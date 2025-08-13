Трутнев предложил провести Год Арктики в России в 2027 году

Трутнев предложил провести Год Арктики в России в 2027 годуНашей стране нужно демонстрировать свое лидерство в этом регионе, считают эксперты
Вице-премьер РФ – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Министерству развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) проработать вопрос проведения в России Года Арктики в 2027 г. Об этом говорится в его письме на имя главы министерства Алексея Чекункова (документ есть у «Ведомостей») от 20 июня. Одновременно Трутнев просит в срок до 15 августа представить предложения по месту проведения международного арктического форума «Арктика – территория диалога», согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, организациями и исполнительными органами субъектов, входящих в состав Арктической зоны РФ (АЗРФ).
Согласно распоряжению правительства этот форум проводится раз в два года. В 2025 г. он проходил в Мурманске с участием президента РФ.
С инициативой провести в России Год Арктики в правительство в марте обратился студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», действующий на базе РТУ МИРЭА. Минвостокразвития идею поддержало, соответствующий ответ аппарату правительства направил первый профильный замминистра Гаджимагомед Гусейнов, писали «Ведомости» 22 мая. Реализация этой инициативы послужит «укреплению репутации России как мощной арктической державы и решению задач по обеспечению единства и целостности российской Арктики», сказано в письме ведомства (также есть у «Ведомостей»).
К документу за подписью Гусейнова прилагается проект указа президента о проведении Года Арктики для «обеспечения единства и целостности российской Арктики, национальных интересов РФ в Арктической зоне, определенных в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г.». Согласно проекту правительству РФ предстоит образовать состав оргкомитета и дирекции, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий вместе с объемами финансирования. В соответствии с июньским поручением Трутнева срок проведения Года Арктики может быть смещен на 2027 г., на который запланирован следующий форум «Арктика – территория диалога».
В Минвостокразвитии не стали комментировать получение или исполнение этого поручения.
Арктика уже сейчас производит 7,5% валового внутреннего продукта и 11% экспорта России, говорил глава профильного министерства на правительственном часе в Госдуме 21 мая. По словам Чекункова, продолжать развитие Арктического региона особенно важно в сегодняшних «напряженных геополитических условиях». Один из ключевых проектов – Северный морской путь (СМП), он сокращает путь из Европы в Азию на 40% и позволяет реализовывать инвестиционные проекты мирового масштаба, уточнял министр.
Кто придумал Год Арктики
Основу мер правительства по развитию АЗРФ составила работа по привлечению инвестиций, создана самая большая в мире особая экономическая зона, говорил Трутнев на том же правительственном часе. По его словам, в период с 2020 г. в Арктике началась реализация более тысячи инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн руб., 800 млрд из них уже вложено в экономику. На территории АЗРФ заработало 293 новых предприятия, уточнял вице-премьер.
Президент Владимир Путин на форуме «Арктика – территория диалога» в марте называл Россию крупнейшей арктической державой. По его словам, роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет. Президент отмечал, что Москва выступает за равноправное сотрудничество в регионе, включая экономическое и промышленное освоение Арктики. Этот регион упоминался и в контексте переговоров между Россией и США. О возможности реализации двумя странами совместных проектов в Арктике говорил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в феврале в ходе визита российской делегации в Саудовскую Аравию.
Арктический регион (только на американской территории) выбран и для проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он состоится на Аляске 15 августа. Как считают опрошенные «Ведомостями» эксперты, встреча именно в этом штате может подтолкнуть лидеров двух стран и к разговору об Арктике, где возможен сценарий как конфронтации, так и кооперации России и США.
Российские владения в Арктике
«Основная территория Арктики, более чем 40%, находится в пределах российской границы. Мы страна, которая максимально представлена на арктическом шельфе и в Арктической зоне», – напоминает первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов. Он указывает на повышенное внимание к этому региону со стороны не только США и европейских стран, но и других государств, например Индии и Китая.
По мнению Каргинова, проведение Года Арктики привлечет внимание к обсуждению проблем Арктической зоны на внутрироссийском и международном уровне. «Там проблем много. Не только энергетический ресурс, но и экологические вопросы, разграничение территорий влияния, размещение военных потенциалов стран. Вопросов достаточно, и по всем из них необходимо договариваться», – сказал он «Ведомостям».
России необходимо демонстрировать свое лидерство в Арктической зоне – не только в сфере ледокольного флота, возможностей использования логистики Арктики и СМП, но и в гуманитарном, научном ключе, уверен генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин. Он предлагает включить в план мероприятий в рамках Года Арктики проекты, связанные с мониторингом изменений климата, адаптации к этим изменениям экосистем, поведения животных, устойчивым развитием мест проживания коренных народов Севера и др.
«Уже сейчас многие страны мира говорят о том, что без России решать вопросы с управлением изменением климата на территории Арктической зоны – важнейшей части нашей планеты – невозможно. Нам надо усиливать это направление», – сказал он «Ведомостям». Данькин надеется, что с учетом возможных совместных проектов с США и разморозки отношений в Арктике этот регион может стать одним из самых интересных участков планеты с точки зрения коммуникации между различными государствами.