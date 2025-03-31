Сирийские власти представили первое после падения Башара Асада правительство

В новое правительство вошли преимущественно технократы и в прошлом противники свергнутого президента Башара Асада. Кроме того, в его составе есть единичные представители разных населяющих Сирию общин. Министром транспорта стал араб-алавит (им был свергнутый Башар Асад) Яруб Бадр, а министерство сельского хозяйства возглавил друз Амгар Бадр. Единственная женщина в кабинете министров – министр социальных дел и труда Хинд Кабават принадлежит к христианской общине. При этом в правительство не вошел ни один представитель курдской общины, несмотря на соглашение 10 марта между Дамаском и курдской автономией на северо-востоке Сирии об интеграции всех их гражданских и вооруженных структур в общесирийские государственные институты.