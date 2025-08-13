Главные заявления лидеров ЕС и Украины после разговора с Трампом

«В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Главным должно стать прекращение огня».