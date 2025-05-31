Способны ли США юридически гарантировать заморозку расширения НАТО на восток

Способны ли США юридически гарантировать заморозку расширения НАТО на востокЭто может подтолкнуть милитаризацию Европы
Спецпосланник президента США Кит Келлог в ночь на 30 мая заявил, что Вашингтон считает справедливыми опасения России в связи с расширением НАТО на восток за счет постсоветских стран, в первую очередь Украины. Об этом Келлог сообщил интервью ABC News.
«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», – сказал спецпосланник президента США Дональда Трампа. По словам Келлога, такую же позицию о вступлении Киева в альянс разделяют еще как минимум четыре страны – члена НАТО.
Это уже не первое высказывание Келлога об этом вопросе: в середине апреля он исключал членство Киева в североатлантическом альянсе, отмечая, что это «вне обсуждений» и подчеркивается якобы с 2008 г. В похожем ключе высказывался и лично президент США Трамп начиная с февраля 2025 г.
В Кремле в ответ на заявление Келлога сообщили, что «мы рады, что разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне». «И, конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения той посреднической роли, которую Вашингтон продолжает», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Однако от намеков и даже желания США устранить то, что официальная Москва называет «первопричинами» вооруженного конфликта на Украине, до реализации этой воли – солидная дистанция. На этом пути лежат переплетенные международно-правовые и политические препятствия в виде специфики отношений западных стран. Одного понимания Вашингтоном озабоченностей российской стороны может быть недостаточно, считают эксперты. Могут потребоваться нестандартные решения.
Проблема единогласия НАТО
Основополагающим документом, определяющим принципы работы НАТО, выступает Вашингтонский договор от 1949 г. Он предусматривает согласование любых изменений в устав только на коллегиальном уровне и только единогласно.
Как отметил доктор юридических наук, профессор кафедры международного права юридического факультета МГУ Петр Кремнев, это касается и вопроса приема новых членов: в ст. 10 участники договора могут предлагать «любому европейскому государству» присоединиться к соглашению, если они могут выполнять его условия и развивать принципы – «при всеобщем согласии» членов.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся во мнении, что принятие исключающих членство Украины изменений в доктринальные документы НАТО маловероятно, несмотря на основополагающую финансовую и техническую роль США в военном блоке: их заблокируют другие члены военного блока.
Траты США и Европы на НАТО
На уровне альянса возможен вариант косвенного отказа от расширения: по мнению Кремнева, после заключения перемирия на Украине, если в нем будут фигурировать отсылки к нейтральному статусу, в декларации гипотетического саммита лидеров или глав МИД членов НАТО после прекращения огня могут быть отсылки к положениям об «уважении выбора» Киева.
Условием для возобновления боевых действий, casus belli для России, может быть прописано принятие решения о расширение НАТО или «возвращение попыток Украины вступить в альянс», допускает директор Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Дополнительно об этом соглашение могут заключить по линии Россия – НАТО.
Трамп ради принуждения Европы к отказу от Украины в НАТО может прибегнуть к финансовому шантажу союзников, возобновив риторику о сокращении финансирования, но вряд ли это кардинально изменит ситуацию, добавляет старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин: «Он настроит Европу против и даст повод оппонентам Трампа обвинять его в симпатиях к Путину».
Поскольку речь идет о выделении или сокращении госассигнований, то здесь президент США может столкнуться уже с внутриполитическими преградами – конгресс должен вмешаться, отмечает Кошкин. А бюджет и связанные с ним вопросы – прерогатива законодателей по закону: Budget and Accounting Act 1921г. и Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974, наделяют конгресс правом осуществлять контроль.
Отказ от Украины в НАТО – главное требование России
Любые попытки Трампа уступить России заставят Европу вновь и более серьезно задуматься о повышении самодостаточности и вклада в бюджет НАТО, отмечает Кошкин. Это уже происходит с 2022 г. А с 2023 г. разрабатываются различные программы по модернизации военной промышленности ЕС и поиску финансирования на это. Интенсифицировались эти процессы с 2024 г., увенчавшись согласованием создания на основе ЕС фонда для перевооружения на 150 млрд евро в мае 2025 г. (при планах в ближайшие годы потратить до 800 млрд евро).
Тебин, однако, считает неизбежной «европеизацию» НАТО и превращение ЕС в «НАТО без США», как добивается Трамп, продолжающий настаивать на сокращении как минимум контингентов в Европе и финансовых обязательств на обеспечение ее безопасности.
Призрачные лазейки для США и России
Необходимость консенсуса в НАТО в данном контексте может стать не проблемой, а преимуществом: достаточно закрепить, что США против вступления Украины или вообще дальнейшего расширения, и вопрос будет фактически закрыт, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Практика показывает, что зачастую даже негативное отношение членов НАТО к тем или иным решениям США в итоге продавливается, говорит эксперт. «Например, среди европейских союзников по НАТО было много противников выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД. – “Ведомости”), но в итоге все смирились», – напоминает он.
Профессор Кремнев считает, что, если американцы на высшем уровне или уровне госсекретаря подпишут с Россией соглашение, что они не дадут согласия на вступление Украины, Грузии и Молдавии в НАТО, – это будет их письменное обязательство: «Во время рассмотрения вопроса на уровне уже НАТО об официальной интеграции Украины в альянс американцы будут обязаны проголосовать против».
Заключить двусторонний договор с США о препятствовании расширению НАТО вряд ли возможно, в свою очередь, считает Тебин: конгресс его вряд ли ратифицирует, включится борьба оппозиционных Трампу демократов и также поддерживающих Украину республиканцев. Альтернативой может стать декларация или прокламация, где Трамп от имени США выступит против вступления Киева в альянс, согласен Кошкин: «Но подобные документы точно не предоставят юридические гарантии, которые требует Кремль».
По словам Тебина, за обязывающим США договором «гоняться бессмысленно» и придется обойтись декларацией на уровне лидеров. Но самое главное, что стоит учитывать, – американцы последовательно, со времен «отцов-основателей» и до Трампа отказываются от «связывания рук» договорами в международной политике и легко выходят из утративших, на их взгляд, привлекательность и пользу, соглашений, заключает он.