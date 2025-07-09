Эксперты оценили вклад движения «Голос» в электоральную историю России

Эксперты оценили вклад движения «Голос» в электоральную историю РоссииЕго работа обратила внимание государства на роль наблюдения за выборами, полагают эксперты
Движение в защиту прав избирателей «Голос» (признано НКО-иноагентом) прекратило свою деятельность. «Это окончание истории, которая, по версии следствия и суда, длилась 25 лет», – сказано в заявлении движения. Там отметили, что наблюдение за выборами – это «способ защиты конституционного строя России и гарантируемое государством право граждан». Но в связи с приговором суда по уголовному делу сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца движение больше не может этим заниматься, говорится в заявлении.
В мае Басманный суд Москвы признал его виновным в организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ, и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Согласно заявлению «Голоса», защита Мельконьянца «долгое время ждала текст приговора, который получила лишь недавно».
Как писали «Ведомости», прокуроры настаивали, что «Голос» – это подразделение «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), признанной в России нежелательной организацией, и между ассоциацией «Голос», признанной иноагентом в 2013 г. и ликвидированной в 2016 г. по требованию Минюста, и движением в защиту прав избирателей «Голос» нет различий. «Суд практически ставит равенство между «Голосом» и ENEMO, которая никогда не наблюдала и не осуществляла какой-либо деятельности в России», – сказано в сообщении «Голоса».
«Это, конечно, очень эмоциональный момент для многих людей, кто был связан с «Голосом», а таких – десятки тысяч. Но жизнь иногда требует принимать непростые решения. В такой ситуации лучше закрыться и не ставить людей под удар», – сообщил «Ведомостям» электоральный эксперт, бывший сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук.
Что такое «Голос»
По его словам, в последние годы «Голос» делал все то же, что и раньше: помогал людям наблюдать за тем, чтобы их голоса честно считали, готовил обучающие материалы, анализировал ход избирательной кампании и изменение законодательства. ««Голос» сделал то, что мог. Теперь время другим попробовать сделать что-то свое, – отметил Андрейчук. – По крайней мере моя жена рада, что впервые сможет отдохнуть со мной летом. Нам это никогда не удавалось из-за выборов».
«Голос» был инструментом внешнего контроля над избирательной системой, отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поскольку избирательное право – вещь специфическая, энтузиастов немного, уровень доверия к избирательной системе неровен (61%, по данным ВЦИОМа, в 2023 г., 72% – в 2024 г. – «Ведомости»), его роль была в популяризации проблемных практик как элемента давления на административный ресурс. Срабатывало далеко не всегда, но позволяло сделать более интересной маловостребованную у широкой аудитории тему», – сказал он «Ведомостям».
По мнению электорального юриста Гарегина Митина, самый большой вклад «Голоса» в том, что деятельность его активистов обратила внимание государства на роль наблюдения за выборами и стимулировала формирование института непартийного наблюдения за выборами – от Общественной палаты: «Вопрос, конечно, как будет качественно развиваться это наблюдение после «смерти» основного антагониста. <...> «Голос», по моему мнению, был настроен деструктивно и не имел цели легитимации выборов, скорее наоборот».
Так как [у некоторых политиков] есть мнение, что наблюдатели должны легитимизировать результат, то в качестве антитезы существует представление, что поиск нарушений – «это делегитимизация и вода на мельницу врагов», отмечает политолог Константин Калачев. «Те, кому это не нравилось, утверждали, что вся эта деятельность финансируется извне и ставит целью ослабить и дискредитировать Россию. Одним достаточно, что выборы отражают волеизъявление большинства. Другие волнуются за права меньшинства», – заявил он «Ведомостям».
Осенью 2011 г. «Голос» запустил проект «Карта нарушений», пользователи могли указывать случаи нарушения их избирательных прав. Депутаты от «Единой России» обратились к генпрокурору с жалобой на действия «Голоса», посчитав, что во внутриполитическую жизнь страны вовлечены «иностранные организации». Тогдашний глава ЦИК Владимир Чуров обратился прокуратуру и сообщил, что в распространяемой информации преобладают сведения об одной политической партии в сочетании с негативными комментариями. «Голосу» назначили штраф в 30 000 руб.
В 2014 г. нынешний председатель Центрибзиркома Элла Памфилова сообщила, что готова помочь в суде «Голосу», внесенному в реестр иностранных агентов Минюста, напоминает Калачев: «Тогда она считала его деятельность полезной». В 2019 г. она заявила, что у «Голоса» на «Карте нарушений» продублировались 30 жалоб за голосования прошлых лет, но подчеркнула, что к движению «все-таки прислушиваются». Уже в 2020 г. Памфилова сообщила, что организация «деградировала» и «переходит в разряд токсичных», – в ответ на заявления «Голоса» о нарушениях во время голосования по поправкам в Конституцию.
По мнению Андрейчука, для организации независимого наблюдения «Голос» уже не нужен.
«Жизнь менялась, страна менялась, «Голос» не менялся. Конец закономерен. RIP», – отметил Калачев.