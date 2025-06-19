Главное препятствие на пути Дональда Трампа – это суды

Главное препятствие на пути Дональда Трампа – это судыС начала президентства он проиграл большинство рассмотренных дел
Со дня инаугурации 20 января по начало июня президент США Дональд Трамп проиграл 61,4% судебных дел, связанных с инициативами его администрации. Об этом свидетельствуют информация картотек судов и показатели агрегатора агентства Associated Press (AP). Согласно этим данным, на середину июня в судах рассматривался или рассматривается 221 иск против действий администрации. Из 148 уже принятых судебных решений 57 были в ее пользу, а 91 – частично или полностью блокировали ее инициативы.
«Незаконные судебные запреты по всей стране, принятые леворадикальными судьями, могут привести к разрушению нашей страны», – написал президент США в своей соцсети Truth Social в конце марта. По его словам, планы по возвращению американского величия не могут быть осуществлены, «если радикальным и крайне пристрастным судьям будет позволено стоять на пути правосудия».
Эта публикация относилась к решению суда ограничить возможности администрации по высылке из страны мигрантов. Но ее можно понять шире: предвыборные обещания и планы Трампа не будут реализованы даже наполовину из-за судебных тяжб.
Цифры не в пользу президента
Статистика показывает, что с начала президентства Трамп регулярно сталкивается с неготовностью судов поддержать его действия как главы исполнительной власти. По данным Bloomberg, с момента инаугурации по начало мая администрация столкнулась с 328 обращениями в суд. На тот момент инициативы администрации были приостановлены в 128 случаях, разрешены – в 43 случаях, по оставшимся 140 решения не было принято.
Исходя из решений, Трамп, по статистике Bloomberg, проиграл в 74,85% случаев. Есть похожие расчеты политолога из Стэнфорда Адама Боника, опубликованные в его статье из базы данных Гарварда. Их сложнее верифицировать, но они детальней, так как показывают информацию за каждый месяц с февраля по май включительно. По расчетам Боника, в судах рассмотрено 142 дела, а Трамп проиграл в 77,46% случаев.
Разница в количестве дел может быть связана с двумя факторами. Первый касается методологии подсчета – она могла быть разной у AP, Bloomberg и у Боника. Второй – хронологии. Практически каждый день противники администрации обращаются в суд с просьбой приостановить, частично приостановить или замедлить реализацию исполнительных указов Трампа и других инициатив. При этом данные AP можно считать сравнительно более достоверными, так как они регулярно обновляются и частично коррелируют с показателями Боника. По данным портала Lawfare на 11 июня, в судах рассматривается 296 дел, так или иначе связанных с решениями трамповской администрации (включая иски самой администрации).
Какие инициативы под угрозой
Почти все начинания действующего президента либо уже столкнулись с судебными исками, либо столкнутся в будущем. Тут никаких передышек не будет на протяжении следующих трех с половиной лет. Но, как показывает агрегатор AP, чаще всего противники Трампа пытаются оспорить его решения по миграционной политике. На 12 июня по этой теме было рассмотрено или рассматривается 45 дел. По 20 из них соответствующее решение Трампа было либо заблокировано, либо приостановлено, а по 12, наоборот, признано законным. По 13 оставшимся решение еще не принято. Меньше всего покушаются на инициативы Трампа о доступе к общественной информации: с 20 января по этому поводу в суд обращались всего три раза.
Больше всего в процентном отношении проигрышей Трамп получил в попытках реформировать избирательную систему. Из пяти дел суд приостановил или заблокировал его решения по четырем. Они касались намерений администрации по ужесточению правил допуска граждан до голосования (например, требование перед голосованием предъявить документ, удостоверяющий личность). Но президенту есть и чем похвастаться. Из 27 дел, связанных с деятельностью Комиссии правительственной эффективности (DOGE), в пользу администрации было принято 16 решений, против – шесть, а пять все еще рассматриваются.
При этом стоит помнить, что не все решения весят одинаково и некоторые могут иметь более масштабные финансовые (например, стоимость какой-нибудь программы) или кадровые (увольнение, отправка в оплачиваемый отпуск или обратный наем на работу федеральных служащих) последствия. Более объективно оценить успехи или поражения Трампа в судах можно было бы при качественном анализе дел, по которым уже приняты решения.
