Партии и политтехнологи рассказали о будущем применения ИИ на выборах

По мнению Захарова, все инкумбенты и серьезные претенденты на мандат будут вести свои соцсети в предвыборном ключе через ИИ, потому что слишком сложно это делать лично и вообще человеку, а это пока считается эффективной агитацией. «Но ее эффективность уже через год-полтора резко снизится, потому что ИИ-контент никому не интересен, даже если он очень похож на человеческий», – рассуждает он. ИИ, может, и будет применяться для создания образа кандидата, говорит депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков. «Кандидат всегда хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Насколько это будет убедительно с помощью ИИ – большой вопрос», – сказал он «Ведомостям». Создание виртуального образа кандидата с помощью ИИ дешевле, быстрее и это современно, говорит депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.