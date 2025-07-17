Идеологическая стыковка: как проходил совместный полет «Союза» и «Аполлона»

17 июля «Аполлон» вышел на встречную орбиту. В 18:00 по Москве корабли оказались на расстоянии около 60 км и установили прямую связь. Через час, когда «Аполлон» находился уже в 50 км, было дано окончательное разрешение на стыковку. В 19:09 по Москве стыковочный агрегат зафиксировал контакт, а к 19:12 произошло соединение. Первые тесты показали, что между кораблями надежно создан герметичный переход. После небольшой приемки экипажи приступили к сближению. Примерно через три часа после стыковки Леонов и Стаффорд открыли люки и пожали друг другу руки. Леонов приветствовал по-английски: «Very good to see you!» («Очень рад вас видеть»), а Стаффорд ответил по-русски: «Очень рад, мой друг!».