Почему США вышли из ЮНЕСКО

Незадолго до этих заявлений о выходе США из ЮНЕСКО написали The New York Post и The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников. По их словам, Вашингтон решил прибегнуть к этой мере из-за предвзятого отношения международной организации к США и Израилю, а также за продвижение «противоречивых, разжигающих рознь культурных и социальных проектов», особенно по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности.