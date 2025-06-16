Новая ядерная гонка, меньше войн, но больше жертв: новый доклад SIPRI

Главные конфликты те же, но погибших больше

По подсчетам SIPRI, в 2023 г. в конфликты было вовлечено 51 государство мира, а в 2024 г. уже 49.

Число конфликтов с уровнем жертв от 10 000 человек сократилось с 20 до 19. Крупнейшими остались противостояния России и Украины, Израиля и «Хамас», гражданские войны в Судане, Мьянме и восстание в области Тыграи (Эфиопия).

Число жертв выросло со 188 000 в 2023 г. до 239 000 в 2024 г. , а Европа из-за украинского конфликта оказалась регионом-лидером.

Вне Европы большинство конфликтов «внутри государств или их кластеров с проницаемыми границами», отмечают в SIPRI. В их числе война в секторе Газа.

Рост жертв военных конфликтов даже при сокращении их числа говорит о том, что масштабы потерь и разрушений качественно иные при участии в противостоянии развитых держав, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.