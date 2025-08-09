Чего ждут мировые СМИ от встречи Путина и Трампа на Аляске

Чего ждут мировые СМИ от встречи Путина и Трампа на АляскеПереговоры президентов России и США состоятся 15 августа
Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ожидаются в штате Аляска 15 августа. О предстоящей встрече 9 августа объявил Трамп в Truth Social. Позднее достижение договоренности о переговорах подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что стороны сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта.
«Ведомости» собрали ожидания мировых СМИ от «долгожданной», как отметил американский президент, встречи Путина и Трампа.
«Трамп на встрече подаст сигнал, что Украине, возможно, придется уступить территорию».
«План предусматривает заморозку нынешних линий фронта, но другие детали предложения пока неясны. Это встревожило ряд европейских чиновников, которые обеспокоены тем, что Путин пытается избежать санкций Трампа, которые должны были вступить в силу в пятницу, не предложив ничего взамен. <...> В заявлении после слов Трампа [президент Украины Владимир] Зеленский сказал: "Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, это решения против мира. Это мертвые решения. Они никогда не сработают. А нам всем нужен настоящий, живой мир, который люди будут уважать"».
«Личная встреча с Путиным представляет собой своего рода авантюру для президента США, который в ходе предвыборной кампании обещал быстро положить конец боевым действиям, но его усилия неоднократно сходили на нет. Приглашение Путина вернуться на территорию США впервые за почти десятилетие только повысит ставки для Трампа, который стремится стать посредником в мирном соглашении, которое подразумевает, что страны проведут «некоторый обмен территориями». Очевидное исключение президента Украины Владимира Зеленского из переговоров также, вероятно, усилило опасения, что Белый дом и Кремль будут вести переговоры о соглашении, основанном на уступках, на которые Украина не готова идти».
«В пятницу, обращаясь к журналистам в Белом доме, Трамп предположил, что соглашение будет включать в себя обмен территориями. «Произойдет некоторый обмен территориями к обоюдной выгоде», – заявил президент».
«Трамп нарушил многолетнюю дипломатическую практику, по всей видимости, поддерживая Путина на протяжении большей части пребывания в Белом доме. Трамп позиционирует себя как самопровозглашенного «миротворца», и его неспособность положить конец конфликту на Украине стала источником негодования между ним и Путиным. Тем не менее, на этой неделе Трамп приветствовал «большой прогресс» в мирных переговорах, когда его специальный посланник Стив Уиткофф посетил Путина в Москве».
«Необычайная близость американского президента к российскому коллеге подверглась испытанию конфликтом на Украине, однако действующий президент Белого дома, похоже, по-прежнему готов делать ставку на свои отношения с кремлевским лидером».
«Это [встреча] не означает, что соглашение или перемирие были согласованы, – заявил анонимный чиновник Белого дома. – Президент обсуждает это со всеми соответствующими сторонами».