Армения и Азербайджан полностью согласовали проект мирного договора

Подписание мирного договора, вероятно, произойдет не скоро, не соглашается ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. «У Армении и Азербайджана осталось еще очень много разногласий в позициях регионального развития, которые требуют времени. Поэтому я не ожидаю, что Баку и Ереван смогли сейчас их разрешить», – говорит эксперт. Мирный договор представляет лишь рамочный формат и декларацию о намерениях, полагает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. После этого Баку и Еревану предстоит решать большое количество более сложных вопросов на земле – по демаркации, об открытии транспортных коридоров, добавил эксперт. При этом, продолжает Силаев, мирный договор автоматически не означает открытие заблокированных региональных коммуникаций. Но теоретически этот документ создаст позитивный фон для последующих переговоров на этом треке.