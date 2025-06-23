Первая война Трампа: что дальше

В это же время в своем заявлении Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение о нанесении удара по иранским ядерным объектам, которое, по его мнению, «изменит историю» и может позволить Ближневосточному региону прийти к процветанию и миру. Израильский премьер еще напомнил о своем обещании уничтожить три ключевых объекта в Иране – и теперь, по его словам, оно выполнено.