Способны ли США юридически гарантировать заморозку расширения НАТО на восток

Траты США и Европы на НАТО

По данным сайта НАТО на апрель 2025 г., вклад США в общие расходы по линии оргструктуры альянса (гражданский, военный и инвестиционный фонды) в 4 млрд евро – самый большой, более 15%. Другое дело – сумма военных ассигнований в национальных бюджетах стран-членов НАТО, установленных в виде нормы в 2% ВВП. В 2024 г. достигали или превышали эту планку 23 из 32 стран альянса. Великобритания, Франция и ФРГ составляют более 50% от «неамериканских» членов. Крупнейшее военное бремя – в Восточной Европе. Рекордсмен – граничащая с зоной конфликта на Украине Польша с 4,1% ВВП на оборону. Европа и Канада имеют совокупные военные траты в $430 млрд на 2024 г., которые, по данным альянса, составляют 17% трат всех членов. США в 2024 г. тратили на оборону $755 млрд – больше половины военных расходов всех стран НАТО.