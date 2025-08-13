Главные заявления лидеров ЕС и Украины после разговора с Трампом

Главные заявления лидеров ЕС и Украины после разговора с ТрампомКиев готов говорить о территориях, но при гарантиях безопасности
13 августа состоялась онлайн-встреча глав стран Евросоюза, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Диалог прошел за два дня до очной встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, где речь пойдет о завершении российско-украинского конфликта. На сегодняшних переговорах стороны обсудили возможные действия в случае провала саммита в США и снятие санкций с Москвы в случае его успеха.
«Ведомости» собрали главные заявления лидеров западных стран по итогам разговора.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
«В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Главным должно стать прекращение огня».
«Украина будет обсуждать территориальные вопросы. Отправной точкой для этого должна быть [нынешняя] линия фронта».
Президент Франции Эммануэль Макрон
«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске – попросить о прекращении огня. Дискуссий об обмене территориями [на онлайн-встрече] не было».
«Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель».
Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
«Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями о предстоящем двустороннем саммите [России и США] на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию».
Президент Украины Владимир Зеленский
«Я сказал Трампу, что должны быть гарантии безопасности Украины. Трамп это поддержал».
«Мы надеемся, что центральной темой на Аляске будет прекращение огня. Все территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров - без Украины это невозможно».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
«Мяч на стороне Путина. Мы едины в стремлении положить конец конфликту и достичь справедливого и прочного мира. Ценим лидерство Трампа и тесное взаимодействие с союзниками. Теперь мяч на стороне Путина»