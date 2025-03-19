Власти Китая начали расследовать сделку по продаже портов Панамского канала

Власти Китая начали расследовать сделку по продаже портов Панамского каналаПекин может помешать их покупке американским фондом BlackRock
Высокопоставленные чиновники КНР дали поручения государственным ведомствам изучить находящуюся в процессе реализации сделку по продаже гонконгской CK Hutchison Holdings миллиардера Ли Кашина двух портов по обе стороны Панамского канала консорциуму во главе с американским фондом BlackRock на предмет нарушений. Как сообщило 18 марта агентство Bloomberg, такое распоряжение было отдано среди прочих и главному антимонопольному регулятору КНР. Среди других претензий, которые допускают в Пекине, – некие «нарушения в области безопасности». Сделка была инициирована на фоне возращения в Белый дом Дональда Трампа, который с декабря 2024 г. стал требовать возвращения Панамского канала под контроль США.
Пока не ясно, как именно могут власти Китая повлиять на реализацию сделки, за которую CK Hutchison Holdings планирует получить $19 млрд (с учетом миноритарных долей и погашения выданных холдингу акционерных займов), так как все продаваемые активы находятся за пределами материкового Китая и Гонконга. Закрытие сделки планировалось до 2 апреля, но ряд косвенных признаков свидетельствует о том, что власти КНР пытаются помешать процессу.
В частности, 15 марта на сайте рабочего офиса ЦК КПК по делам Гонконга и Макао и одновременно канцелярии Госсовета по этим автономиям в разделе «новости» появился обзор статьи пропекинской газеты Ta Kung Pao, в которой поднимаются вопросы относительно моральной стороны сделки. Там утверждается, что она вызвала серьезные вопросы у китайского народа: «Почему так легко передаются важные порты силам США с плохими намерениями? Какие политические расчеты скрываются в декларируемых якобы деловых практиках? Учитывает ли так называемая умная сделка национальные интересы страны?» В статье говорится, что «история давно дала ответ»: в любых обстоятельствах великие предприниматели никогда не были просто «хладнокровными спекулирующими гонщиками за прибылью». Кроме того, глава Гонконга Джон Ли на своей пресс-конференции заявил, что активное обсуждение сделки говорит о существовании общественных опасений, «заслуживающих серьезного внимания».
4 марта CK Hutchison Holdings и BlackRock выпустили совместное заявление, в котором говорилось о достижении принципиального соглашения. Согласно ему, гонконгский холдинг продает 90% в Panama Ports Company, которая управляет панамскими портами Бальбоа и Кристобаль, а также 80% активов дочерней компании, управляющей 43 портами в 23 странах, в том числе Бельгии, Германии, Британии, Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии, Юго-Восточной Азии (но не Китае). Общая сумма сделки должна составить $22,8 млрд, из которых два порта в Панаме оценены в $14,2 млрд. В CK Hutchison Holdings тогда пытались убеждать, что решение о продаже «совершенно не связано с недавними политическими новостями о портах Панамы». Но Трамп, выступая в тот же день перед конгрессом, записал это на свой счет: «Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать».
Владелец CK Hutchison Holdings, 96-летний Ли Кашин, – самый богатый человек Гонконга и один из богатейших людей Азии (согласно Forbes занимает в мире 41-е место с состоянием в $38,1 млрд), при этом давно имеет на Западе репутацию бизнесмена, близкого к Пекину. Например, считается, что он мог участвовать в переговорах в конце 1990-х гг. относительно судьбы расстрелянного по приговору по законам КНР гангстера Чэун Цзэкэуна, который участвовал в похищении его сына. Есть у Ли и ряд формальных привилегий на материке – он почетный житель Пекина и почетный доктор Пекинского университета, несмотря на отсутствие высшего образования.
Несмотря на репутацию системных игроков, которые хорошо ладят с властями в Пекине, гонконгские предприниматели не связаны большим количеством требований и правил, которые действуют на компании из материкового Китая, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. И вполне возможно допустить, что свое решение о продаже портов, которое он принимал в условиях сильнейшего политического давления для спасения своего капитала, Ли не согласовал с КНР. И поэтому в Пекине теперь пытаются через регулятивные органы как минимум затормозить реализацию сделки, допускает Кашин. В случае изменения решения гонконгской компанией может начаться судебное разбирательство о принадлежности портов. Вероятно, американцы в конечном счете все же получат желаемое, но это уже не пройдет так гладко и откроет потом Китаю возможность для ответных действий против США. «Сейчас логика в Пекине может заключаться в том, чтобы не уходить оттуда без боя, а устроить полноценный скандал, не позволяя себя ограбить тихо и бесшумно», – заключает эксперт.