Первая война Трампа: что дальше

Первая война Трампа: что дальшеАтака США на Иран может привести к эскалации на Ближнем Востоке
Рано утром 22 июня ВВС США впервые с начала активной фазы ирано-израильского военного противостояния 13 июня нанесли ракетно-бомбовые удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Вскоре после этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что удары были «массированными, точными», а ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».
Основной задачей военной операции США была нейтрализация ядерной угрозы, исходящей от «главного спонсора терроризма в мире», заявил Трамп. В конце он поблагодарил американских военных, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, добавив, что две страны работали «как одна команда» и прошли большой путь, чтобы «устранить ужасную угрозу для Израиля».
Американский президент также призвал иранское руководство заключить мир, угрожая в противном случае нанести гораздо более масштабные удары по стратегическим объектам Исламской Республики.
В это же время в своем заявлении Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение о нанесении удара по иранским ядерным объектам, которое, по его мнению, «изменит историю» и может позволить Ближневосточному региону прийти к процветанию и миру. Израильский премьер еще напомнил о своем обещании уничтожить три ключевых объекта в Иране – и теперь, по его словам, оно выполнено.
Через вмешательство США в ирано-израильский конфликт Трамп рассчитывает на сиюминутный успех, замечает заместитель директора ИСКРАН по научной работе Андрей Евсеенко. Так он решает две проблемы: во-первых, сохраняет лицо на фоне провала в переговорах по иранской ядерной сделке; во-вторых, выполняет союзнические обязательства перед Израилем, отмечает эксперт.
По мнению Евсеенко, прямое и опосредованное участие США в конфликте на Ближнем Востоке повышает риски ответных ударов Ирана по американским базам в регионе. А это, отмечает эксперт, может усилить недовольство американского общества и привести к сильному падению рейтинга президента.
Оценки ущерба
Иранские СМИ сообщили о минимальном ущербе иранским ядерным объектам. Так, высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что незадолго до американской атаки иранское руководство вывело персонал и большую часть запасов высокообогащенного урана из Фордо в секретное место. А замдиректора иранской государственной телерадиокомпании IRIB Хасан Абедини в эфире сообщил об эвакуации всех трех ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане и материалов оттуда.
А замдиректора иранской государственной телерадиокомпании IRIB Хасан Абедини в эфире сообщил об эвакуации всех трех ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане и материалов оттуда.
Депутаты, представляющие провинцию Кум (там размещается завод по обогащению урана в Фордо), Касем Раванбахш и Маннан Раиси в парламенте страны сообщили о минимальном ущербе в Фордо. По их словам, в ходе воздушной атаки пострадали в основном наземные цели, в то время как подземная инфраструктура осталась нетронутой.
Использованного числа бомб GBU-57 недостаточно для уничтожения производственных мощностей в Фордо, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Этот объект с самого начала строился глубоко под землей в твердой горной породе с применением различных защитных технологий, в том числе локализации и подавления энергии взрывной волны. В Исфаханском центре мощности по производству центрифуг для обогащения урана и склады также размещены под землей под горой, объяснил эксперт.
В Натанзе, продолжает Лямин, американские бомбы и ракеты потенциально могли причинить большой урон подземной части завода: там глубина объекта не такая, как в Форде, и расположен не в горе, а защищен слоем армированного бетона, а затем засыпан сверху слоем земли. «Правда, иранцы заблаговременно могли вынести оттуда оборудование и материалы», – добавил эксперт.
Вызовы и ответы
Через несколько часов после американских ударов Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах иранскими твердотопливными ракетами большой дальности по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, центру израильских биологических исследований, а также по базам поддержки и центрам принятия решений. Всего, по данным Maariv, Тегеран выпустил около 40 ракет, большинство из которых были перехвачены израильскими системами ПВО.
Помимо этого парламент Ирана рекомендовал Совету нацбезопасности Исламской Республики закрыть Ормузский пролив, через который происходят поставки нефти на мировой рынок, передает Press TV. Вице-президент США Джей ди Вэнс заявил, что такое решение было бы убийственным для экономики Ирана.
МИД Ирана назвал атаку США грубым и беспрецедентным нарушением устава ООН. Нападение на ядерные объекты доказало, что Вашингтон изначально принимал активное участие в планировании израильской военной операции против Ирана.
Дипломатические ведомства арабских стран и Турции осудили атаку США на иранские ядерные объекты, которые могут привести к разрастанию регионального конфликта до глобального уровня. Российский МИД назвал решение Трампа о нападении на Иран «безответственным», нарушающим международное право. Согласно заявлению, этот инцидент нанес огромный урон авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и системе проверки и мониторинга МАГАТЭ. Российское ведомство призвало «прекратить агрессию» против Ирана и создать условия для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло.
Вскоре иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на полях внеочередного заседания Организации исламского сотрудничества сообщил, что он 22 июня вылетает в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным и обсуждения ситуации в регионе.
Переговорный тупик и возможные последствия
Атака американских ВВС произошла спустя два дня после окончания безрезультатных переговоров между министрами иностранных дел Ирана и стран «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) при участии главы евродипломатии Кайи Каллас в Женеве по иранской ядерной программе. Как пишет The Guardian, Тегеран отказался принимать условия европейцев по прекращению огня с Израилем, которые включают полный отказ от обогащения урана, ограничение ракетной программы и отказ от предоставления военной помощи «Оси сопротивления», куда входят йеменские хуситы, ливанская «Хезболла», палестинская «Хамас» и различные проиранские группировки в Ираке.
По итогам женевской встречи Арагчи заявил, что Тегеран готов к диалогу по ядерной программе только в случае прекращения атак Израиля, при этом иранские оборонные возможности не являются предметом дискуссии.
По мнению Евсеенко, агрессивная политика США на ближневосточном направлении может сыграть с американцами злую шутку и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. С одной стороны, отодвигается возможность заключения ядерного соглашения. С другой – Вашингтон теряет шанс на возобновление диалога с Тегераном, что подтолкнет иранскую сторону к более тесному сближению с Москвой и Пекином, добавил эксперт. Кроме того, продолжает он, возрос риск региональной эскалации, так как у Ирана появятся дополнительные стимулы для наращивания своей военной мощи, после чего израильская сторона постарается втянуть США в более затяжное военное противостояние со своим противником.
Ответ Ирана на агрессию американской стороны, скорее всего, ограничится символическими действиями, считает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Эксперт в то же время не исключил вероятности перекрытия Ираном Ормузского пролива, выхода страны из ДНЯО, а также ударов ракетами по американским военным базам на Ближнем Востоке. «Хотя Тегеран явно не заинтересован в эскалации конфликта, он также явно не может не отреагировать на атаку американцев», – добавил эксперт.
Ответная акция Тегерана, вероятно, будет ограниченной, тем не менее он обладает возможностями для использования военного инструментария воздействия на противника, продолжает Лямин. Большинство иранских ракетных баз расположены вдоль побережья, а ВМС Ирана фактически не задействованы в боевых действиях с Израилем и не понесли заметных потерь, объяснил он.