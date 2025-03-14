Сенаторы рассмотрят отсрочку платежей Минска в день выступления Лукашенко

Совершенно очевидно, что выступление президента Белоруссии в верхней палате российского парламента следует рассматривать в контексте большого переговорного трека между Россией и США, уверен президент ФоРГО Константин Костин. «А вот темы могут быть самые разные: от тех оценок, которые уже прозвучали в эфире российских государственных каналов, до сотрудничества и солидарной позиции по основным международным проблемам Союзного государства», – сказал он «Ведомостям». Лукашенко может посвятить выступление двустороннему сотрудничеству в разных сферах: от социально-экономической до военной (президент заявил журналистам, что Белоруссия изготавливает пусковые установки для «Орешника» и ожидает ракет от России), говорит политолог Алексей Макаркин: «С учетом специфики СФ [речь] может быть с уклоном в региональную тематику <...> Меньше чем через два месяца будет отмечаться 80-летие Победы в России и Белоруссии очень широко. Вполне возможно, что президент Белоруссии уделит внимание и этой тематике».