Способны ли США юридически гарантировать заморозку расширения НАТО на восток

Поскольку речь идет о выделении или сокращении госассигнований, то здесь президент США может столкнуться уже с внутриполитическими преградами – конгресс должен вмешаться, отмечает Кошкин. А бюджет и связанные с ним вопросы – прерогатива законодателей по закону: Budget and Accounting Act 1921г. и Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974, наделяют конгресс правом осуществлять контроль.