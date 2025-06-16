Новая ядерная гонка, меньше войн, но больше жертв: новый доклад SIPRI

Новая ядерная гонка, меньше войн, но больше жертв: новый доклад SIPRIВ нем напоминают об увеличении оборонных расходов и выручки компаний ВПК
Эра сокращений ядерных вооружений, шедшая с конца Холодной войны, в 2024 г. фактически кончилась. Число военных конфликтов сократилось, но их жертв стало больше. Оборонные корпорации ведущих держав наращивают выручку при росте оборонных трат государств, а трансграничные поставки оружия рекордные с конца Холодной войны. Об этом и других тенденциях говорится в обзоре Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) «Вооружение, разоружение и международная безопасность».
Конец разоружения
Авторы доклада SIPRI полагают, что «эра сокращения ядерных вооружений, очевидно, закончилась», а перспектива ядерного разоружения максимально призрачна с конца холодной войны. Ключевым триггером стал кризис взаимного контроля США и России в рамках действующего до 2026 г. договора СНВ-III. Москва приостановила участие в СНВ-III в феврале 2023 г. после обвинения НАТО в причастности к ударам Украины по стратегическим аэродромам. Это оживляет дискуссии по поводу ядерного статуса в Европе и на Ближнем Востоке и обновления стратегий в связи с вероятностью распространения таких вооружений.
В SIPRI считают, что с переизбранием в США президентом Дональда Трампа в 2025 г. «повторяется парадоксальная ситуация» его первой каденции, когда никто из ключевых ядерных держав «не берет на себя обязательств отстаивать мировой порядок». Все три страны – США, Китай и Росиия – начали модернизацию арсеналов, Россия обновила доктрину, США – боезаряды, а подводные носители ядерных ракет готовят страны Индо-Пацифики. «Возвращение в эпоху ограничений потребует соглашения трех ядерных держав», – говорится в докладе. В SIPRI оценивают контакты по этой теме США с КНР позитивнее, хотя их «подрывают поддержка Тайваня и санкции».
Главные конфликты те же, но погибших больше
Число конфликтов с уровнем жертв от 10 000 человек сократилось с 20 до 19. Крупнейшими остались противостояния России и Украины, Израиля и «Хамас», гражданские войны в Судане, Мьянме и восстание в области Тыграи (Эфиопия).
Число жертв выросло со 188 000 в 2023 г. до 239 000 в 2024 г. , а Европа из-за украинского конфликта оказалась регионом-лидером.
Вне Европы большинство конфликтов «внутри государств или их кластеров с проницаемыми границами», отмечают в SIPRI. В их числе война в секторе Газа.
Рост жертв военных конфликтов даже при сокращении их числа говорит о том, что масштабы потерь и разрушений качественно иные при участии в противостоянии развитых держав, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
SIPRI оценивает ситуацию как негативную в связи с «развалом» контроля над ядерным оружием и обновлением арсеналов при общей деградации военно-политической обстановки, согласен научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. По его словам, кроме действий старых ядерных держав – США, России и КНР, а также Великобритании и Франции – нельзя забывать про официальные и «неофициальные» ядерные державы, не подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия: Израиль, Индию, Пакистан и КНДР. «Они развивают арсеналы и не стесняются ссылаться на свой ядерный статус в контексте тех конфликтов, в которые вовлечены», – говорит Стефанович.
Рост оборонных трат
В апрельском докладе SIPRI темпы прироста военных расходов государств (9,4%) и их суммы в 2024 г. ($2,7 трлн) названы рекордными с конца холодной войны. В Европе оборонные ассигнования выросли на 17%, на Украине – на 3,9%. Китай (2-е место по расходам на оборону) стал тратить на 7% больше в 2024 г., РФ также увеличила траты. Мировой лидер по тратам – США увеличили их на 5,7%. Ближний Восток (+9,4%) нарастил траты за счет роста у воюющего с 2023 г. Израиля (+65%) и перевооружающейся Турции (+12%).
Данные по крупнейшим концернам SIPRI дает за 2023 г. Выручка 100 главных мировых корпораций ВПК выросла с 2022 по 2023 г. на 2,8% ($632 млрд). 75 из топ-100 нарастили ее, 39 – удвоили. Компании США заняли 41 позицию в топ-100 крупнейших по выручке компаний. На 2-м месте по числу занятых мест в топ-100 КНР (девять). В топ-10 компаний по выручке – половина из США (см. график). Общая выручка американских оружейников – половина мировой, $315 млрд.
Как писали «Ведомости» (см. номер от 26 сентября 2024 г.), вооруженные конфликты подстегнули рост доходов западных корпораций (публичных и торгующихся на рынке компаний, у которых больше половины выручки приходится на оборонку, а рыночная стоимость превышает $1 млрд). Их общая капитализация составила на конец 2021 г. $693 млрд, а к сентябрю 2024 г. выросла на 47% и превысила уже $1 трлн. Выручка прибавила в 2023 г. 11% и составила $535 млрд, следует из данных отчетности компаний. В 2024 г. – 9%.
ВПК США остается ключевым поставщиком и бенефициаром конфликтов в мире, констатирует директор Центра военно-экономических исследований ИМВС НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Китайский ВПК «уверенно растет», продолжает Тебин. Ограничителем мирового роста выступает сдерживающий экспортные поставки России конфликт на Украине, говорит эксперт. Ограничения, накладываемые украинским кризисом на рост предложения оружия, также отчасти справедливы и в отношении к западному ВПК, заключил Тебин.
Пятилетка 2020–2024 гг. по числу трансграничных поставок была второй по интенсивности с финального обострения холодной войны 1980–1984 гг., пишут в докладе SIPRI. У трансграничных поставок оружия и роста выручки военных концернов есть медленный, но восходящий тренд, подтверждает Тебин.
Крупнейшие экспортеры традиционно США, Франция, Россия, Китай и Германия (71% мирового экспорта), говорится в докладе. Крупнейшие покупатели – Украина, Индия, Катар, Саудовская Аравия и Пакистан (35% импорта). Китай за 10 лет стал из импортеров экспортером, снизив внешние закупки на 2/3.