Кто стал вероятным преемником бессменного лидера Палестины Аббаса

Кто стал вероятным преемником бессменного лидера Палестины АббасаУдобный для Израиля Хусейн аш-Шейх стал первым в истории вице-президентом ПНА
Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас назначил первым в ее истории вице-президентом Хусейна аш-Шейха, который до того занимал пост генерального секретаря исполкома Организации освобождения Палестины (ООП, официальная представительная организация палестинцев). Как пишет The Times of Israel, новоиспеченный 64-летний вице-президент Палестины имеет рабочие связи с Израилем и США.
ПНА обладает ограниченной автономией на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. По данным The Times of Israel, назначение аш-Шейха вице-президентом ПНА потенциально укрепит его позиции в борьбе за власть в случае смерти 89-летнего Аббаса. Формирование должности вице-президента ПНА произошло на фоне давления США и монархий Персидского залива на палестинские власти, чтобы убедить их реформировать политические институты Палестины, пишет Reuters.
Сам Аббас занял должность руководителя автономии после смерти предыдущего лидера Ясира Арафата в 2004 г. Мандат Аббаса, как подчеркивают его критики, формально истек в 2009 г., а с тех пор новых выборов не проводилось.
При этом аш-Шейх будет одновременно занимать и пост заместителя председателя исполнительного комитета ООП, которая де-факто с конца 1990-х гг. растворилась в ПНА. Как пишет палестинское агентство WAFA, решение о создании новой должности в ООП было принято на заседании центрального совета – за это проголосовали 170 из 172 участников заседания. Сразу после назначения аш-Шейха Аббас заявил о необходимости полноценного национального диалога в рамках ООП с участием ЦК правящей на Западном берегу реки Иордан партии ФАТХ (ее тоже возглавляет Аббас) и всех палестинских фракций для примирения и укрепления единства. Но важным нюансом тут становится то, что в ООП не входит радикальное движение «Хамас», закрепившееся в секторе Газа.
Аш-Шейх родился в 1960 г. в Рамалле на Западном берегу реки Иордан. Как пишет Associated Press (АР), он один из ветеранов структур палестинских сил безопасности. В молодости политик провел 11 лет в израильской тюрьме, где выучил иврит. На посту генерального секретаря исполкома ООП аш-Шейх отвечал за выдачу разрешений палестинцам на въезд в Израиль на работу или лечение. Как пишет The Times of Israel, в годы его работы на этом посту Тель-Авив значительно укрепил свой военно-административный контроль над Западным берегом реки Иордан.
Что такое ООП
В интервью АР от 2022 г. аш-Шейх говорил, что у него нет другого выбора, кроме как сотрудничать с еврейским государством, чтобы помогать своим соотечественникам, находящимся в затруднительном положении. «Мы взяли на себя роль координации деятельности [с Израилем], потому что это может стать прелюдией к политическому решению конфликта и прекращению оккупации», – говорил политик.
Теоретически аш-Шейх может прийти на смену Аббасу и стать «удобным» руководителем для нынешних израильских властей, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, в израильской политике сегодня доминируют правые политики, а аш-Шейх может стать той фигурой, которая сможет лавировать между палестинцами и израильтянами. Кроме того, продолжает эксперт, политик гипотетически может взять на себя роль реформатора и именно поэтому его назначение может внушать осторожный оптимизм.
Назначение аш-Шейха дает надежду палестинцам на политический транзит власти, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. ФАТХ давно испытывает проблему падения рейтингов на фоне роста популярности «Хамас», отмечает эксперт. Хотя, с одной стороны, назначение аш-Шейха может консолидировать и приободрить правящую партию, проблема внутрипалестинского раскола никуда при этом не денется, считает эксперт. «Несмотря на попытки внешних игроков поддерживать диалог между палестинскими фракциями, они пока не привели к реальным изменениям. Наиболее популярным палестинским политиком остается сидящий в израильской тюрьме Марван Баргути. Потенциально он мог бы стать консолидирующей палестинцев фигурой, но израильтяне его вряд ли отпустят из-за террористической статьи», – говорит аналитик.
По мнению Бочарова, утверждение аш-Шейха вице-президентом вряд ли решит фундаментальную проблему палестинского раскола – ПНА не контролирует Газу. Новая должность вице-президента создана с целью обеспечения плавного транзита власти, считает эксперт.