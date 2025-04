Кто стал вероятным преемником бессменного лидера Палестины Аббаса

Аш-Шейх родился в 1960 г. в Рамалле на Западном берегу реки Иордан. Как пишет Associated Press (АР), он один из ветеранов структур палестинских сил безопасности. В молодости политик провел 11 лет в израильской тюрьме, где выучил иврит. На посту генерального секретаря исполкома ООП аш-Шейх отвечал за выдачу разрешений палестинцам на въезд в Израиль на работу или лечение. Как пишет The Times of Israel, в годы его работы на этом посту Тель-Авив значительно укрепил свой военно-административный контроль над Западным берегом реки Иордан.