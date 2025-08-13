Как думские партии готовятся к наблюдению на выборах 2025 года

КПРФ планирует выставить порядка 35 000–40 000 наблюдателей, но их точное количество станет известно после обучения, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Особое внимание коммунисты уделят выборам в Коми (там избирком отказал кандидату в губернаторы от КПРФ Олегу Михайлову, но будут и кампании другого уровня), в Иркутской области (там депутат Госдумы, глава региона в 2015–2019 гг. Сергей Левченко участвует в борьбе за губернаторское кресло), а также в Краснодарском крае, Калужской, Ростовской и Свердловской областях, поделился Афонин. При этом часть наблюдателей, которая будет задействована в ЕДГ-2025, будет потом включена в корпус наблюдателей от коммунистов на выборах в Госдуму в 2026 г., добавил первый зампред ЦК КПРФ.