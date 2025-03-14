Сенаторы рассмотрят отсрочку платежей Минска в день выступления Лукашенко

Сенаторы рассмотрят отсрочку платежей Минска в день выступления ЛукашенкоЭто будет первая речь иностранного лидера в верхней палате с 2018 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, переизбранный на очередной срок 26 января, выступит на пленарном заседании Совета Федерации (СФ) 14 марта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая в Кремле белорусского коллегу. «У вас завтра еще насыщенный день рабочий, выступление в СФ», – сказал российский лидер (цитата по ТАСС). «Да, у [председателя СФ] Валентины Ивановны [Матвиенко]», – подтвердил Лукашенко. «Дай бог, чтобы все хорошо прошло. Она у нас крепкий человек», – добавил он.
Заседание верхней палаты парламента на этой неделе по традиции было запланировано на среду, 12 марта, но было перенесено. Причины собеседники «Ведомостей» в СФ не разглашали. Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко объяснял «Ведомостям» перенос графиком руководства палаты. Уточняющий вопрос, связано ли это с международными визитами, сенатор оставил без ответа.
В повестке очередного заседания СФ – ратификация российско-белорусского межправительственного соглашения об отсрочке выплат Минском по кредитам Москвы. Госдума единогласно ратифицировала его 4 марта. Как заявлял в нижней палате парламента, представляя документы на ратификацию, замглавы Минфина России Владимир Колычев, документы касаются переноса платежей в погашение основного долга в период с 1 апреля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. и процентных платежей с 1 июля по 31 декабря 2024 г. на период 2031–2036 гг. Общая сумма подлежащих отсрочке платежей составляет порядка $800 млн.
Выступление Лукашенко станет первой почти за шесть с половиной лет речью иностранного лидера в СФ, сообщил «Ведомостям» председатель комитета палаты по международным делам Григорий Карасин. 16 октября 2018 г. в СФ с речью выступил президент Египта Абдельфаттах Ас-Сиси. Вспомнить более ранние выступления глав иностранных государств в верхней палате парламента Карасин затруднился. Представитель пресс-службы СФ сообщила «Ведомостям», что подобная статистика не ведется.
Карасин предположил, что речь Лукашенко будет посвящена международным делам, двусторонним отношениям России и Белоруссии, перспективе международной обстановки. «Выступление обещает быть очень интересным, объемным. Мы все ждем его с нетерпением», – сказал сенатор «Ведомостям».
Что еще делал Лукашенко в Москве
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») считает, что Лукашенко посвятит свое выступление Союзному государству Белоруссии и России, скажет «о том, что мы вместе в самые трудные моменты для испытаний для наших стран, что мы их прошли очень успешно». «Думаю, пойдет речь и об экономическом взаимодействии, и о политическом взаимодействии. Здесь, слава богу, все движется у нас в правильном направлении», – сказала Журова «Ведомостям».
Совершенно очевидно, что выступление президента Белоруссии в верхней палате российского парламента следует рассматривать в контексте большого переговорного трека между Россией и США, уверен президент ФоРГО Константин Костин. «А вот темы могут быть самые разные: от тех оценок, которые уже прозвучали в эфире российских государственных каналов, до сотрудничества и солидарной позиции по основным международным проблемам Союзного государства», – сказал он «Ведомостям». Лукашенко может посвятить выступление двустороннему сотрудничеству в разных сферах: от социально-экономической до военной (президент заявил журналистам, что Белоруссия изготавливает пусковые установки для «Орешника» и ожидает ракет от России), говорит политолог Алексей Макаркин: «С учетом специфики СФ [речь] может быть с уклоном в региональную тематику <...> Меньше чем через два месяца будет отмечаться 80-летие Победы в России и Белоруссии очень широко. Вполне возможно, что президент Белоруссии уделит внимание и этой тематике».
По словам Макаркина, выступление в СФ – это «сигнал на символическом уровне», что Белоруссия является ближайшим союзником России.
Это первый международный визит Лукашенко после переизбрания в январе 2025 г.