Самые громкие дела
Битвы Трампа с судами хотя и многочисленны, но некоторые из них уже становятся поистине легендарными. В первую очередь это противостояние администрации с Гарвардом. В апреле университет подал в суд на администрацию с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства на общую сумму $2,2 млрд, а также контракты на $60 млн. В конце мая Трамп решил запретить университету принимать иностранных студентов. Запрет распространялся бы не только на будущих студентов Гарварда, но и на ныне обучающихся. Практически сразу университет обратился в суд и оспорил запрет, получив возможность временно продолжить обучение и прием иностранных студентов. Ранее федеральный суд в Калифорнии в качестве обеспечительной меры заблокировал отмену легального статуса 1000 иностранных студентов. А уже 6 июня окружной судья Эллисон Берроуз продлил блокировку запрета Трампа на въезд иностранных студентов.
Другой сюжет – пошлины. Планы полномасштабной торговой войны Трамп вынашивал еще до начала второго срока. Вернувшись в Белый дом, он приступил к их постепенной реализации. В начале апреля президент объявил о «зеркальных пошлинах» для 190 стран и территорий. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке заградительных мер для всех, кроме Китая. К тому моменту пошлины на китайский импорт достигли 145% (на отдельные позиции – 245% с учетом предыдущих пошлин). Но уже в середине месяца США временно освободили китайские смартфоны, компьютеры, полупроводники и другую электронику от «зеркальных пошлин». А 12 мая Китай и США заявили о намерении снизить тарифную ставку на 115% к 14 мая. В конце месяца Трамп отложил введение 50%-ных пошлин на товары из Евросоюза до 9 июля.
Но 29 мая суд США по международной торговле решил, что Закон о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. (IEEPA), на основании которого Трамп ввел значительную часть пошлин, не дает ему права вводить глобальные «зеркальные тарифы». Решение суда касалось всех исполнительных указов президента, касающихся введения пошлин по причине чрезвычайной ситуации и подписанных Трампом после возвращения в Белый дом 20 января, включая среднюю общую пошлину в 10% для большинства стран мира, объявленную в апреле. Предполагалось, что в течение 10 дней после публикации решения администрация будет обязана принять меры для отмены пошлин. После обнародования решения суда по международной торговле администрация практически сразу подала туда уведомление об апелляционной жалобе.
В тот же день апелляционный суд временно приостановил решение об отмене пошлин. Согласно постановлению апелляционной инстанции, было введено административное приостановление, а значит, все введенные на тот момент пошлины продолжили свое действие. Позже, в ночь на 11 июня, Федеральный апелляционный суд постановил продлить приостановку действия решения Федерального суда США по международной торговле об отмене пошлин. Таким образом, суд разрешил их действие на время рассмотрения апелляции. В решении инстанции подчеркивалось, что, так как дело представляет собой вопрос «исключительной важности», оно будет рассмотрено в ускоренном режиме полным составом апелляционного суда. Заседание по этому вопросу назначено на 31 июля.
Эти два примера хорошо демонстрируют, как динамично может меняться статус дела в нынешних условиях.
Политическая ориентация судей
При столкновении с сопротивлением судов Трамп и его окружение часто намекают на их идеологическую предвзятость и аффилированность. Он часто называет их «радикалами», «левыми», «шизиками». Ведь назначают их президенты. Среди судей, рассматривающих дела, связанные с инициативами администрации Трампа, есть как назначенные президентами-демократами, так и те, кто был назначен Трампом и другими республиканскими президентами. По открытым данным можно заметить, что в стремлении оспорить действия нынешней администрации к судьям, назначенным Трампом, обращаются сравнительно меньше. Но это не означает, что гипотетическая идеологизированность судьи гарантирует решение за или против Трампа. Всего среди решающих дела по действиям администрации есть 13 судей, назначенных самим Трампом. Большинство из них рассматривало или рассматривает больше одного дела. При этом ими принято пять решений, блокирующих или приостанавливающих решения нынешней администрации.
Американцы ценят суд
По данным Боника, в мае из 36 судей, назначенных президентами-республиканцами, 26 (72,2%) решали не в пользу Трампа. Из 92 судей, назначенных демократами, 74 (80,4%) также решали не в пользу Трампа. При этом «демократических» судей, участвующих в этих процессах, заметно больше.
