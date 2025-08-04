КПРФ перед региональными выборами столкнулась с обысками и арестами

КПРФ перед региональными выборами столкнулась с обысками и арестамиПроблемы с правоохранителями создают коммунистам оппозиционный ореол, считают эксперты
За полтора месяца до региональных выборов правоохранительные органы стали проявлять интерес к деятельности КПРФ в ряде регионов. 31 июля сотрудники центра «Э» (подразделение по борьбе с экстремизмом) регионального УМВД России провели обыск в липецком обкоме компартии, изъяв компьютеры, флешки, документы и макеты агитационных листовок кандидатов.
«Главной добычей силовиков стал тематический тираж информационного бюллетеня «Правда», в котором липецкие коммунисты обосновывают требования отставки губернатора», – говорится в сообщении в Telegram-канале партии. По утверждению коммунистов, «изъят весь нераспространенный тираж – около 70 000 экземпляров».
По данным КПРФ, оперативные мероприятия прошли на основании постановления о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». «В нем указано, что «представители КПРФ могут быть причастны к организации массовых беспорядков, экстремистской деятельности, целями которой являются разрушение государственного строя, а также дестабилизация политической ситуации в регионе», – уточнили в обкоме.
На следующий день, 1 августа, в офис отделения вновь пришли сотрудники полиции – на этот раз по заявлению о несанкционированном публичном мероприятии – встрече депутатов облсовета Сергея Токарева и Анатолия Шкатова с избирателями. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу УМВД России по Липецкой области.
В единый день голосования 14 сентября в Липецке пройдут выборы депутатов горсовета. В текущем созыве представителей КПРФ нет. Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов назвал сложившуюся в Липецке ситуацию «традиционной». «И снимали, и запрещали, и наказывали, и лишали слова [коммунистов и прежде]», – сказал он «Ведомостям».
В Липецкой области КПРФ достаточно активна, говорит политолог Ростислав Туровский, так что причины конфликта «лежат на поверхности, учитывая и тот факт, что КПРФ с ее сильным кандидатом Токаревым в прошлом году не смогла принять участия в выборах главы региона».
По словам Обухова, юридические службы КПРФ будут бороться с подобными ситуациями, как, например, административный арест главы партийной фракции в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского. 30 июля Сосновоборский городской суд Ленобласти признал последнего виновным в распространении экстремистской информации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за размещенных им в 2017 г. в соцсетях постов с поддержкой Алексея Навального. Депутат получил семь суток ареста.
14 сентября состоятся выборы губернатора Ленинградской области. В конце июля полиция составила административный протокол за нарушение порядка распространения агитационных материалов на кандидата от КПРФ, муниципального депутата Колтушского городского поселения Ларису Мухину (ст. 5.12 КоАПа), сообщил «Ведомостям» Обухов. По его мнению, «ее, скорее всего, попытаются не зарегистрировать».
Столкновения КПРФ с правоохранительной системой являются последствиями сформировавшегося достаточно давно тренда, говорит политолог Александр Кынев: «За недостаточное усердие можно пострадать, а за демонстрацию силы и перегибы никого никогда не наказывали». «Учитывая, что через год федеральные выборы, негативные эмоции и негативные последствия останутся. В конце концов это рано или поздно всплывет», – сказал он «Ведомостям».
Проблемы с правоохранительными органами лишь привлекают внимание к коммунистам и создают им оппозиционный ореол, в котором они весьма нуждаются, говорит Туровский. «Публика обычно считывает подобные действия как давление на оппозицию, что работает на ее рейтинги. Губернаторам же бывает правильнее не обращать внимания на критику», – сказал эксперт.