США в день рождения Трампа готовятся к масштабной акции протеста

США в день рождения Трампа готовятся к масштабной акции протестаГубернаторы штатов предупредили о «нулевой терпимости» к насилию
Во всех американских штатах 14 июня в день рождения президента США Дональда Трампа состоится однодневная акция против него. Протесты, как ожидается, станут крупнейшими с момента возвращения политика в Белый дом. Об этом со ссылкой на организаторов пишет Associated Press (AP).
Акция под названием «Без королей» пройдет с целью «отвергнуть авторитаризм, политику, ориентированную на миллиардеров, и милитаризацию демократии в стране», заявили организаторы – движение 50501. Демонстрации последуют за протестами, вспыхнувшими в США из-за антимигрантских рейдов. Тогда на фоне акций Лос-Анджелес охватили беспорядки, и Трамп отправил в город войска национальной гвардии и морских пехотинцев.
Организаторы акции рассчитывают, что планируемые митинги и шествия соберут «миллионы» человек в 2000 местах по всей стране – «от городских кварталов до небольших поселков, от ступеней зданий судов до общественных парков».
Сообщается, что мероприятие пройдет в противовес празднованию 250-летия армии, в рамках которого запланирован военный парад. По данным AP, стоимость празднования оценивается от $25 млн до $45 млн. 14 июня, когда Трамп отметит свое 79-летие, США также будут отмечать день государственного флага.
«Флаг не принадлежит президенту Трампу. Он принадлежит нам. 14 июня мы появимся везде, где его нет, чтобы сказать: «Нет тронам, нет коронам, нет королям», – говорится на сайте акции.
Одно шествие пройдет к воротам резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где находится губернатор-республиканец Рон Десантис. Он уже призвал демонстрантов не пересекать «четкую линию».
В преддверии акции губернаторы-республиканцы в Вирджинии, Техасе, Небраске и Миссури также мобилизуют войска национальной гвардии, чтобы помочь правоохранительным органам во время демонстраций, пишет AP. Власти Вирджинии, в частности, предупредили участников собраний о «нулевой терпимости» к насилию, разрушениям или нарушению дорожного движения. В случае нарушений закона последуют аресты, заявил губернатор штата. Губернатор Небраски 13 июня также подписал чрезвычайное постановление об активизации национальной гвардии своего штата. Это решение администрация штата назвала «мерой предосторожности в ответ на недавние случаи гражданских беспорядков по всей стране».