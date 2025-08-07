Какие последствия будут у пятой встречи Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа

Какие последствия будут у пятой встречи Путина и спецпосланника Трампа УиткоффаПосле «продуктивных переговоров» Белый дом пока не отказывается от прежнего курса
Президент США Дональд Трамп назвал переговоры между его спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным 6 августа продуктивными. «Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников», – сообщил Трамп в Truth Social. Все, по его словам, согласны с тем, что боевые действия на Украине должны быть завершены: «И мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели!»
О том, что стороны провели конструктивные переговоры и обменялись «некоторыми сигналами» относительно урегулирования украинского кризиса, заявил ТАСС и помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Он тоже присутствовал на встрече, которая продлилась около трех часов. Ушаков при этом уточнил, что стороны обсуждали не только Украину, но и возможности развития стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.
Участником переговоров был и директор РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он утром встретил Уиткоффа в правительственном аэропорту «Внуково-2», после чего провел ему утреннюю экскурсию по парку «Зарядье». Финал обсуждения в Кремле он прокомментировал в Telegram-канале так: «Конструктивный диалог Россия – США продолжается».
Уже перед вылетом обратно в США Уиткофф, согласно данным «РИА Новости», провел 50 минут в американском посольстве в Москве.
Зачем приехал Уиткофф
Переговоры в Москве – своеобразная точка бифуркации, когда все процессы могут пойти либо в одну сторону, либо в другую, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, Россия ориентируется на максимальную диверсификацию повестки двусторонних переговоров, так как российско-американские отношения должны охватывать не только Украину.
С точки зрения стратегического сотрудничества двух стран существует достаточно много направлений, которые потенциально могут заинтересовать Москву и Вашингтон, добавляет Кортунов. Но не известно, как именно Трамп смотрит на этот вопрос: как на дополнение к урегулированию на Украине или как на альтернативу, уточняет Кортунов.
Встреча с Уиткоффом может быть своеобразным механизмом спуска напряжения, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт подчеркивает, что разговор даже при отсутствии каких-либо прорывов имеет важное значение, так как это создает прямой обмен мнениями между сторонами – а это ключевой фактор при разрешении такого рода конфликтов.
Что касается перспектив стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, то многое зависит от политической воли лидеров двух стран.
Посланники Вашингтона
Еще в ноябре 2024 г., после победы Трампа на выборах, спецпосланником по вопросам российско-украинского урегулирования был назначен отставной генерал Кит Келлог. Постепенно, с февраля 2025 г., к этому треку подключили и Уиткоффа. Согласно утечкам в СМИ, Келлогу было поручено выстраивать коммуникацию с Киевом, а Уиткоффу – с Москвой. Нынешний его визит в российскую столицу – официально пятый по счету. При этом с мая до начала августа Уиткофф стал «проигрывать» Келлогу по частоте публичных заявлений по Украине, и на этом фоне риторика Трампа в отношении Москвы стала сравнительно более жесткой. Трамп намекал на возможный отказ США от роли посредника, а также говорил о своем недовольстве Путиным из-за недостаточного прогресса в переговорном процессе.
При этом Журавлева считает, что пока складывается ощущение первичности урегулирования украинского кризиса, после чего уже можно будет перейти на другую ступень в отношениях России и США.
«От Трампа в США ждут не сотрудничества с Россией. От него хотят сейчас либо прогресса переговоров и урегулирования конфликта на Украине, либо обещанного ужесточения политики. Поэтому пока украинский кризис не будет урегулирован в какой-либо форме, он будет оставаться препятствием для широкого сотрудничества России и США», – резюмировала Журавлева.
Что обсуждали перед переговорами
Еще до приезда Уиткоффа западные СМИ активно обсуждали как перспективы перемирия на Украине, так и возможные ограничения со стороны США при негативном сценарии. Например, по данным журналистов Bloomberg, Москва якобы рассматривает возможность ограниченного воздушного перемирия с Киевом, подразумевающего прекращение ракетных ударов с использованием беспилотников и ракет. Уточняется, что Россия теоретически могла бы пойти на этот шаг только при соблюдении таких же обязательств и Украиной.
Что же касается вопроса санкций, то источники Financial Times сообщали о намерении Трампа ввести ограничения на транспортировку нефти. Одновременно с этим источник газеты The New York Post (имеет многолетний опыт работы с Трампом) сообщил, что по истечении дедлайна тот может и не ввести новые санкции, так как «он очень ратует за сделку». Кроме того, перед полетом в Москву Уиткоффу провели «мастер-класс», частью которого было объяснение «исторической мотивации» России, сказал источник издания.
Контекст переговоров
Агентство Reuters по итогам переговоров распространило сообщение представителя Белого дома: «Встреча <...> прошла хорошо. Россия настроена на дальнейшее взаимодействие с США. Вторичные санкции все еще, как ожидается, в пятницу [8 августа] вступят в силу». В этот день истекает 10-дневный дедлайн Трампа для достижения сделки по Украине. Под вторичными санкциями, видимо, понимают пошлины для третьих стран за торговлю с Россией. Согласно заявлению Трампа от 14 июля, без сделки по Украине США планировали ввести 100%-ные пошлины против торговых партнеров России, в первую очередь основных покупателей ее нефти – Китая и Индии.
При этом примерно спустя два часа после завершения переговоров в Москве на сайте Белого дома был опубликован указ Трампа о введении штрафной 25%-ной пошлины в отношении Индии за покупку российских нефти и нефтепродуктов. Причем в указе подчеркивается, что эти новые пошлины начнут действовать через 21 день после принятия соответствующего документа. Еще с марта 2025 г. Трамп говорил о «вторичных пошлинах» в отношении российских торговых партнеров, если не будет прогресса переговоров по Украине.
Сам Трамп 6 августа провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило агентство Reuters. Они говорили и накануне.
Администрация Трампа понимает ограниченность своих возможностей и не хочет эскалировать в отношениях с Россией, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его мнению, Вашингтон продолжит поддерживать переговорный процесс, продавать европейцам вооружение и, возможно, 8 августа введет символические санкции в отношении России и ее важных торговых партнеров. В связи с этим, как считает эксперт, конфликт будет продолжаться, но США не перекрывают все возможности его урегулирования в будущем.
При этом Суслов допускает, что Уиткофф мог договориться с Москвой о ее сдержанной реакции на возможное введение новых ограничений.