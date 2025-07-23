Почему США вышли из ЮНЕСКО

Выход США из ЮНЕСКО – закономерный шаг и укладывается в логику политики нынешней администрации Белого дома по выводу страны из международных договоров, которые, с их точки зрения, не отвечают национальным интересам страны, заметил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. В представлении Трампа это учреждение является рассадником ненавидимых им леволиберальных идей и вотчиной прогрессистов, продолжает эксперт: «Трамп в последнее время уделяет пристальное внимание культурным войнам и идеологическому противостоянию. Поэтому изоляционистские взгляды президента дополняют его идеологические претензии к ЮНЕСКО. Его заявления – не более чем инструмент для продвижения своих интересов и политического образа».