Армения и Азербайджан полностью согласовали проект мирного договора

Армения и Азербайджан полностью согласовали проект мирного договораТяжелые переговоры шли с 2020 года, когда Ереван проиграл войну в Карабахе
Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. Об этом Ереван оповестил Баку «по дипломатическим каналам», следует из сообщения МИД Армении. Ведомство также «подтверждает факт завершения переговоров по согласованию этого проекта. Таким образом, мирное соглашение готово к подписанию». Чего касались эти два пункта, МИД не поясняет. Несмотря на то что армянская сторона предложила выступить с совместным заявлением по этому поводу, МИД Азербайджана предпочел выступить с отдельным. В Баку «с удовлетворением отметили», что переговоры по тексту проекта соглашения завершены.
«Мы также подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что внесение поправки в конституцию Армении, направленной на устранение претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, является необходимым условием для подписания согласованного текста», – говорится в сообщении азербайджанского МИДа. Является ли это одним из согласованных 13 марта пунктов проекта соглашения, не поясняется.
О том, что Армения и Азербайджан согласовали «большую часть» проекта мирного договора накануне заявлений МИДов двух стран, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на открытии международного Глобального форума в Баку. «Мы должны установить мир на Южном Кавказе», – сказал он 12 марта, добавив, что автором соглашения является азербайджанская сторона.
Баку и Ереван вели переговоры о мирном соглашении с момента завершения в пользу Азербайджана второй карабахской войны в ноябре 2020 г. Этот конфликт после поражения армянских сил окончился трехсторонними соглашениями с участием России, которая ввела миротворцев на срок до 2025 г. Позже напряженность возникла и на не делимитированной с советских времен армяно-азербайджанской границе.
С весны 2024 г. стороны заявляли, что планировали заключить мирный договор до конференции ООН по климату COP29 в азербайджанской столице с 11 по 22 ноября 2024 г. В конце февраля 2025 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о согласовании во время переговоров 15 из 17 пунктов мирного соглашения. До этого он неоднократно заявлял о заинтересованности его страны в заключении мира с Баку и готовности убрать упоминания Нагорного Карабаха из преамбулы армянской конституции.
Киргизия и Таджикистан договорились о границе
Именно этот пункт был основным камнем преткновения, как и вопрос недопустимости миссий третьих стран на армяно-азербайджанской границе, говорит российский кавказовед Артур Атаев. Помимо этого стороны, вероятно, договорились отозвать иски друг к другу в международных судебных инстанциях.
Еще одним спорным моментом, который долгое время не могли урегулировать две стороны, был так называемый Зангезурский коридор через Сюникскую область Армении в азербайджанский анклав Нахичевань. По мнению Атаева, подписание мирного договора произойдет в ближайшее время, как только Баку согласует документ с Турцией, а Ереван – с Францией и ЕС. «Возможно, после этого произойдет открытие заблокированных на Кавказе коммуникаций. По крайней мере, стороны начнут предметно об этом говорить», – сказал эксперт.
Подписание мирного договора, вероятно, произойдет не скоро, не соглашается ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. «У Армении и Азербайджана осталось еще очень много разногласий в позициях регионального развития, которые требуют времени. Поэтому я не ожидаю, что Баку и Ереван смогли сейчас их разрешить», – говорит эксперт. Мирный договор представляет лишь рамочный формат и декларацию о намерениях, полагает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. После этого Баку и Еревану предстоит решать большое количество более сложных вопросов на земле – по демаркации, об открытии транспортных коридоров, добавил эксперт. При этом, продолжает Силаев, мирный договор автоматически не означает открытие заблокированных региональных коммуникаций. Но теоретически этот документ создаст позитивный фон для последующих переговоров на этом треке.