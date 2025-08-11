Что на практике означает мирная декларация между Арменией и Азербайджаном

Что на практике означает мирная декларация между Арменией и АзербайджаномВ регионе найдется место «коридору Трампа», а российское военное присутствие в Армении может оказаться под угрозой
Россия положительно оценивает посреднические усилия США, которые эта страна приложила к нормализации отношений Баку и Еревана. Об этом 9 августа заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя совместную декларацию о мирных отношениях, которую накануне в Вашингтоне подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при непосредственном участии хозяина Белого дома Дональда Трампа.
Москва также призвала внерегиональных игроков «не создавать новых трудностей», чтобы «избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке». Захарова отдельно напомнила, что нынешний этап нормализации армяно-азербайджанских отношений стартовал при «центральной роли» Москвы в 2020–2022 гг.
Упомянутая декларация Баку и Еревана предусматривает в будущем подписание и ратификацию уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Стороны намерены обратиться к генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу, под эгидой которой страны несколько десятилетий вели переговоры об урегулировании карабахского конфликта.
Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет заключен сразу после того, как Ереван исключит из преамбулы армянской конституции пункт о «воссоединении Армении с Нагорным Карабахом», говорит азербайджанский политолог, член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. Совместное обращение к ОБСЕ для завершения минского процесса означает, что стороны вышли на финишную прямую и намерены завершить конфликт, добавил эксперт.
Разработка текста подписанной в США мирной декларации началась еще при предыдущей американской администрации Джо Байдена, но тогда Баку на заключительной стадии отказался от подписания, напоминает специалист по Кавказу, политолог Андрей Арешев. Но даже несмотря на согласование мирного договора, стороны все еще теоретически могут столкнуться с проблемами до его подписания, считает политолог. «Ереван готов удовлетворить требования Баку по исключению ссылок на Карабах в армянской конституции по итогам референдума. Но результаты его голосования непредсказуемы. Не исключаю, что на этот случай армянские власти рассматривают альтернативные способы изменения конституции через парламент», – отмечает Арешев.
Подписанная в Вашингтоне декларация не имеет обязательного характера и даже парафирование документа не имеет такой силы, отмечает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Именно со стороны Еревана сейчас очевидны уступки, продолжает эксперт. Армения стратегически значимо ухудшила свое положение в регионе: страна оказывается в ситуации большей зависимости от Турции и Азербайджана, а Вашингтон взамен не взял на себя никаких письменных обязательств, подчеркивает Микаэлян.
Куда ведет «коридор Трампа»
В тексте декларации отдельно говорится о важности открытия транспортных коммуникаций в регионе, заблокированных еще в начале 1990-х. Отдельным пунктом значится создание транспортного коридора «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), который должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении вдоль армяно-иранской границы.
Этот вопрос отдельно обсуждался на двусторонних переговорах Трампа с Пашиняном. На них армянский премьер согласился предоставить США эксклюзивные права на развитие так называемого Зангезурского коридора сроком на 99 лет. До этого Reuters, CNN и Politico со ссылкой на источники писали, что Вашингтон передаст маршрут в субаренду некоему консорциуму, который будет отвечать за его инфраструктуру и управление. При этом TRIPP будет эксплуатироваться в соответствии с армянским законодательством.
Комментируя этот пункт, Захарова напомнила о сохраняющемся членстве Армении в Евразийском союзе, где регулируется и организация транзитных грузоперевозок. Представитель МИДа также призвала руководство Армении учитывать фактор присутствия российских пограничников на армяно-иранской границе. Она отметила, что «в этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности ноября 2020 г. с участием России», из которых ни одна из сторон не выходила.
Возможное присутствие американцев на армянской территории вызвало беспокойство со стороны Ирана. Хотя Тегеран поприветствовал согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном, МИД Ирана указал на возможные негативные последствия от «любого внешнего вмешательства» для региона. А советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim пригрозил превратить трансграничный транспортный проход в Армении «не в коридор, находящийся в собственности Трампа, а в кладбище для его наемников». Этот маршрут, утверждает он, может изменить геополитическое положение региона и задуман с целью «расчленения Армении». Велаяти уверен, что Москва также выступает «стратегически против коридора», но Иран, по его словам, намерен «защищать безопасность Южного Кавказа» и без участия россиян.
Юридически спорные вопросы функционирования TRIPP наверняка будут еще отдельно прорабатываться в двустороннем армяно-американском формате при соблюдении интересов Баку, допускает Исмаилов. «Что касается Ирана, то складывается ощущение, что вопрос суверенитета Армении их беспокоит больше, чем самих армян. Ясно, что Тегеран открыто не станет препятствовать», – добавил эксперт.
Заявления иранской стороны носят информационно-пропагандистский характер, соглашается Арешев, с целью оказать давление на Ереван и помешать открытию маршрута. При этом при открытии «коридора Трампа» не исключено привлечение услуг одной из американских ЧВК, а также турецких субподрядчиков, продолжает эксперт. «Помимо 42-километрового участка железной дороги на юге Армении предстоит проложить автодорогу, линию электропередачи, волоконно-оптический кабель, а также газопровод. По нему Баку планирует поставлять на Запад свои и центральноазиатские энергоресурсы», – объяснил эксперт.
Участие США в работе столь важного участка транспортного маршрута, который еще и станет частью срединного коридора (транскаспийского международного транспортного коридора из Европы в Китай в обход России. – « Ведомости»), в будущем может изменить всю систему региональной безопасности, отмечает эксперт. «Необходимость военного присутствия России в Армении со временем может отпасть», – говорит Арешев.
Реализация подписанного документа фактически означает потерю Арменией суверенитета над частью своей территории, пусть и без оформления этого формально, считает Микаэлян. По его мнению, самая большая опасность в этом контексте заключается в том, что Азербайджан может воспринять «коридор Трампа» как экстерриториальный и будет настаивать на отсутствии там армянских представителей, в противном случае угрожая начать новую войну.