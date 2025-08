Какие последствия будут у пятой встречи Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа

Что же касается вопроса санкций, то источники Financial Times сообщали о намерении Трампа ввести ограничения на транспортировку нефти. Одновременно с этим источник газеты The New York Post (имеет многолетний опыт работы с Трампом) сообщил, что по истечении дедлайна тот может и не ввести новые санкции, так как «он очень ратует за сделку». Кроме того, перед полетом в Москву Уиткоффу провели «мастер-класс», частью которого было объяснение «исторической мотивации» России, сказал источник издания.