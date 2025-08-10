Что ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске

Но вряд ли речь идет о его участии в саммите. В частности, источники CNN не исключили возможности участия Зеленского в «некоторых встречах», причем, как сказал один из них, только после двустороннего общения Путина и Трампа. Зеленский действительно может прилететь на Аляску, но вряд ли стоит ожидать трехстороннюю встречу там, говорит Силаев, в том числе из-за российской позиции. Путин 7 августа заявил, что «ничего в целом не имеет против» встречи с Зеленским, но «для этого должны быть созданы определенные условия». Президент добавил, что до создания таких условий «пока, к сожалению, далеко».