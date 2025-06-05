Великобритания хочет возродить свою военную промышленность

В 2025 г. Лондон планирует потратить на оборону 56,9 млрд фунтов стерлингов, а в 2026 г. – 59,8 млрд. Одновременно с этим, как и другие европейские страны – члены НАТО, Великобритания вынуждена учитывать требования президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов. В свой первый срок в 2017–2021 гг. он требовал от союзников довести их до 2% ВВП, согласованных всеми членами альянса еще в 2006 г. Но на этот раз Трамп может потребовать увеличения этого порога до 5%. Кроме того, источники The Guardian считают, что на грядущем 24–26 июня саммите НАТО в Гааге Великобританию могут вынудить дать обещание увеличить военные расходы до 3,5% к 2035 г.