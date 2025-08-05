Что значит отказ России от моратория по ракетам средней и меньшей дальности

Что значит отказ России от моратория по ракетам средней и меньшей дальностиНовое заявление может быть связано с последними заявлениями Дональда Трампа
Россия отказывается от соблюдения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, говорится 4 августа в заявлении МИД России. Согласно сообщению, Москва на протяжении нескольких лет «прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере» даже после того, как из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 г. вышли США по инициативе президента Дональда Трампа. В ответ российская сторона не стала эскалировать и приняла на себя «односторонние самоограничения» на размещение РСМД наземного базирования, пока в оговоренных регионах не появлялись аналогичные ракетные вооружения американского производства.
Теперь же, как гласит сообщение МИДа, Запад и США открыто развертывают свои РСМД в различных регионах мира, а российские инициативы не встретили взаимности. «В конкретном плане с 2023 г. фиксируем прецеденты переброски американских систем, способных к наземному пуску РСМД, в европейские страны НАТО для «обкатки» данных вооружений в ходе учений, имеющих явную антироссийскую направленность», – подчеркнули в МИДе. Там добавили, что США и их союзники на официальном уровне заявляют о стремлении обеспечить «долгосрочное», де-факто постоянное присутствие подобных американских вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В частности, речь идет о комплексе средней дальности Typhon на Филиппинах, который был туда ввезен под предлогом учений, но остался и после их окончания. На австралийских учениях в 2025 г. были снова произведены испытания ракеты PrSM, последующие модификации которой будут иметь дальность свыше 1000 км. Относительно же планов в Европе США ранее анонсировали размещение ракет средней дальности в Германии в 2026 г., в том числе SM-6, которая может запускаться из того же Typhon. Нынешнее развитие ситуации, уверены в МИДе, ведет к наращиванию в прилегающих к России регионах «дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка». Более того, подобный сценарий требует «компенсирующих военно-технических мер».
При этом в МИДе добавили, что новые решения России по «конкретным параметрам мер реагирования» будут приниматься ее руководством на основе анализа нескольких ведомств, а также «общего развития ситуации» в области стратегической стабильности. В июне 2025 г. Москва уже предупреждала Запад, что ее односторонний мораторий на развертывание РСМД приближается к своему логическому завершению, так как она вынуждена реагировать на «чувствительные ракетные угрозы». В частности, об этом говорил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, США наращивают развертывание наземных РСМД по всему миру, а односторонний мораторий Москвы не получил ответных шагов со стороны Запада.
США официально приостановили действие ДРСМД еще в феврале 2019 г., во время первого президентского срока Трампа. Вину за подрыв договора тогда в Вашингтоне официально возложили на Россию. По мнению Белого дома, Россия якобы первой нарушила договор, проведя испытание и развернув ракету 9M729. В ответ на это российская сторона приняла закон, который приостанавливал участие Москвы в договоре. Договор прекратил свое действие 2 августа 2019 г. После этого Россия предлагала странам НАТО добровольно соблюдать мораторий на размещение РСМД, что, впрочем, там всегда отвергали.
Договор, заключенный еще в 1987 г. между США и СССР, запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Он распространялся как на обычные, так и на ядерные ракеты. За время действия договора сторонами было уничтожено в общей сложности 2692 РСМД, оснащенные 4000 боеголовок (из них 1846 – СССР, 846 – американцами).
Отказ России от моратория на развертывание РСМД – элемент психологического давления, допускает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Москва таким образом не повышает ставки, а, скорее, наносит информационный удар по американскому президенту, добавил эксперт. «Гонка вооружений между США и Россией продолжается не первый год. Сейчас украинский театр боевых действий наполняется новым содержанием – глобальной ракетно-ядерной угрозой», – говорит Барабанов.
По мнению сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, сейчас произошло несколько запоздавшее «уравнивание ставок». Вместе с тем можно констатировать и продолжение эскалации – но это делается общими усилиями. Односторонний российский мораторий, отмечает эксперт, после развала ДРСМД так и не заработал в полную силу, хотя у самой по себе инициативы был огромный потенциал по укреплению стратегической стабильности.
Какие-то намеки на предметный разговор на эту тему со стороны США появились только в начале 2022 г., что, видимо, было уже «слишком мало и слишком поздно», говорит Стефанович. И все равно Россия вела себя крайне сдержанно в этой сфере, несмотря на наличие вполне реальных сценариев применения оружия соответствующих классов в рамках спецоперации.
При этом, отмечает Стефанович, не стоит учитывать при оценке возможных дальнейших действий «коллективного Запада» «упражнения» по подаче ядерных сигналов через соцсети, которые наблюдались в начале августа. При этом к перечисленным в заявлении МИДа конкретным разработкам и действиям США можно добавить как европейские инициативы в рамках программы European Long-range Strike Approach (ELSA), так и ракеты соответствующих типов, которые уже есть или появятся вскоре в арсеналах Южной Кореи и Японии.