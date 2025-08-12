Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Новые регионы могут получить по своей группе в списке «Единой России»

От них пойдут в основном местные кадры
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Среди кандидатов, вероятнее всего, будут в первую очередь местные кадры
Среди кандидатов, вероятнее всего, будут в первую очередь местные кадры / Таисия Воронцова / РИА Новости

На выборах в Госдуму 2026 г. новые территории могут быть представлены в партийном списке «Единой России» отдельными региональными группами. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. Это будут первые федеральные выборы для новых регионов после проведения референдумов о присоединении к России в 2022 г.

Список, который касается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, может быть сформирован по принципу «один субъект Федерации – одна группа», сказал один из источников «Ведомостей», уточнив, что речь идет о предварительных обсуждениях и все может измениться. Пока обсуждается именно такая конфигурация, говорит другой собеседник «Ведомостей»: четыре региональные группы по отдельности на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Но и он не исключил, что ближе к выборам конфигурация может быть пересмотрена, это будет зависеть в том числе от рейтингов.

По словам первого собеседника «Ведомостей», группы на выборах, вероятнее всего, возглавят губернаторы. Среди кандидатов, вероятнее всего, будут в первую очередь местные кадры. При этом секретарями региональных отделений «Единой России» сейчас в трех регионах являются губернаторы: в ДНР – Денис Пушилин, в Запорожской области – Евгений Балицкий, в Херсонской – Владимир Сальдо. Отделение в ЛНР возглавляет председатель народного совета Денис Мирошниченко.

Вероятное формирование четырех региональных групп в каждом из новых регионов может быть обусловлено необходимостью демонстрации роста субъектности этих территорий и их элит в системе власти, а также их роли в спецоперации, полагает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «В этой логике естественно и выдвижение в депутаты политиков из этих регионов, и возможная значительная доля участников спецоперации среди них».

Наличие региональной группы не означает прохода всех кандидатов, потому что региональных групп будет много и все будет зависеть от количества избирателей, проголосовавших в той или иной региональной группе, говорит политолог Александр Немцев. Как писали «Ведомости» 23 июля, конфигурация списка «Единой России» может идти по принципу «один регион – одна группа» и напоминать структуру 2021 г. (было 57 групп). Основная же задача – сделать так, чтобы региональные политики из этих субъектов были представлены в Госдуме, уверен эксперт: «Этого можно достичь в том числе за счет отказа от мандатов лидеров региональных групп».

Депутаты избираются в федеральный парламент по смешанной системе: из 450 человек половина – в личном качестве по одномандатным округам (на них расчерчена Россия), половина – по партийным спискам. При этом каждая партия имеет право делить свой список на региональные группы самостоятельно с учетом собственных электоральных соображений. Дело в том, что после прохождения партии в Госдуму (для этого ей надо пройти барьер в 5% голосов) начинается математическое распределение мандатов. И после лидеров списка (до 15 человек) больше всего шансов у тех кандидатов, которые баллотируются от крупных региональных групп, набравших больше голосов. Поэтому в одной группе, представители которой по задумке партийного начальства должны пройти в Госдуму, может быть объединено сразу несколько субъектов Федерации, например малонаселенных.

В октябре 2022 г. «Единая Россия» определила, кто из уже действующих депутатов Госдумы будет представлять также и новые регионы. Зураб Макиев (депутат от Северной Осетии) стал представлять ДНР, Виктор Водолацкий (Ростовская обл.) – ЛНР, Артем Бичаев (Дагестан) – Запорожскую область, Игорь Кастюкевич (Воронежская обл.) – Херсонскую область. После ухода Кастюкевича в Совет Федерации Херсонскую область в Госдуме представляет руководитель ЦИК единороссов Александр Сидякин.

В апреле 2025 г. ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов на выборах. Новым регионам совокупно досталось семь округов: ДНР – три, ЛНР – два и по одному на Запорожскую и Херсонскую области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных