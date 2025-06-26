«Признак великой державы – когда страна необходима»: как говорил Евгений Примаков

«Признак великой державы – когда страна необходима»: как говорил Евгений Примаков10 лет назад умер бывший премьер-министр России
26 июня 2015 г. умер бывший председатель правительства России Евгений Примаков. Будучи доктором экономических наук и академиком, за свою долгую карьеру он успел поруководить одной из палат Верховного Совета СССР, Службой внешней разведки России, а также Министерством иностранных дел РФ. После отставки с поста премьер-министра Примаков заседал в Госдуме и возглавлял Торгово-промышленную палату. Яркие высказывания опытного политика – в подборке «Ведомостей».
О ядерном конфликте
«Думаю, не стоит наговаривать на все человечество. Да, отдельные страны, отдельные политики агрессивны, несговорчивы. Но если бы таким несносным был весь мир, люди давно бы не просто вцепились друг в друга – применили бы ядерное оружие. А они сохраняют здравомыслие. Разве это не лучшее доказательство того, что человечество не дряхлеет?» (из диалогов с Евгением Примаковым, представленных в книге Марины Завады и Юрия Куликова «Я много проскакал, но не оседлан»).
О национальных интересах
«Разворачивать самолет допустимо тогда, когда другая сторона принимает решения, противоречащие нашим национальным интересам. Но даже в этих условиях никто не идет на разрыв отношений» (из интервью газете «Аргументы и факты», 21 декабря 2005 г.).
О политической гибкости
«Мочить в сортире, как вы цитируете, предполагается лишь тех, кто непосредственно участвует в террористических акциях. А если пытаться "вымочить" там всех без разбора, канализационная система выйдет из строя… Надо искать тех, с кем можно найти общий язык. На них делать ставку в поисках компромиссов» (из интервью «Известиям», 31 июля 2006 г.).
О месте России
«Я убежден, что Россия далека от того, чтобы утверждать свое значение в мировых делах через конфронтацию с кем бы то ни было. Ошибаются те политики на Западе, которые исходят из такого видения. Вместе с тем лишь политической близорукостью можно объяснить готовность списать Россию из числа великих держав, недооценивать ее потенциал, динамику, перспективы развития (из книги Евгения Примакова «Мир без России?»).
О Соединенных Штатах
«США считают, что они сейчас – единственная супердержава. Это неправильно. США – самая сильная в мире страна по экономическому, военному и политическому влиянию. Но она не супердержава. Потому что супердержава – это категория холодной войны. Так что количественная характеристика сохранилась, а качественная – нет» (из интервью «Известиям», 28 февраля 2008 г.).
О международном доверии
«Если не доверять, то нету тогда и политики. Нету политики. Потому что магистральные какие-то направления в развитии международных отношений строятся людьми, которые друг другу доверяют. Магистральные какие-то направления делаются людьми с чистыми руками. Это слово, они держат слово. В то же самое время, конечно, мне очень импонируют слова Рейгана: «Доверяй, но проверяй» (из интервью Сергею Брилеву, 24 октября 2009 г.).
О противостоянии на Ближнем Востоке
«В горячих точках никто не взвесит на весах, правильно или неправильно соотнесены удары. Обмен ими уже неправилен. Это касается и вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, где – тут меня не разубедишь – нельзя оправдывать ни «Хамас», ни «Хезболлу», ни Израиль» (из диалогов с Евгением Примаковым, представленных в книге Марины Завады и Юрия Куликова «Я много проскакал, но не оседлан»).
О кризисе
«Выкарабкиваясь, решая оперативные задачи, надо держать в голове завтрашний день. Тогда кризис станет не только лихорадкой, но и катарсисом. Подобно тому, как человек, переболев, возрождается, наливается свежими силами» (из интервью «Известиям», 28 апреля 2009 г.)
О подчиненных
«У меня никогда не было любимчиков. Критерием моего отношения к подчиненным было их успех или не успех в работе. Я мог дружить даже с подчиненным, и это очень часто было. Пить водку с ним и так далее, но относиться я к нему из-за того, что я дружу с ним и пью водку, не лучше, чем к другому, который хорошо работает» (из интервью Сергею Брилеву, 24 октября 2009 г.)
О погоне за прибылью
«Модернизация без демократизации не может происходить. Демократизация – это не лозунг, это объективная потребность страны, которая проводит модернизацию. Почему нам очень трудно двигаться к научно-техническому прогрессу? Не потому, что мы мало даем из бюджета. А потому, что на Западе деньги на новые разработки главным образом тратит бизнес. <…> У нас нет конкуренции. Там погоня за прибылью заставляет их идти в этом направлении» (из интервью газете «Известия», 28 февраля 2011 г.).
О величии страны
«Я не согласен, что серьезная политика – это стучать кулаком по столу. Когда Хрущев на Генассамблее ООН стучал ботинком по столу и угрожал ракетами, это не было признаком нашего величия. Признак великой державы – когда твоя страна необходима, с ней хотят иметь дело. Россия – великая держава именно потому, что многие проблемы на международной арене без нее решаться не могут» (из интервью газете «Аргументы и Факты», 21 декабря 2005 г.).
О пределе терпения
«Будучи министром иностранных дел России, я неоднократно говорил и Мадлен Олбрайт, и Строубу Тэлботу, и другим своим американским коллегам, что прием в НАТО бывших советских республик для нас означает переход «красной черты» (из книги Евгения Примакова «Мир без России?»).
О противодействии экстремизму
«В то же самое время нужно делать все для того, чтобы правильные богословы подавляли своими проповедями те ростки экстремизма, которые появляются на северокавказской почве. Это нужно делать очень тонко, очень умело. Нужно смотреть, кто едет учиться и куда, кто будет в дальнейшем проповедовать ислам у нас на территории России. Чтобы эти люди, образно говоря, изучали за рубежом Коран, а не "Калашникова". И в этом отношении, как мне кажется, нужно активнее работать с государствами Ближнего Востока» (из интервью «Российской газете», 23 июня 2011 г.).
О суверенной демократии
«Ряд западных руководителей считают, что наша страна может считаться демократической, если в ней устанавливается американская или, при всех ее различиях с американской, западноевропейская модель демократии. У нас в стране в понятном и справедливом противодействии такому представлению распространилась идея "суверенной демократии". Однако такая идея, на мой взгляд, имеет ряд изъянов» (из книги Евгения Примакова «Будущее России»).
О справедливости
«Думаю, что существует Высшее начало у жизни. Высший интеллект, Высшая справедливость. Уверен, что тем, кто приносит добро, зачтется. Тому, кто поступает худо, жизнь отомстит» (из книги Евгения Примакова «Встречи на перекрестках»).
О мотивации
«Не менее необходимо знать – во имя чего трудиться. Такого, к сожалению, не происходит. Переход к чисто денежной мотивации труда не должен вытравлять из нашей жизни идею» (из выступления перед гостями «Меркурий-клуба» в Центре международной торговли, 13 января 2015 г.).