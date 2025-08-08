Что ждут от встречи лидеров Армении и Азербайджана с Трампом

Что ждут от встречи лидеров Армении и Азербайджана с ТрампомСША намерены договориться о создании транспортного коридора в южнокавказском регионе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа поздним вечером по мск. вр. встретятся в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Последний в соцсети Truth Social сообщил, что для подписания мирного соглашения. Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного развития экономических возможностей, чтобы в полной мере раскрыть потенциал региона Южного Кавказа», – заявил Трамп. Он также отметил, что гордится «мужественными лидерами» Армении и Азербайджана, нацеленными на прекращение конфликта, который унес «тысячи жизней».
Как сообщало 7 августа агентство Reuters, сторонам предстоит подписать не окончательный мирный договор, а рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру». Помимо всего прочего, США получит права на разработку стратегического транзитного коридора в регионе на длительный срок. Маршрут будет работать по законодательству Армении, а американцы передадут землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и ее управления. Коридор будет назван в честь американского президента – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», сокращенно TRIPP. Ранее Баку не раз запрашивал создание транспортного Зангезурского коридора через армянскую Сюникскую область, что связывал бы основную территорию Азербайджана с Нахичеванским эксклавом.
Фактически TRIPP и Зангезурский коридор – это одно и то же, констатирует эксперт по Кавказу Артур Атаев. По его словам, прорыв на переговорах возможен только в случае очевидной экономической выгоды для США. Кроме того, создание упомянутого коридора – механизм давления на Россию, это часть западной политики на постсоветском пространстве после неудавшейся попытки нанести Москве стратегическое поражение на Украине, резюмирует эксперт. Он предполагает, что проект может причинить вред и Ирану.
Помимо транспортных вопросов, стороны на переговорах затронут и аспекты международного контроля над ситуацией на Южном Кавказе. Так, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы, предусматривающие роспуск Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой с момента ее создания в 1992 г. были Франция, Россия и США. Эти страны выступали посредниками в урегулировании карабахского конфликта. В Баку считают, что он полностью исчерпан, так что в функционировании Минской группы больше надобности нет.
Католикос в Америке
Кроме того, как сообщает агентство APA, 7 августа было заключено соглашение об энергетическом сотрудничестве между азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR и одной из крупнейших в мире публичных нефтегазовых групп ExxonMobil. Документ был подписан в присутствии Алиева и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и вице-президентом ExxonMobil Джоном Ардиллом.
Баку и Ереван согласовали текст мирного договора еще в середине марта 2025 г., но стороны до сих пор его не подписали. И это несмотря на все положительные сигналы в отношениях сторон. Одна из причин – для окончательного урегулирования Армении необходимо внести поправки в собственную конституцию. Об этом заявлял министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, в основном законе Армении содержится упоминание спорного региона, конкретно в формулировке «воссоединение Армении с Нагорным Карабахом», что может быть воспринято как территориальные претензии Еревана к Баку. В Армении это требование учитывают, – правящая армянская партия Пашиняна «Гражданский договор» согласилась на изменения в конституции, объявив, что референдум по ее новой редакции пройдет в 2026 г. после парламентских выборов.
Трамп «пиарится» на кавказской повестке, пытаясь перетянуть на себя посреднические функции, считает заведующий Сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. По его словам, в текущей ситуации, когда влияние России в регионе сокращается, Ереван и Баку пытаются апеллировать к другим крупным игрокам вроде Вашингтона и Брюсселя. Эксперт полагает, что прорыва на переговорах в американской столице ждать не стоит, их следует воспринимать как пиар-акцию по снижению зависимости этих стран от Москвы. При этом особенно важно это для Пашиняна – в условиях, когда он и его партия теряют популярность внутри Армении, подписание любого соглашения пойдет ему в актив, который он будет демонстрировать внутренней аудитории, рассуждает Муханов. По его словам, Баку же также стремится показать, что он может решать проблемы без участия Москвы.
Трампу важно поддерживать образ глобального миротворца, продолжает Атаев. По-настоящему же в мирном урегулировании заинтересована Армения, которая находится под экономической блокадой со стороны Турции и Азербайджана, утверждает эксперт. Он считает, что для нынешнего армянского руководства открытие границ и торговля с соседями спасут ситуацию, но Пашинян недооценивает всю серьезность сложившейся обстановки. В условиях военного превосходства Азербайджана и оттока населения из Армении страну в долгосрочной перспективе ожидает демографическая катастрофа и полная неспособность отстаивать свои позиции, резюмирует он.