Великобритания хочет возродить свою военную промышленность

Великобритания хочет возродить свою военную промышленностьНо для этого стране не хватает средств и кадров
Правительство Великобритании пытается реализовать программу по эффективному восстановлению военной промышленности страны, но сталкивается с недостатком производственных мощностей и дефицитом финансирования. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, опубликованном 4 июня.
В качестве одной из причин такой модернизации, помимо событий международного масштаба типа общего наращивания европейского военного производства и продолжающегося украинского конфликта, эксперты агентства называют неспособность Великобритании отразить удар баллистических ракет. «Опустошение [запасов вооружений. – «Ведомости»] было катастрофическим... в нашей кладовке пусто. Нет лишнего оружия, лишних боеприпасов, лишних ракет», – сказал Bloomberg экс-командующий Королевским флотом Алан Уэст.
При этом в целом военная машина Великобритании продолжает испытывать проблемы. Первая касается нехватки персонала. Как сообщала газета Financial Times в конце апреля, ежемесячно ряды вооруженных сил Великобритании покидают 300 человек. Только в 2024 г. ряды военнослужащих покинули 14 830 человек, а количество вновь вступивших составило 12 850. По другим данным газеты, на каждые 100 новых солдат увольняются 130. Вторая проблема касается программ вооружений. Например, действующая программа по закупке новых бронемашин стоимостью $7,4 млрд не может преодолеть технические проблемы многие годы. На этом фоне 2 июня был опубликован новый обзор стратегической обороны страны. Среди задач выделяются восстановление запасов вооружений и боеприпасов, расширение возможностей ядерного сдерживания, подводного флота, увеличение расходов на производство дальнобойного оружия, а также беспилотников и лазеров. Планируется также сооружение шести новых заводов по производству боеприпасов за 1,5 млрд фунтов, которые будут работать в постоянном режиме. Собеседники Bloomberg в британском правительстве рассказали о намерении закупить истребители, способные использовать ядерное оружие.
В 2025 г. Лондон планирует потратить на оборону 56,9 млрд фунтов стерлингов, а в 2026 г. – 59,8 млрд. Одновременно с этим, как и другие европейские страны – члены НАТО, Великобритания вынуждена учитывать требования президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов. В свой первый срок в 2017–2021 гг. он требовал от союзников довести их до 2% ВВП, согласованных всеми членами альянса еще в 2006 г. Но на этот раз Трамп может потребовать увеличения этого порога до 5%. Кроме того, источники The Guardian считают, что на грядущем 24–26 июня саммите НАТО в Гааге Великобританию могут вынудить дать обещание увеличить военные расходы до 3,5% к 2035 г.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 г. доля военных расходов в бюджете Великобритании составила 2,3%.
И хотя премьер-министр Кир Стармер заявляет о необходимости наращивания военной мощи своей страны, публично он пока отказывался называть конкретную дату увеличения военного бюджета до 3,5%. В первую очередь это может быть связано с нежеланием правительства резко сокращать другие расходы бюджета для перенаправления средств в пользу военного сектора. Особенно это касается трат на социальную сферу.
По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря Ковалева, возможное сокращение социальных расходов для увеличения военного бюджета Великобритании вызовет у электората крайне негативную реакцию. Лейбористы будут стараться растянуть процесс принятия решения по сокращению бюджета на социальные нужды. Эксперт полагает, что у Великобритании недостаточно финансовых и людских ресурсов для достижения целей, поставленных в новом оборонном обзоре. Для создания сильного промышленного оборонного комплекса нужно время.
Европейские страны стремятся к кооперации в военной области, в том числе с Великобританией, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Алешин. Он подчеркнул, что 19 мая во время саммита ЕС – Великобритания его участники заявили, что они должны поддерживать развитие военной промышленности. По мнению эксперта, правительство Великобритании настроено на государственно-частное партнерство в этой области. У Великобритании есть финансовые ресурсы для достижения уровня расходов на оборону в 2,5% от ВВП к 2027 г. Однако достичь 3% к 2034 г. или даже 5%, как обсуждают в НАТО, проблематично, говорит эксперт.