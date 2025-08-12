Новые регионы могут получить по своей группе в списке «Единой России»

Депутаты избираются в федеральный парламент по смешанной системе: из 450 человек половина – в личном качестве по одномандатным округам (на них расчерчена Россия), половина – по партийным спискам. При этом каждая партия имеет право делить свой список на региональные группы самостоятельно с учетом собственных электоральных соображений. Дело в том, что после прохождения партии в Госдуму (для этого ей надо пройти барьер в 5% голосов) начинается математическое распределение мандатов. И после лидеров списка (до 15 человек) больше всего шансов у тех кандидатов, которые баллотируются от крупных региональных групп, набравших больше голосов. Поэтому в одной группе, представители которой по задумке партийного начальства должны пройти в Госдуму, может быть объединено сразу несколько субъектов Федерации, например малонаселенных.