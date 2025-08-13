Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главные заявления лидеров ЕС и Украины после разговора с Трампом

Киев готов говорить о территориях, но при гарантиях безопасности
Максим Цуланов
Omar Havana / AP
Omar Havana / AP

13 августа состоялась онлайн-встреча глав стран Евросоюза, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Диалог прошел за два дня до очной встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, где речь пойдет о завершении российско-украинского конфликта. На сегодняшних переговорах стороны обсудили возможные действия в случае провала саммита в США и снятие санкций с Москвы в случае его успеха.

«Ведомости» собрали главные заявления лидеров западных стран по итогам разговора.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

«В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Главным должно стать прекращение огня».

«Украина будет обсуждать территориальные вопросы. Отправной точкой для этого должна быть [нынешняя] линия фронта».

Президент Франции Эммануэль Макрон

«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске – попросить о прекращении огня. Дискуссий об обмене территориями [на онлайн-встрече] не было».

«Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель».

Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен

«Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями о предстоящем двустороннем саммите [России и США] на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию».

Президент Украины Владимир Зеленский

«Я сказал Трампу, что должны быть гарантии безопасности Украины. Трамп это поддержал».

«Мы надеемся, что центральной темой на Аляске будет прекращение огня. Все территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров - без Украины это невозможно».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«Мяч на стороне Путина. Мы едины в стремлении положить конец конфликту и достичь справедливого и прочного мира. Ценим лидерство Трампа и тесное взаимодействие с союзниками. Теперь мяч на стороне Путина»

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных