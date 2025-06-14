США в день рождения Трампа готовятся к масштабной акции протеста

В преддверии акции губернаторы-республиканцы в Вирджинии, Техасе, Небраске и Миссури также мобилизуют войска национальной гвардии, чтобы помочь правоохранительным органам во время демонстраций, пишет AP. Власти Вирджинии, в частности, предупредили участников собраний о «нулевой терпимости» к насилию, разрушениям или нарушению дорожного движения. В случае нарушений закона последуют аресты, заявил губернатор штата. Губернатор Небраски 13 июня также подписал чрезвычайное постановление об активизации национальной гвардии своего штата. Это решение администрация штата назвала «мерой предосторожности в ответ на недавние случаи гражданских беспорядков по всей стране».