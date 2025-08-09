Чего ждут мировые СМИ от встречи Путина и Трампа на Аляске

«План предусматривает заморозку нынешних линий фронта, но другие детали предложения пока неясны. Это встревожило ряд европейских чиновников, которые обеспокоены тем, что Путин пытается избежать санкций Трампа, которые должны были вступить в силу в пятницу, не предложив ничего взамен. <...> В заявлении после слов Трампа [президент Украины Владимир] Зеленский сказал: "Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, это решения против мира. Это мертвые решения. Они никогда не сработают. А нам всем нужен настоящий, живой мир, который люди будут уважать"».