Что значит отказ России от моратория по ракетам средней и меньшей дальности

В частности, речь идет о комплексе средней дальности Typhon на Филиппинах, который был туда ввезен под предлогом учений, но остался и после их окончания. На австралийских учениях в 2025 г. были снова произведены испытания ракеты PrSM, последующие модификации которой будут иметь дальность свыше 1000 км. Относительно же планов в Европе США ранее анонсировали размещение ракет средней дальности в Германии в 2026 г., в том числе SM-6, которая может запускаться из того же Typhon. Нынешнее развитие ситуации, уверены в МИДе, ведет к наращиванию в прилегающих к России регионах «дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка». Более того, подобный сценарий требует «компенсирующих военно-технических мер».