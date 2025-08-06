К чему ведет ссора США и ранее партнерской им Индии из-за России

Трамп в адрес Индии проявляет агрессивный бизнес-стиль, считает ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Весной он так вел себя с Китаем, а затем пошел на торг и отыграл назад самые жесткие шаги по тарифам, добавляет эксперт: «Не исключено, что это повторится». Он мог и просто переоценить зависимость Индии от рынка США, продолжает Сокольщик: «Давление может вести к серьезной стратегической ошибке. Индия убедится в необходимости опираться на себя и укреплять связи в БРИКС. Даже тогда компромиссы с США можно найти, но лишь прагматические». Хотя, замечает Сокольщик, при серьезном разладе с США пострадает и Индия.