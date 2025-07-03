Далай-лама приготовился перерождаться за пределами КНР

Нынешний глава тибетских буддистов несколько раз (в частности, в своей книге 2025 г. «Голос для безгласных») говорил, что будет перерождаться на территории «свободного мира», а не в КНР. Более того, он допускает, что новым лидером может стать взрослый человек не мужского пола. Коллизию с требованиями китайских властей в 2019 г. он описывал так: «Если родятся два далай-ламы: один – в свободной стране, а один – избранный Китаем, то никто его уважать не будет. Это для китайцев проблема». Тогда он допускал возможность своего перерождения в Индии.