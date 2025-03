Почему Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа

«Отныне Израиль будет действовать против «Хамас» с нарастающей военной силой», – цитирует Нетаньяху его канцелярия. В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника написала, что зеленый свет на проведение операции в Газе дал израильтянам президент США Дональд Трамп, после того как палестинцы отказались освобождать заложников. Источник The Times of Israel в израильском правительстве сказал, что армия прекратит наступление в Газе, как только «Хамас» решит вернуться к «настоящим переговорам». Другой источник, газеты Israel Hayom, передал, что цель Израиля в текущей операции – заставить исламистов согласиться с предложением Уиткоффа.