Россия намерена улучшить защиту соотечественников в странах Прибалтики

Россия намерена улучшить защиту соотечественников в странах ПрибалтикиДипломаты и эксперты предлагают ввести базу данных людей, находящихся «в зоне риска», и оперативно переселять их в РФ
Министерство иностранных дел России совместно с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, разработали рекомендации для совершенствования защиты соотечественников в странах Балтийского региона. Их 27 марта во время международной конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» в Калининграде озвучил исполнительный директор фонда Александр Удальцов. По его словам, проблемы с соблюдением прав соотечественников в Прибалтике становятся «все острее», а возможностей реальной защиты – «от донесения объективной информации до оказания правовой поддержки» – меньше.
Обращения в международные правозащитные структуры сегодня малоэффективны, заявил Удальцов. Это требует выработки нового правозащитного инструментария по поддержке соотечественников за рубежом и соблюдению их прав, который соответствовал бы Конституции России, отметил он. Удальцов обратился к главам государств Евросоюза, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также структурам ООН и ОБСЕ, потребовав дать правовую оценку положения национальных меньшинств в государствах Балтийского региона. Помимо этого он призвал принять практические шаги по недопущению «откровенной дискриминационной политики» властей этих стран в отношении российских соотечественников в политической, экономической, культурной и духовной сферах по национальному и языковому признакам.
Удальцов также призвал власти и общественные организации России включиться в работу по защите русскоязычного населения. По его словам, необходимо рассмотреть создание базы данных соотечественников, которые находятся «в зоне риска». В ней нужно фиксировать вероятность применения ограничений к русскоязычному населению, а после – на основе оценок угроз – оказывать содействие, в частности в вопросе оперативного переселения в РФ и дальнейшей адаптации в стране.
Вместе с этим, по словам Удальцова, необходимо наращивать целевое финансирование профильных неправительственных организаций, которые осуществляют деятельность по защите прав соотечественников на международных и межправительственных площадках. Кроме того, нужно сформировать экспертное сообщество соотечественников-переселенцев, обладающих высоким уровнем компетенций в правозащитной сфере, отметил Удальцов. Их знания и опыт можно использовать для более эффективной работы российских государственных и общественных структур, уточнил он.
В поддержке и консультации соотечественников поможет Балтийский федеральный университет имени Канта – с ним Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 27 марта подписал договор о сотрудничестве, рассказал Удальцов. Калининградская область, по его словам, должна стать «передовым штабом» для работы. Со стороны соотечественников сейчас наблюдается «колоссальный интерес» к региону, заявил, в свою очередь, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов. «Для них Калининградская область стала полноценными воротами на историческую родину», – отметил он.
Что происходит в Прибалтике
21 июня 2024 г. парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан.
Для того чтобы помогать людям за рубежом, необходимо дать четкое определение термину «соотечественник», обратила внимание зампред комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. Это поможет в дальнейшей работе – в частности, в составлении юридических документов и развитии тематических программ, уточнила она. Помимо этого соотечественники за рубежом должны понимать, какой объем помощи они получат, заявила сенатор. «Понимать, что их страна не просто зовет домой, а что она может предложить, если они домой вернутся», – отметила Афанасьева.
Диалог со странами Балтийского региона нарушен, заявила начальник управления международного сотрудничества аппарата уполномоченного по правам человека Александра Овчинникова. По ее словам, «диалог ведется монологом» – Россия пытается защитить тех людей, которые обращаются за помощью, и предпринимает попытки выйти на переговоры. «Нас, наверное, слышат, но не слушают», – предположила Овчинникова.
Сегодня русскоязычное население в Прибалтике подвергается беспрецедентному давлению, рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. «Переименовываются улицы с историческими русскими названиями, сносятся памятники великим русским деятелям. Одновременно с этим последовательно ограничивается использование русского языка во всех сферах общественной жизни. Под лозунгами десоветизации планомерно стирается историческое наследие», – сказал он. По словам Примакова, в этих непростых условиях консолидация усилий всех заинтересованных сторон, государственных структур, общественных организаций, экспертного сообщества и российской диаспоры приобретает «особую значимость».