Партия пенсионеров опередила «Новых людей» по кандидатам на выборах губернаторов

Партия пенсионеров опередила «Новых людей» по кандидатам на выборах губернаторовУ «пенсионеров» их вдвое больше, чем в прошлогоднюю кампанию
Завершилась кампания по регистрации кандидатов на губернаторских выборах, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября. В 20 кампаниях, где высшее должностное лицо будет избрано прямым волеизъявлением избирателей, примут участие 95 кандидатов, т. е. в среднем на один губернаторский пост претендует около пяти человек. Еще в одном регионе – Ненецком автономном округе – губернатор будет избран депутатами заксобрания по представлению президента.
Традиционно лидирует по количеству кандидатов на губернаторских выборах «Единая Россия» (ЕР) – ее будут представлять 19 кандидатов. Все они являются действующими главами регионов (восемь в статусе временно исполняющих обязанности). Единственный регион, где ЕР не выдвинула кандидата, – Чувашия, возглавляемая членом центрального совета «Справедливой России» (СР) Олегом Николаевым. Он баллотируется на второй срок как самовыдвиженец. Николаев – единственный кандидат на предстоящих губернаторских выборах с таким статусом. Единороссы поддержали его кандидатуру.
На 2-м месте по количеству кандидатов ЛДПР, которую на губернаторских выборах представляют 18 человек. Партия не выдвинула кандидатов в Брянской и Оренбургской областях. У КПРФ – 17 кандидатов в губернаторы: компартия поддержала Николаева в Чувашии, а претенденты на посты глав Республики Коми и Ленинградской области не прошли муниципальный фильтр и, соответственно, не были зарегистрированы. В 2024 г. случаев отказа в регистрации выдвиженцам парламентских партий на выборах глав регионов было восемь, в пяти из них не прошедшими соответствующую процедуру были коммунисты.
У «Справедливой России» 15 кандидатов. Партия выдвинула своих представителей во всех регионах, кроме Татарстана и Камчатского края (там СР сначала согласовала, а затем отозвала кандидатуру руководителя реготделения, известной в прошлом телеведущей Александры Новиковой. – «Ведомости»), в Чувашии – поддержала Николаева, а еще в двух регионах кандидаты не смогли пройти муниципальный фильтр, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе СР. В Пермском крае от партии выдвигался руководитель благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников. Он собрал максимальное количество необходимых подписей, но не выдержал второго условия – количества представленных муниципальных образований, уточнили в СР. В Еврейской автономной области кандидат допустил ошибки при составлении пакета документов для регистрации.
У «Новых людей» всего семь кандидатов. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сообщил «Ведомостям», что партия не хочет участвовать в выборах «просто ради участия». «Поэтому выдвигаем кандидатов в регионах, где есть три условия: сильный кандидат, реальный шанс пройти муниципальный фильтр и возможность доносить до избирателей повестку партии без ограничений и компромиссов с местными властями», – заявил он.
Впереди по количеству претендентов на посты глав субъектов Федерации оказалась Партия пенсионеров за социальную справедливость (РППС) – от нее зарегистрированы восемь человек. Это вдвое больше, чем годом ранее. С тех пор РППС пережила смену председателя: умершего в декабре 2024 г. Владимира Буракова 17 мая 2025 г. заменил исполнительный вице-президент, генсек общественной организации «Общество врачей России» Эрик Праздников. Он не ответил на звонок «Ведомостей».
РППС выполняет прежнюю функцию оттягивания голосов у кандидатов от КПРФ, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Хотя здесь всегда есть риск, потому что бренд потенциально привлекательный, хотя и не раскрученный, и в случае чего способен забирать голоса у «Единой России», – сказал эксперт «Ведомостям». «Новые люди», по мнению Виноградова, достаточно сильная партия, чтобы просто «отбывать номер» и выступать только спойлером, но достаточно слабая для того, чтобы выдвигать мощных кандидатов, гарантированно претендующих хотя бы на 2-е место. Губернаторские выборы являются исключительно формальными и референдумными (намек на конкуренцию есть только в Иркутской области, где зарегистрирован экс-глава региона от КПРФ Сергей Левченко), поэтому большого смысла вкладываться в кампанию нет, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.