Почему Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа«Хамас» не был уничтожен в ходе предыдущей войны
После примерно двух месяцев перемирия Израиль рано утром 18 марта возобновил активные боевые действия в секторе Газа против палестинской группировки «Хамас». Израильские власти также закрыли КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом, откуда в анклав поступала гуманитарная помощь, сообщил изданию The Times of Israel европейский дипломат. А арабоязычный представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи на странице в Х опубликовал карту «опасных зон» в Газе, откуда палестинские жители должны эвакуироваться. В результате действий Тель-Авива уже погибли 404 палестинца и 562 ранены, передает минздрав Палестинской автономии. Среди погибших ряд видных функционеров «Хамас».
В заявлении Нетаньяху говорится, что он отдал приказ о возобновлении авиаударов по Газе, после того как «Хамас» «неоднократно отказывался» модифицировать соглашение о прекращении огня, что было предложено в начале месяца спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, и не освободил оставшихся израильских заложников. Этот план предполагал продление первого этапа перемирия (который завершился 1 марта) на время священного для мусульман месяца Рамадан (до 31 марта) и еврейского праздника Песах (до 20 апреля).
«Отныне Израиль будет действовать против «Хамас» с нарастающей военной силой», – цитирует Нетаньяху его канцелярия. В то же время газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника написала, что зеленый свет на проведение операции в Газе дал израильтянам президент США Дональд Трамп, после того как палестинцы отказались освобождать заложников. Источник The Times of Israel в израильском правительстве сказал, что армия прекратит наступление в Газе, как только «Хамас» решит вернуться к «настоящим переговорам». Другой источник, газеты Israel Hayom, передал, что цель Израиля в текущей операции – заставить исламистов согласиться с предложением Уиткоффа.
Вскоре после того, как возобновились воздушные удары по Газе, израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ударить по «Хамас» с «такой силой, которую раньше он не видел», а в анклаве «открыть врата ада», если палестинцы не освободят израильских пленных. Перед возобновлением боевых действий похожие предупреждения палестинским радикалам делал также Трамп. Один из лидеров «Хамас» заявил, что решение Нетаньяху о возобновлении эскалации в регионе равносильно «смертному приговору» оставшимся израильским заложникам, передает Associated Press.
Нетаньяху объявил о прекращении перемирия в тот же день, когда он должен был давать показания в суде по ряду обвинений, включая коррупцию. С возобновлением боевых действий суд отменил слушания.
Российский МИД осудил действия Израиля в Газе и призвал стороны вернуться к переговорному процессу, нацеленному на «выработку взаимоприемлемого компромиссного решения».
Возобновление войны в Газе было вопросом времени: переговоры между Израилем и «Хамас» по реализации второго этапа сделки не приносили результата, говорит эксперт Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. С точки зрения израильских властей, лишь военное давление на «Хамас» может быть эффективным инструментом освобождения заложников, отмечает эксперт: «Внутриполитическая ситуация в Израиле делала постоянное прекращение огня маловероятным: серьезную роль играет позиция крайне правых партий, настаивающих на продолжении войны. Без них коалиция неустойчива».
Еврейское государство пытается оказать давление на «Хамас» с целью освобождения заложников и реализации плана Уиткоффа: палестинские радикалы во время перемирия пытались по максимуму использовать фактор заложников, чтобы добиться полного вывода израильской армии из анклава, отмечает востоковед Руслан Сулейманов. В свою очередь, продолжает эксперт, у Израиля нет другого инструмента давления на «Хамас», кроме военной силы. Как считает Сулейманов, если израильская армия не смогла в течение полутора лет достигнуть поставленных целей в войне с «Хамас», то вряд ли она сможет это сделать и в ходе текущей эскалации.