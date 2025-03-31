Сирийские власти представили первое после падения Башара Асада правительство

Сирийские власти представили первое после падения Башара Асада правительствоИсламисты включили в кабинет двух представителей меньшинств и одну женщину, чтобы заручиться поддержкой Запада
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа представил состав нового правительства, куда вошли 23 министра, в том числе и одна женщина. Как передает государственное информагентство SANA, в новом кабинете министров создано два новых ведомства: министерство по чрезвычайным ситуациям и министерство по делам молодежи и спорта. Министерство нефти вошло в состав нового минэнерго. Обязанности премьер-министра будет исполнять сам аш-Шараа.
В новое правительство вошли преимущественно технократы и в прошлом противники свергнутого президента Башара Асада. Кроме того, в его составе есть единичные представители разных населяющих Сирию общин. Министром транспорта стал араб-алавит (им был свергнутый Башар Асад) Яруб Бадр, а министерство сельского хозяйства возглавил друз Амгар Бадр. Единственная женщина в кабинете министров – министр социальных дел и труда Хинд Кабават принадлежит к христианской общине. При этом в правительство не вошел ни один представитель курдской общины, несмотря на соглашение 10 марта между Дамаском и курдской автономией на северо-востоке Сирии об интеграции всех их гражданских и вооруженных структур в общесирийские государственные институты.
На церемонии назначения министров аш-Шараа назвал новый кабинет «правительством созидания и перемен» и пообещал построить в Сирии сильное и стабильное государство, которое «гарантирует интересы нации и каждого гражданина». Помимо этого он обещал развивать в Сирии человеческий капитал, в том числе привлекая уехавших за рубеж сирийцев, а также создать в стране соответствующие условия для восстановления промышленности и развития искусственного интеллекта. Власти Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Германии и Норвегии приветствовали формирование нового правительства в Сирии.
Аш-Шараа обещал сформировать в Сирии инклюзивное правительство сразу после своего назначения временным президентом в январе. По его словам, кабинет министров займется восстановлением разрушенных за годы гражданской войны государственных институтов и будет управлять государством до выборов, организация которых займет до пяти лет.
Формирование нового кабинета министров вряд ли приведет к стабилизации ситуации в Сирии, считает востоковед Руслан Сулейманов. Эксперт напомнил, что с момента захвата власти исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в стране до сих пор остаются тысячи неподконтрольных Дамаску боевиков, которые пока не отказываются от своих террористических практик. «К сожалению, внутренние конфликты в будущем остаются неизбежными. Кроме того, не ясно, как будет происходить интеграция курдских. Тем не менее формирование номинально инклюзивного правительства может вселять некоторые надежды», – добавил эксперт.
Включение не входящих в ХТШ членов в кабинет министров произошло под влиянием недавних событий на северо-западе Сирии после столкновения правительственных сил с вооруженными алавитскими группировками и последующих массовых жертв среди мирных жителей, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Так новые сирийские власти пытаются снизить напряженность в сирийском обществе и по возможности заручиться поддержкой стран Запада. Однако западные государства вряд ли пойдут на признание нового сирийского режима, учитывая его террористическое прошлое, полагает он.
В российско-сирийских отношениях Дамаск демонстрирует заинтересованность в развитии контактов с Москвой, заметил Сулейманов. Это продиктовано необходимостью сохранить военно-политический баланс и противовес Турции и США, так как помимо России они сохраняют свои военные базы, отметил эксперт.
Как передает SANA, 21 марта Россия впервые с декабря 2024 г. разгрузила на морском терминале в Баниясе, где находится крупнейший в Сирии перерабатывающий завод, танкер. Поставки российского топлива произошли после прекращения в декабре поставок нефти из Ирана, ранее поддерживавшего Дамаск во время гражданской войны. Москва не станет компенсировать сирийцам выпавшие поставки из Ирана, уверен Зелтынь.