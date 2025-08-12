Новые регионы могут получить по своей группе в списке «Единой России»От них пойдут в основном местные кадры
На выборах в Госдуму 2026 г. новые территории могут быть представлены в партийном списке «Единой России» отдельными региональными группами. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. Это будут первые федеральные выборы для новых регионов после проведения референдумов о присоединении к России в 2022 г.
Список, который касается ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, может быть сформирован по принципу «один субъект Федерации – одна группа», сказал один из источников «Ведомостей», уточнив, что речь идет о предварительных обсуждениях и все может измениться. Пока обсуждается именно такая конфигурация, говорит другой собеседник «Ведомостей»: четыре региональные группы по отдельности на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Но и он не исключил, что ближе к выборам конфигурация может быть пересмотрена, это будет зависеть в том числе от рейтингов.
По словам первого собеседника «Ведомостей», группы на выборах, вероятнее всего, возглавят губернаторы. Среди кандидатов, вероятнее всего, будут в первую очередь местные кадры. При этом секретарями региональных отделений «Единой России» сейчас в трех регионах являются губернаторы: в ДНР – Денис Пушилин, в Запорожской области – Евгений Балицкий, в Херсонской – Владимир Сальдо. Отделение в ЛНР возглавляет председатель народного совета Денис Мирошниченко.
Вероятное формирование четырех региональных групп в каждом из новых регионов может быть обусловлено необходимостью демонстрации роста субъектности этих территорий и их элит в системе власти, а также их роли в спецоперации, полагает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «В этой логике естественно и выдвижение в депутаты политиков из этих регионов, и возможная значительная доля участников спецоперации среди них».
Наличие региональной группы не означает прохода всех кандидатов, потому что региональных групп будет много и все будет зависеть от количества избирателей, проголосовавших в той или иной региональной группе, говорит политолог Александр Немцев. Как писали «Ведомости» 23 июля, конфигурация списка «Единой России» может идти по принципу «один регион – одна группа» и напоминать структуру 2021 г. (было 57 групп). Основная же задача – сделать так, чтобы региональные политики из этих субъектов были представлены в Госдуме, уверен эксперт: «Этого можно достичь в том числе за счет отказа от мандатов лидеров региональных групп».
Депутаты избираются в федеральный парламент по смешанной системе: из 450 человек половина – в личном качестве по одномандатным округам (на них расчерчена Россия), половина – по партийным спискам. При этом каждая партия имеет право делить свой список на региональные группы самостоятельно с учетом собственных электоральных соображений. Дело в том, что после прохождения партии в Госдуму (для этого ей надо пройти барьер в 5% голосов) начинается математическое распределение мандатов. И после лидеров списка (до 15 человек) больше всего шансов у тех кандидатов, которые баллотируются от крупных региональных групп, набравших больше голосов. Поэтому в одной группе, представители которой по задумке партийного начальства должны пройти в Госдуму, может быть объединено сразу несколько субъектов Федерации, например малонаселенных.
В октябре 2022 г. «Единая Россия» определила, кто из уже действующих депутатов Госдумы будет представлять также и новые регионы. Зураб Макиев (депутат от Северной Осетии) стал представлять ДНР, Виктор Водолацкий (Ростовская обл.) – ЛНР, Артем Бичаев (Дагестан) – Запорожскую область, Игорь Кастюкевич (Воронежская обл.) – Херсонскую область. После ухода Кастюкевича в Совет Федерации Херсонскую область в Госдуме представляет руководитель ЦИК единороссов Александр Сидякин.
В апреле 2025 г. ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов на выборах. Новым регионам совокупно досталось семь округов: ДНР – три, ЛНР – два и по одному на Запорожскую и Херсонскую области.