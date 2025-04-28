Кто стал вероятным преемником бессменного лидера Палестины Аббаса

При этом аш-Шейх будет одновременно занимать и пост заместителя председателя исполнительного комитета ООП, которая де-факто с конца 1990-х гг. растворилась в ПНА. Как пишет палестинское агентство WAFA, решение о создании новой должности в ООП было принято на заседании центрального совета – за это проголосовали 170 из 172 участников заседания. Сразу после назначения аш-Шейха Аббас заявил о необходимости полноценного национального диалога в рамках ООП с участием ЦК правящей на Западном берегу реки Иордан партии ФАТХ (ее тоже возглавляет Аббас) и всех палестинских фракций для примирения и укрепления единства. Но важным нюансом тут становится то, что в ООП не входит радикальное движение «Хамас», закрепившееся в секторе Газа.