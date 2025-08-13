Трутнев предложил провести Год Арктики в России в 2027 году

Президент Владимир Путин на форуме «Арктика – территория диалога» в марте называл Россию крупнейшей арктической державой. По его словам, роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет. Президент отмечал, что Москва выступает за равноправное сотрудничество в регионе, включая экономическое и промышленное освоение Арктики. Этот регион упоминался и в контексте переговоров между Россией и США. О возможности реализации двумя странами совместных проектов в Арктике говорил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в феврале в ходе визита российской делегации в Саудовскую Аравию.