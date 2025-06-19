Главное препятствие на пути Дональда Трампа – это суды

При столкновении с сопротивлением судов Трамп и его окружение часто намекают на их идеологическую предвзятость и аффилированность. Он часто называет их «радикалами», «левыми», «шизиками». Ведь назначают их президенты. Среди судей, рассматривающих дела, связанные с инициативами администрации Трампа, есть как назначенные президентами-демократами, так и те, кто был назначен Трампом и другими республиканскими президентами. По открытым данным можно заметить, что в стремлении оспорить действия нынешней администрации к судьям, назначенным Трампом, обращаются сравнительно меньше. Но это не означает, что гипотетическая идеологизированность судьи гарантирует решение за или против Трампа. Всего среди решающих дела по действиям администрации есть 13 судей, назначенных самим Трампом. Большинство из них рассматривало или рассматривает больше одного дела. При этом ими принято пять решений, блокирующих или приостанавливающих решения нынешней администрации.