Власти Китая начали расследовать сделку по продаже портов Панамского канала

Несмотря на репутацию системных игроков, которые хорошо ладят с властями в Пекине, гонконгские предприниматели не связаны большим количеством требований и правил, которые действуют на компании из материкового Китая, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. И вполне возможно допустить, что свое решение о продаже портов, которое он принимал в условиях сильнейшего политического давления для спасения своего капитала, Ли не согласовал с КНР. И поэтому в Пекине теперь пытаются через регулятивные органы как минимум затормозить реализацию сделки, допускает Кашин. В случае изменения решения гонконгской компанией может начаться судебное разбирательство о принадлежности портов. Вероятно, американцы в конечном счете все же получат желаемое, но это уже не пройдет так гладко и откроет потом Китаю возможность для ответных действий против США. «Сейчас логика в Пекине может заключаться в том, чтобы не уходить оттуда без боя, а устроить полноценный скандал, не позволяя себя ограбить тихо и бесшумно», – заключает эксперт.