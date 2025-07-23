Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Почему США вышли из ЮНЕСКО

С начала года Вашингтон также прекратил свое членство в трех структурах ООН
Нурлан Гасымов
Глеб Мишутин
США неоднократно выходили из ЮНЕСКО и возвращались туда
США неоднократно выходили из ЮНЕСКО и возвращались туда / Thomas Padilla / AP

Госдепартамент 22 июля объявил о выходе США из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Власти проинформировали гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле о своем решении, страна перестанет быть ее полноправным членом 31 декабря 2026 г.

Согласно сообщению ведомства, международная организация продвигает «глобалистскую и идеологизированную повестку», которая противоречит политике нынешней администрации «Америка прежде всего», а решение ЮНЕСКО принять Палестину в качестве государства-члена способствует распространению антиизраильской риторики внутри организации.

Чуть позже Азуле выразила сожаление в связи с выходом США из организации, но назвала это решение ожидаемым. «Это решение противоречит основополагающим принципам многосторонности и может затронуть в первую очередь наших многочисленных партнеров в США», – добавили в пресс-службе организации.

Незадолго до этих заявлений о выходе США из ЮНЕСКО написали The New York Post и The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников. По их словам, Вашингтон решил прибегнуть к этой мере из-за предвзятого отношения международной организации к США и Израилю, а также за продвижение «противоречивых, разжигающих рознь культурных и социальных проектов», особенно по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности.

Президент Дональд Трамп поручил своим подчиненным в течение 90 дней проверить целесообразность членства США в ЮНЕСКО еще в феврале, пишут американские издания. В рамках этого процесса планировалось провести мониторинг антиизраильских и антисемитских настроений внутри учреждения.

США неоднократно выходили из ЮНЕСКО и возвращались туда

США не впервые выходят, а затем восстанавливают свое членство в ЮНЕСКО. В первый раз Вашингтон вышел из организации при Рональде Рейгане в 1984 г. из-за ее «излишней политизированности» и неразумного расходования ее бюджета. В 2003 г. страна вернулась в ЮНЕСКО.

В 2011 г. Вашингтон прекратил финансирование организации, когда ее члены проголосовали за членство Палестины в ЮНЕСКО, а через семь лет при первом президентском сроке Трампа и вовсе вышел из нее. Страна восстановила там свое членство уже при президенте Джо Байдене в 2023 г., одновременно пообещав выплатить $600 млн не выплаченных с 2011 г. взносов.

Кроме ЮНЕСКО США с начала года, после возвращения к власти Трампа, также вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Что такое ЮНЕСКО

Организация была образована в ноябре 1945 г. с целью содействия укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества в области образования, науки и культуры. Она также активно занимается продвижением половой грамотности, обеспечения чистой водой и равенства женщин. С 1972 г. учреждение ведет список Всемирного наследия, куда входит более 1200 исторических памятников и объектов. В ЮНЕСКО входят 193 государства, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов-территорий. Ежегодный бюджет составляет порядка $1,5 млрд.

Выход США из ЮНЕСКО – закономерный шаг и укладывается в логику политики нынешней администрации Белого дома по выводу страны из международных договоров, которые, с их точки зрения, не отвечают национальным интересам страны, заметил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. В представлении Трампа это учреждение является рассадником ненавидимых им леволиберальных идей и вотчиной прогрессистов, продолжает эксперт: «Трамп в последнее время уделяет пристальное внимание культурным войнам и идеологическому противостоянию. Поэтому изоляционистские взгляды президента дополняют его идеологические претензии к ЮНЕСКО. Его заявления – не более чем инструмент для продвижения своих интересов и политического образа».

Трамп недооценивает инструменты мягкой силы и ориентируется только на те меры, которые могут принести положительный эффект здесь и сейчас, полагает заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По мнению американского лидера, работа организаций вроде ЮНЕСКО не добивается быстрых и однозначных результатов, а значит – бессмысленна и вредна, объяснил политолог: «Помимо этого Трамп ведет политико-информационную борьбу с идеологией либерализма, которую зачастую поддерживают институты вроде ЮНЕСКО».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных