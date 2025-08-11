Партия пенсионеров опередила «Новых людей» по кандидатам на выборах губернаторов

РППС выполняет прежнюю функцию оттягивания голосов у кандидатов от КПРФ, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Хотя здесь всегда есть риск, потому что бренд потенциально привлекательный, хотя и не раскрученный, и в случае чего способен забирать голоса у «Единой России», – сказал эксперт «Ведомостям». «Новые люди», по мнению Виноградова, достаточно сильная партия, чтобы просто «отбывать номер» и выступать только спойлером, но достаточно слабая для того, чтобы выдвигать мощных кандидатов, гарантированно претендующих хотя бы на 2-е место. Губернаторские выборы являются исключительно формальными и референдумными (намек на конкуренцию есть только в Иркутской области, где зарегистрирован экс-глава региона от КПРФ Сергей Левченко), поэтому большого смысла вкладываться в кампанию нет, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.