К чему ведет ссора США и ранее партнерской им Индии из-за России

К чему ведет ссора США и ранее партнерской им Индии из-за РоссииТрамп выдвигает ей типичные для него ультиматумы, что может стать стратегической ошибкой
Отношения США и Индии все очевиднее ухудшаются. Формальным поводом стало разное отношение к закупкам нефти у России в контексте украинского конфликта. Американский президент Дональд Трамп 5 августа заявил в эфире CNBC, что в следующие 24 часа сильно повысит тарифы на товары из Индии.
Трамп вновь добавил, что «Индия – страна с самыми высокими тарифами», но причиной повышения пошлин станут именно закупки российской нефти. Только 30 июля Трамп объявил о 25%-ной тарифной ставке для Дели. Тогда он говорил еще и о некоем штрафе сверху.
Отдельно продолжает фигурировать ультиматум России. По его истечении 8 августа ожидается введение вторичных пошлин для покупателей ее углеводородов. Трамп убежден, что возможное падение цен на нефть в результате его действий «еще на $10 за баррель» якобы может заставить Россию прекратить конфликт на Украине.
Индийская рупия на этом фоне 5 августа обвалилась близко к историческому минимуму. 5 августа на пике доллар стоил 88,102 рупии.
Индия перестает терпеть
В заявлении МИД Индии вечером 4 августа в ответ на угрозы Трампа обозначена резкая позиция по поставкам нефти из России. Их объемы взлетели с начала боевых действий на Украине в 2022 г., а Индия стала покупать нефть у России, «потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу», говорится в сообщении: «В то время США активно поощряли такой импорт со стороны Индии».
Подтверждая непоследовательность Вашингтона, канал Times Now показал выступление в 2024 г. экс-посла США в Индии (должность вакантна с января 2025 г.) Эрика Гарсетти: «[Индия] покупала российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал [ее] по фиксированной цене. Это не было нарушением. Это было целью политики, так как мы не хотели роста цен».
В МИД Индии отметили, что эти поставки нефти обеспечивают низкие цены для потребителей в стране. В Дели обратили внимание на лицемерие тех, кто «сам ведет торговлю с Россией», например ЕС. В Дели напомнили, что и США берут у Москвы уран, палладий, удобрения, химию: «На этом фоне нацеленность на Индию не оправдана».
Трамп ранее в Truth Social дал понять, почему осуждает связи с Москвой: Индия, по его словам, не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает ее, получая выгоду. Дели – второй покупатель этого сырья из России после КНР (31% и 38% экспорта соответственно). Но на Пекин Вашингтон так не давит.
У Белого дома есть проблемы в коммуникации с Дели и из-за кадрового голода, пишет Bloomberg. В США вакантны важные посты на этом направлении – от посла в Индии до помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии. Хотя премьер Индии Нарендра Моди был в числе первых, кто поздравил Трампа с победой на выборах в 2024 г., а после инаугурации звонил Трампу и в соцсети X писал о настрое на «взаимовыгодное и доверительное» партнерство.
Взгляд на Москву
В Кремле фиксируют угрозы США в адрес Индии, но не считают их законными, сказал 5 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, суверенные страны должны самостоятельно выбирать торговых партнеров.
Суверенные дела может обсудить в Москве и 80-летний советник по нацбезопасности Моди Аджит Довал. По данным The Economic Times и Times of India, он прибыл уже 5 августа. Источник ТАСС называет 7 августа. По сообщению The Economic Times, Довал обсудит расширение оборонного сотрудничества.
В конце августа Москву может посетить глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
Страх Дели
В индийской прессе проводятся параллели в поведении Дели с Пекином перед лицом давления США. The Economic Times пишет, что «неповиновение отражает более широкую тенденцию стран сопротивляться экономическому доминированию Запада». В статье The Diplomat (базируется в Вашингтоне) «США теряют Индию» говорится, что «Индия начинает сомневаться в целесообразности своего стратегического альянса с Вашингтоном».
Беспокоит Дели и политика Трампа в отношении Исламабада. 25 июля госсекретарь Марко Рубио встретился главой МИД Пакистана Исхаком Даром. Они обсуждали сотрудничество по критическим минералам, которыми озабочен Трамп. Hindustan Times и NDTV 5 августа перепечатали заголовок индийской армейской газеты от 1971 г., времен войны с Пакистаном. Там разоблачалась военная помощь США заклятому врагу Индии на $2 млрд с 1954 г.
Кто сдаст назад
Трамп в адрес Индии проявляет агрессивный бизнес-стиль, считает ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Весной он так вел себя с Китаем, а затем пошел на торг и отыграл назад самые жесткие шаги по тарифам, добавляет эксперт: «Не исключено, что это повторится». Он мог и просто переоценить зависимость Индии от рынка США, продолжает Сокольщик: «Давление может вести к серьезной стратегической ошибке. Индия убедится в необходимости опираться на себя и укреплять связи в БРИКС. Даже тогда компромиссы с США можно найти, но лишь прагматические». Хотя, замечает Сокольщик, при серьезном разладе с США пострадает и Индия.
Предметы торга
В реакции Индии нет сюрпризов, считает руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Так же Дели вел себя в 2018 г., когда США грозили Индии санкциями за покупку у России С-400, и Вашингтон тогда отступил. Но, например, когда США вводили санкции против КНДР и Ирана, Индия, формально к ним не присоединясь, свернула торговлю с этими странами, напоминает индолог. Это поведение следует из прагматичного подхода Дели: решения принимаются исходя из объема торговли с подсанкционной страной, альтернативных маршрутов, настроений в обществе, риторики визави, говорит Куприянов: «Россия воспринимается обществом и элитами Индии как друг».
Власти Индии понимают, что Россия лишь повод, задача Трампа – добиться от Дели снятия пошлин и ограничений на инвестирование в социально значимые отрасли. Но Дели много сил вложил в продовольственную безопасность, этим социально важным сектором не будут жертвовать, полагает руководитель направления по исследованиям Индии школы управления «Сколково» Лидия Кулик. Индийцы готовы торговаться и уступать, но не слишком серьезно, а для это необходимы долгие переговоры и ясный набор требований, продолжает Куприянов: «Трамп внезапными выпадами рушит индийскую стратегию, вынуждая правительство Моди реагировать жестко. Но если Трамп изменит стратегию или задерет ставки, индийцы могут сдать назад».