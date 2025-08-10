Что ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске

Что ждать от встречи Путина и Трампа на АляскеЭтот американский штат давно не видел крупных дипломатических событий
Местом для саммита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа 15 августа была выбрана Аляска. Об этом 8 августа заявил сам хозяин Овального кабинета, а чуть позже помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков подтвердил: встреча пройдет на территории, которая до 1867 г. принадлежала России.
Аляску американские президенты не балуют своими визитами – последний раз там был Барак Обама в 2015 г. В том же году Путин в последний раз посещал США: тогда он выступал в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. С президентом Соединенных Штатов (тогда им был демократ Джо Байден) он не виделся с июня 2021 г. А с Трампом в последний раз Путин виделся в японской Осаке в 2019 г. на полях G20.
При этом Трампу уже передано приглашение для ответного визита, сказал Ушаков. Американский президент последний раз был в России в 2013 г., когда Обама приезжал в Санкт-Петербург на мероприятия «Группы двадцати».
Почему Аляска
Выбор Аляски можно объяснить ее символическим историческим и практическим значением для России и США, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. Например, после продажи Российской империей Аляски в Европе активно обсуждали возможность российско-американского союза.
«Кроме того, в годы Второй мировой войны через Аляску американцы поставляли Советскому Союзу самолеты», – напоминает Кошкин. Эксперт также видит в таком выборе попытку продемонстрировать неготовность привлекать к переговорам с Россией европейских союзников.
Не стоит забывать и о значимости встреч лидеров США и России в гостях друг у друга, говорит политолог Николай Силаев. «Встреч президентов на национальных территориях России и США не было очень давно. И если уж идти к нормализации отношений, то почему бы не через восстановление доброй традиции поездок друг к другу», – рассуждает эксперт.
Кошкин добавляет, что Аляска удобна и с логистической точки зрения, так как не будет необходимости запрашивать европейские страны открыть их воздушное пространство для перелета. В феврале 2022 г. Путин и другие высокопоставленные политики попали под блокирующие санкции американского минфина (SDN list). Пребывание в этом списке значительно ограничивает возможности путешествия в США, за исключением специально оговоренных случаев. Впрочем, в апреле 2025 г. спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посещал США, тогда американские власти временно сняли с него санкции, писал CNN.
До сих пор Аляска становилась центром высокой дипломатии лишь раз – в марте 2021 г. она была площадкой для первых крупных двусторонних переговоров США и Китая во время президентства Байдена. В Анкоридже США тогда представляли предыдущие госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан, а КНР – министр иностранных дел Ван И и экс-глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Они должны были определить проблемные темы в отношениях и попытаться обговорить условия, при которых страны смогут взаимодействовать при параллельном соперничестве. Встреча запомнилась громкой ссорой: в ходе переговоров делегации обеих стран затеяли часовой спор на тему подходов к соблюдению прав человека.
Перспективы Украины
На фоне анонса встречи на Аляске 9 августа в Великобритании в резиденции британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми прошла встреча с участием вице-президента США Джеймса Вэнса, а также советников по национальной безопасности из «европейских стран» (их конкретный состав не уточнялся). Там же присутствовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. По данным источников NBC News, помимо Вэнса украинские чиновники общались с госсекретарем Марко Рубио, а также спецпосланниками Трампа Китом Келлогом (курирует диалог с Киевом) и Стивеном Уиткоффом (ведет диалог с Москвой).
Через несколько часов после той встречи лидеры Великобритании Кир Стармер, Франции Эмманюэль Макрон, Италии Джорджа Мелони, Германии Фридрих Мерц, Польши Дональд Туск, Финляндии Александр Стубб, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали совместное заявление. С одной стороны, они поприветствовали стремление Трампа урегулировать украинский конфликт. С другой – описали подход, который, по их мнению, может быть наиболее эффективным для достижения мира: это сочетание дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию.
При этом подписавшиеся подчеркнули необходимость вести диалог с Киевом и обеспечить гарантии безопасности Украине «для защиты ее суверенитета и территориальной целостности». Таким образом лидеры стран Европы могли отреагировать на заявления Трампа от 8 августа о некоем возможном «обмене территориями» между Россией и Украиной (Зеленский заявил об отсутствии таких намерений 9 августа). Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме уже позже, 10 августа, сообщил о возможном посещении Аляски и Зеленским – примерно в сроки саммита Трамп – Путин.
Но вряд ли речь идет о его участии в саммите. В частности, источники CNN не исключили возможности участия Зеленского в «некоторых встречах», причем, как сказал один из них, только после двустороннего общения Путина и Трампа. Зеленский действительно может прилететь на Аляску, но вряд ли стоит ожидать трехстороннюю встречу там, говорит Силаев, в том числе из-за российской позиции. Путин 7 августа заявил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с Зеленским, но «для этого должны быть созданы определенные условия». Президент добавил, что до создания таких условий «пока, к сожалению, далеко».
Предмет разговора
Темой обсуждения лидеров России и США могут стать первопричины российско-украинского конфликта, говорит Кошкин. Москва попытается максимально продвинуть эти вопросы и добиться максимальных уступок ей, закрепляя за собой успехи на поле боя. Но эксперт видит возможную готовность США «лавировать» по этому вопросу. Вашингтон со своей стороны пытается добиться уступок и от России, и от Украины. О последнем, в частности, свидетельствует риторика Зеленского. «В этом контексте нельзя исключить каких-то провокаций со стороны Киева», – считает Кошкин.
Трамп хотел бы поскорее закрыть этот вопрос и двигаться дальше, подчеркнул директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков. В частности, по мнению эксперта, нахождение на Аляске будет подталкивать и к разговору об Арктике, где возможен как сценарий конфронтации, так и кооперации России и США. Арктическая тема «для российско-американских отношений сравнительно новая, а новая нота всегда хороша, если страны хотят улучшить свои непростые отношения», подчеркивает Силаев. Он добавляет, что и Россия, и США заинтересованы в том, чтобы также обсудить другие темы: Ближний Восток, Сирию и Иран (включая нераспространение ядерного оружия), а также тему космоса.
Но значительный прогресс по ним маловероятен без преодоления украинского кризиса, подчеркивает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По мнению эксперта, сиюминутных результатов и прорывов, особенно на украинском направлении, ожидать пока не стоит: «Встреча лидеров двух держав в такое время уже большое событие. А конкретные результаты требуют времени».