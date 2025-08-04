КПРФ перед региональными выборами столкнулась с обысками и арестами

Столкновения КПРФ с правоохранительной системой являются последствиями сформировавшегося достаточно давно тренда, говорит политолог Александр Кынев: «За недостаточное усердие можно пострадать, а за демонстрацию силы и перегибы никого никогда не наказывали». «Учитывая, что через год федеральные выборы, негативные эмоции и негативные последствия останутся. В конце концов это рано или поздно всплывет», – сказал он «Ведомостям».