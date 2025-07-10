Как менялся состав региональной элиты в последние три года

Эта тенденция изменилась по итогам 2024 г. В тот год ротация коснулась 13 губернаторов (тогда как в 2022 и 2023 гг. по пять губернаторов). А в регионах сменили 32,29% чиновников из числа тех, за которыми наблюдал Кынев, – т. е. показатели кадровых замен вернулись к тем, что были до спецоперации. Это объясняется тем, что теперь ситуация вошла в статус «новой нормы».