут политические интриги, попросту «отбраковываются», указывает эксперт. Но при этом каждая новая генерация белорусского политического класса обладает все меньшими политическими амбициями, замечает Офицеров-Бельский. Сейчас перед правительством стоят задачи повышения диверсификации экономики и нормализации отношений с администрацией Трампа и Евросоюзом, для чего появляется окно возможностей.
По словам Офицерова-Бельского, для Головченко переход на должность руководителя Нацбанка – понижение, что, впрочем, не связано с немилостью в глазах Лукашенко. Как отмечает эксперт, у последнего попросту «своеобразный стиль управления». Он включает в себя частые перемещения в должностях. А вот систематических неудач во время работы Головченко премьером не было, считает эксперт.
Приоритетная задача новых назначенцев – не допустить замедления и кризисных явлений в разогретой экономике, которая сильно связана с российским импортозамещением и кооперацией по линии оборонной промышленности, полагает директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив ИМИ МГИМО Вячеслав Сутырин. При этом говорить, что в лице Турчина Лукашенко готовит себе преемника, пока не приходится. Безусловно, Турчин отмечен доверием как человек, много работавший «на земле», но президент и ранее аналогично отзывался о других топ-чиновниках, резюмирует эксперт.