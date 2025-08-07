Какие последствия будут у пятой встречи Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа

Посланники Вашингтона

Еще в ноябре 2024 г., после победы Трампа на выборах, спецпосланником по вопросам российско-украинского урегулирования был назначен отставной генерал Кит Келлог. Постепенно, с февраля 2025 г., к этому треку подключили и Уиткоффа. Согласно утечкам в СМИ, Келлогу было поручено выстраивать коммуникацию с Киевом, а Уиткоффу – с Москвой. Нынешний его визит в российскую столицу – официально пятый по счету. При этом с мая до начала августа Уиткофф стал «проигрывать» Келлогу по частоте публичных заявлений по Украине, и на этом фоне риторика Трампа в отношении Москвы стала сравнительно более жесткой. Трамп намекал на возможный отказ США от роли посредника, а также говорил о своем недовольстве Путиным из-за недостаточного прогресса в переговорном процессе.