Стоит помнить, что, как и в случае с оценкой масштабов проигрышей или побед администрации в судах, личность судьи и его мотивацию при вынесении того или иного решения можно объективно оценить, лишь ознакомившись с его персональной судебной практикой. Сказать, что предвзятости нет, было бы опрометчиво, но и утверждать, что она основной фактор такого перекоса исхода судебных тяжб не в пользу Трампа, тоже некорректно. Действительно, его противники могут обращаться к судьям, которые с большей долей вероятности вынесут решение не в пользу президента. Но многие решения и действия администрации трудно интерпретировать и согласовывать как с актуальным законодательством, так и с конституцией.
Например, если Трамп хочет сократить ранее одобренный бюджет какого-нибудь ведомства, то в конституции по этому поводу ничего не сказано. А законодательство говорит, что президент может удерживать средства не более 45 дней. И одновременно та же самая конституция закрепляет «силу кошелька» за законодательной властью.
Юридическая стратегия Трампа
Исходя из практики юристов Трампа, складывается приблизительно понятная возможная стратегия его баталии с судами. Она подразделяется на два пункта.
Первый – тянуть время. Апелляции и встречные иски в некоторых случаях позволяют временно сохранить действие тех или иных инициатив. Именно это происходит в споре о пошлинах. Кроме того, это и попытки довести дело до Верховного суда, где судьи, назначенные президентами-республиканцами, обладают подавляющим большинством шесть к трем. При этом из этих шести консервативных судей трое были назначены в первый срок Трампа.
Второй пункт – не подчиняться решению инстанций разных уровней. В США не предусмотрен механизм прямого принуждения президента выполнять решение суда. Поэтому теоретически нельзя исключать, что Трамп может просто игнорировать предписания и запреты. Заставить следовать им его не могут, а наказание за их несоблюдение в должности президента ему не грозит.
Союзники Трампа неоднократно намекали, что он может в принципе не учитывать мнение судов. «Если судья попытается указывать генералу, как проводить военную операцию, это будет незаконно. Если судья попытается указывать генпрокурору, как использовать прокурорское усмотрение, это также незаконно. Судьям не разрешается контролировать законную исполнительную власть», – написал в феврале в соцсети в Х вице-президент Джеймс Вэнс.
В мае, когда возникли очередные споры по поводу миграционной политики Трампа, советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер намекнул, что эта сфера не входит в прерогативу судебной ветви власти.
Но с этими подходами есть проблема. Во-первых, нет гарантий, что даже назначенные президентом судьи безоговорочно будут выступать с ним заодно. Случаи, когда консерваторы из Верховного суда шли не в ногу с Трампом, были. Во-вторых, неизвестно успеет ли Верховный суд рассмотреть все дела, которые Трамп считает принципиально важными для продвижения своей политической повестки и выполнения предвыборных обещаний. Это касается не только времени, которое отводится на рассмотрение дела и вынесение решения, но и характера вопроса. Что-то Верховный суд может просто не принять к рассмотрению, а отправить на пересмотр нижестоящей инстанции. В-третьих, как бы наивным это ни казалось, Трамп вряд ли пойдет на прямой отказ соблюдать решение суда.
«Я всегда подчиняюсь решению суда, а потом мне приходится его обжаловать. Ответ таков: я всегда подчиняюсь решению суда», – сказал президент в феврале в ходе первого расширенного заседания своего кабинета. Иначе говоря, он потенциально склоняется к тяжбам, а не игнорированию судов. Уже в свой первый срок президентства Трамп проиграл большинство дел в судах, но в итоге следовал решению инстанций, несмотря на резкие публичные заявления.
Судебная система США представляет не просто третью ветвь власти, а является частью довольно долгой и последовательной политической традиции. Суды выступали в качестве одного из гарантов системы сдерживания президентской власти на протяжении многих лет даже в самые напряженные моменты истории США: от гражданской войны (1861–1865 гг.) до Великой депрессии (1929–1939 гг.). Это понимают не только политики, но и граждане, на голоса которых эти самые политики и надеются с приближением очередных выборов.