Как думские партии готовятся к наблюдению на выборах 2025 года

Как думские партии готовятся к наблюдению на выборах 2025 годаВ условиях дефицита ресурсов оппозиция вынуждена выбирать только приоритетные для себя кампании
Почти через месяц в России пройдет единый день голосования (ЕДГ), а в некоторых регионах он начнется 12 сентября и растянется на три дня. Выборы пройдут в 81 регионе: ожидается, что будет открыто порядка 50 000 участковых избирательных комиссий (УИК) и примерно 1700 территориальных избирательных комиссий (ТИК).
Традиционно рекордсменом по количеству наблюдателей станет «Единая Россия» (ЕР) – партия власти планирует выставить не менее двух наблюдателей на каждый УИК, всего их будет свыше 90 000, сообщил «Ведомостям» член президиума генсовета ЕР сенатор Сергей Перминов. «Акцент наблюдения – все кампании, так как цель – легитимный результат наших кандидатов. <...> Партийцы, наши наблюдатели, команды юристов в регионах и в федеральном ситуационном центре будут тщательно работать с сигналами, чтобы гарантировать чистоту конкуренции, легитимный мандат победителя», – сказал он. Каждый этап процедуры выборов как на участках, так и при голосовании в дистанционном формате представители партии будут сопровождать так, «чтобы каждая деталь не вызывала сомнений», заверил Перминов.
КПРФ планирует выставить порядка 35 000–40 000 наблюдателей, но их точное количество станет известно после обучения, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Особое внимание коммунисты уделят выборам в Коми (там избирком отказал кандидату в губернаторы от КПРФ Олегу Михайлову, но будут и кампании другого уровня), в Иркутской области (там депутат Госдумы, глава региона в 2015–2019 гг. Сергей Левченко участвует в борьбе за губернаторское кресло), а также в Краснодарском крае, Калужской, Ростовской и Свердловской областях, поделился Афонин. При этом часть наблюдателей, которая будет задействована в ЕДГ-2025, будет потом включена в корпус наблюдателей от коммунистов на выборах в Госдуму в 2026 г., добавил первый зампред ЦК КПРФ.
ЛДПР планирует покрыть наблюдателями 25 000 УИКов, сказала «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. В каждом УИКе также будет член избирательной комиссии с правом решающего голоса от партии. Усиленное внимание будет там, где планируются выборы в административные центры и законодательные собрания, добавила она.
В «Справедливой России» точное число наблюдателей также не назвали, пояснив, что оно станет понятно ближе к выборам. При этом в партии подчеркнули, что главная задача для них – это «борьба с нарушениями на местах, а также защита своих голосов», сообщили в пресс-службе. Справороссы сосредоточатся на наблюдении в 30 субъектах, где пройдут выборы в заксобрания и представительные органы столиц регионов. «На каждое нарушение последует моментальная реакция на всех уровнях, начиная от подачи жалоб в УИКи, отделения полиции и заканчивая информированием ЦИК», – добавили в пресс-службе. Обучение партийных наблюдателей запланировано на конец августа и начало сентября.
«Новые люди» обучили несколько тысяч наблюдателей в 45 субъектах РФ, заявил в ходе подписания соглашения о сотрудничестве для наблюдения на выборах между политическими партиями и Общественной палатой РФ 7 августа руководитель исполкома партии Айрат Ахметзянов. На запрос «Ведомостей» «Новые люди» не ответили.
Партийное наблюдение – это важная часть политической культуры в России, оно до сих пор дисциплинирует избирательные комиссии, говорит политконсультант Олег Бондаренко. Но важно понимать, что по большей части оно возможно лишь при традиционном голосовании на участках, поскольку при ДЭГ верифицировать результаты невозможно, добавил он.
Наиболее сильные системы наблюдения сейчас у КПРФ и местами у «Справедливой России», но и им катастрофически не хватает квалифицированных людей, констатирует электоральный эксперт Станислав Андрейчук. «Если считать, что надо три дня закрывать примерно 50 000 участков плюс надомное голосование, плюс местами «пеньковое», то это надо около 100 000 наблюдателей от каждой партии. Это нереально», – оценил он. Поэтому наблюдение, как правило, есть только на крупных выборах и часто оно фрагментарное, добавил Андрейчук.
Даже когда выборы были более конкурентными, а голосование проходило в один день, системные оппозиционные партии не были способны закрыть наблюдением большую часть избирательных участков, говорил «Ведомостям» электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Плотное покрытие наблюдением случалось лишь в округах, где выдвигался ресурсный и мотивированный кандидат, озвучиваемые масштабные цифры наблюдения не соответствовали действительности даже тогда, вспоминает эксперт.