Что означает выбор Лукашенко нового премьер-министра Белоруссии

Лукашенко связал уход Головченко на другую должность с тем, что тот «всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику». Правда, сам же президент признал, как Головченко ему говорил, что у него «меньше знаний в финансовой сфере» (он выпускник МГИМО. – «Ведомости»). Но с этим доводом Лукашенко не согласился: экс-премьер «знает, куда направить деньги». Президент Белоруссии также выразил надежду, что вместе с Турчиным они «наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования». Новостей относительно вероятных перестановок среди силовых министров Белоруссии пока нет.