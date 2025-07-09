Эксперты оценили вклад движения «Голос» в электоральную историю России

В 2014 г. нынешний председатель Центрибзиркома Элла Памфилова сообщила, что готова помочь в суде «Голосу», внесенному в реестр иностранных агентов Минюста, напоминает Калачев: «Тогда она считала его деятельность полезной». В 2019 г. она заявила, что у «Голоса» на «Карте нарушений» продублировались 30 жалоб за голосования прошлых лет, но подчеркнула, что к движению «все-таки прислушиваются». Уже в 2020 г. Памфилова сообщила, что организация «деградировала» и «переходит в разряд токсичных», – в ответ на заявления «Голоса» о нарушениях во время голосования по поправкам в Конституцию.