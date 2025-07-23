Почему США вышли из ЮНЕСКО

Почему США вышли из ЮНЕСКОС начала года Вашингтон также прекратил свое членство в трех структурах ООН
Госдепартамент 22 июля объявил о выходе США из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Власти проинформировали гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле о своем решении, страна перестанет быть ее полноправным членом 31 декабря 2026 г.
Согласно сообщению ведомства, международная организация продвигает «глобалистскую и идеологизированную повестку», которая противоречит политике нынешней администрации «Америка прежде всего», а решение ЮНЕСКО принять Палестину в качестве государства-члена способствует распространению антиизраильской риторики внутри организации.
Чуть позже Азуле выразила сожаление в связи с выходом США из организации, но назвала это решение ожидаемым. «Это решение противоречит основополагающим принципам многосторонности и может затронуть в первую очередь наших многочисленных партнеров в США», – добавили в пресс-службе организации.
Незадолго до этих заявлений о выходе США из ЮНЕСКО написали The New York Post и The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников. По их словам, Вашингтон решил прибегнуть к этой мере из-за предвзятого отношения международной организации к США и Израилю, а также за продвижение «противоречивых, разжигающих рознь культурных и социальных проектов», особенно по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности.
Президент Дональд Трамп поручил своим подчиненным в течение 90 дней проверить целесообразность членства США в ЮНЕСКО еще в феврале, пишут американские издания. В рамках этого процесса планировалось провести мониторинг антиизраильских и антисемитских настроений внутри учреждения.
США не впервые выходят, а затем восстанавливают свое членство в ЮНЕСКО. В первый раз Вашингтон вышел из организации при Рональде Рейгане в 1984 г. из-за ее «излишней политизированности» и неразумного расходования ее бюджета. В 2003 г. страна вернулась в ЮНЕСКО.
В 2011 г. Вашингтон прекратил финансирование организации, когда ее члены проголосовали за членство Палестины в ЮНЕСКО, а через семь лет при первом президентском сроке Трампа и вовсе вышел из нее. Страна восстановила там свое членство уже при президенте Джо Байдене в 2023 г., одновременно пообещав выплатить $600 млн не выплаченных с 2011 г. взносов.
Кроме ЮНЕСКО США с начала года, после возвращения к власти Трампа, также вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
Что такое ЮНЕСКО
Выход США из ЮНЕСКО – закономерный шаг и укладывается в логику политики нынешней администрации Белого дома по выводу страны из международных договоров, которые, с их точки зрения, не отвечают национальным интересам страны, заметил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. В представлении Трампа это учреждение является рассадником ненавидимых им леволиберальных идей и вотчиной прогрессистов, продолжает эксперт: «Трамп в последнее время уделяет пристальное внимание культурным войнам и идеологическому противостоянию. Поэтому изоляционистские взгляды президента дополняют его идеологические претензии к ЮНЕСКО. Его заявления – не более чем инструмент для продвижения своих интересов и политического образа».
Трамп недооценивает инструменты мягкой силы и ориентируется только на те меры, которые могут принести положительный эффект здесь и сейчас, полагает заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По мнению американского лидера, работа организаций вроде ЮНЕСКО не добивается быстрых и однозначных результатов, а значит – бессмысленна и вредна, объяснил политолог: «Помимо этого Трамп ведет политико-информационную борьбу с идеологией либерализма, которую зачастую поддерживают институты вроде ЮНЕСКО».