«Признак великой державы – когда страна необходима»: как говорил Евгений Примаков

«В то же самое время нужно делать все для того, чтобы правильные богословы подавляли своими проповедями те ростки экстремизма, которые появляются на северокавказской почве. Это нужно делать очень тонко, очень умело. Нужно смотреть, кто едет учиться и куда, кто будет в дальнейшем проповедовать ислам у нас на территории России. Чтобы эти люди, образно говоря, изучали за рубежом Коран, а не "Калашникова". И в этом отношении, как мне кажется, нужно активнее работать с государствами Ближнего Востока» (из интервью «Российской газете», 23 июня 2011 г.).