Далай-лама приготовился перерождаться за пределами КНР

Далай-лама приготовился перерождаться за пределами КНРПекин же требует сделать это по китайским законам
Духовный лидер буддистов Тибета Далай-лама XIV заявил 2 июля, что после его смерти необходимо будет найти лидера тибетских буддистов, в которого он переродится. Нынешнему далай-ламе 6 июля 2025 г. исполнится 90 лет. Но поиск преемника может привести к серьезным политическим спорам.
Основное противоречие связано с тем, что Далай-лама XIV много десятилетий проживает за пределами КНР, куда в качестве автономии с 1951 г. вошел Тибет. И если китайские власти настаивают на необходимости своего одобрения фигуры нового лидера, то он сам сказал, что его последователя могут найти исключительно силами его фонда Gaden Phodrang Trust, который базируется в индийском городе Дхарамсала. Там же находится и так называемое правительство Тибета в изгнании (с 2011 г. не управляется далай-ламой).
Нынешний глава тибетских буддистов несколько раз (в частности, в своей книге 2025 г. «Голос для безгласных») говорил, что будет перерождаться на территории «свободного мира», а не в КНР. Более того, он допускает, что новым лидером может стать взрослый человек не мужского пола. Коллизию с требованиями китайских властей в 2019 г. он описывал так: «Если родятся два далай-ламы: один – в свободной стране, а один – избранный Китаем, то никто его уважать не будет. Это для китайцев проблема». Тогда он допускал возможность своего перерождения в Индии.
Власти КНР считают далай-ламу раскольником, хотя он и отказался от требования независимости Тибета в пользу культурной автономии. В КНР летом 2007 г. был принят закон, по которому все «живые будды», или ламы, должны получать одобрение Пекина. Эту же позицию 2 июля повторила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, заявив, что и реинкарнация должна соответствовать «китайским законам и правилам».
Позиция властей КНР ярко была представлена 30 июня в «Российской газете» в статье посла Китая в России Чжан Ханьхуэя, который использовал по отношению к Тибету принятое в его стране название Сицзан. «В последнее время клика Далай-ламы XIV активно спекулирует на теме реинкарнации далай-ламы, распространяет искаженные и лживые заявления, такие как так называемое «самостоятельное перерождение далай-ламы» и перерождение «в свободной стране», – расставил акценты посол КНР.
По словам Чжана, перерождение четко определено «историческими и правовыми нормами» и включает в себя три этапа – поиск перерожденца внутри Китая, жеребьевку специальной золотой урной и представление на утверждение центральному правительству. Посол КНР также заверил, что 60 лет власти Компартии привели к тому, что «сегодня Сицзан уверенно идет по светлому, процветающему, стабильному, гармоничному и прекрасному пути социализма».
При этом в современной истории у КНР уже есть своеобразный опыт «назначения» тибетского панчен-ламы – второго по влиятельности в ламаизме. В 1995 г., после признания Гедуна Чокьи Ньимы 11-м Панчен-ламой тот пропал вместе с семьей, как выяснилось, в результате действий властей Китая. В 2020 г. тогдашний представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что Ньима не хочет, чтобы его тревожили в его «нормальной жизни». Вместо него власти КНР при этом утвердили панчен-ламой другого ребенка – Гьялцен Норбу. При этом выбор нового далай-ламы по традиции требует одобрения панчен-ламы.
Проблема реинкарнации Далай-ламы XIV очень острая, пусть и не для всех буддистов в мире, так как ламаизм – лишь одна из ветвей буддизма, напоминает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Древняя традиция выбора нового лидера ламаистов с помощью золотой урны, о которой говорят сейчас власти КНР, оспаривается историками, отмечает эксперт.
Ранее нового далай-ламу выбирали, проще говоря, решением глав буддийских общин, но с момента выбора нынешнего изменилось очень многое – тибетский буддизм стал мировым явлением. В то же время буддийские общины стали политизированными и потому достичь какого-то консенсуса сейчас очень трудно, отмечает Маслов. Как итог, можно предположить, что в будущем мир столкнется с несколькими далай-ламами, возможно, их будет даже больше двух, допускает Маслов.
Теоретически лучшим выходом в такой ситуации был бы выбор нового духовного лидера в какой-то нейтральной стране, что теоретически допускает сам Далай-лама XIV, для чего понадобились бы переговоры. Но Китай пока рассматривает складывающуюся ситуацию как очень серьезную угрозу своим интересам, тем более на фоне однозначной поддержки далай-ламы из США.
В Бурятии, Туве и Калмыкии буддисты тоже признают далай-ламу своим духовным лидером.