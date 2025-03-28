Россия намерена улучшить защиту соотечественников в странах Прибалтики

26 марта 2025 г. парламент Эстонии принял закон, вносящий изменения в конституцию страны. Он лишает права голоса местных граждан России и Белоруссии, которые живут в Эстонии на постоянной основе.

21 июня 2024 г. парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан.