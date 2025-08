К чему ведет ссора США и ранее партнерской им Индии из-за России

Суверенные дела может обсудить в Москве и 80-летний советник по нацбезопасности Моди Аджит Довал. По данным The Economic Times и Times of India, он прибыл уже 5 августа. Источник ТАСС называет 7 августа. По сообщению The Economic Times, Довал обсудит расширение оборонного сотрудничества.