Что на практике означает мирная декларация между Арменией и Азербайджаном

Возможное присутствие американцев на армянской территории вызвало беспокойство со стороны Ирана. Хотя Тегеран поприветствовал согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном, МИД Ирана указал на возможные негативные последствия от «любого внешнего вмешательства» для региона. А советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim пригрозил превратить трансграничный транспортный проход в Армении «не в коридор, находящийся в собственности Трампа, а в кладбище для его наемников». Этот маршрут, утверждает он, может изменить геополитическое положение региона и задуман с целью «расчленения Армении». Велаяти уверен, что Москва также выступает «стратегически против коридора», но Иран, по его словам, намерен «защищать безопасность Южного Кавказа» и без участия россиян.