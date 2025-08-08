Что ждут от встречи лидеров Армении и Азербайджана с Трампом

Трамп «пиарится» на кавказской повестке, пытаясь перетянуть на себя посреднические функции, считает заведующий Сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. По его словам, в текущей ситуации, когда влияние России в регионе сокращается, Ереван и Баку пытаются апеллировать к другим крупным игрокам вроде Вашингтона и Брюсселя. Эксперт полагает, что прорыва на переговорах в американской столице ждать не стоит, их следует воспринимать как пиар-акцию по снижению зависимости этих стран от Москвы. При этом особенно важно это для Пашиняна – в условиях, когда он и его партия теряют популярность внутри Армении, подписание любого соглашения пойдет ему в актив, который он будет демонстрировать внутренней аудитории, рассуждает Муханов. По его словам, Баку же также стремится показать, что он может решать проблемы без участия Москвы.