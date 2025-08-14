Ушаков назвал программу и темы переговоров Путина и Трампа

Ушаков назвал программу и темы переговоров Путина и ТрампаВ российскую делегацию вошли Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Они начнутся по местному времени в 11.30 утра. Об этом журналистам на брифинге сказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, подготовка встречи лидеров двух государств вступила в завершающую фазу: «С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых. И, конечно, в первую очередь ведется активная проработка политической составляющей саммита», – сказал помощник президента.
Уже согласована программа встречи Путина и Трампа, сказал Ушаков. «Как вам всем хорошо известно, она состоится на Аляске в Анкоридже, а конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Предусматривается, что все начнется завтра 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск)», – отметил он. Встреча начнется с беседы Путина и Трампа тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, которые продолжатся за рабочим завтраком.
«Состав участников уже определен. С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров неширок», – сказал Ушаков. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, уже известен состав американской делегации, однако он отметил, что корректно, когда ее объявит американская сторона. Кроме членов делегаций «где-то рядом» будет находиться и группа экспертов, добавил Ушаков. После завершения переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров.
«Наверно, всем очевидно, что центральной темой [саммита] будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Но, естественно, будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается обмен мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», – сказал помощник Путина. По его мнению, у этого сотрудничества огромный «и, к сожалению, не задействованный до сих пор потенциал».
Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих, двое гражданских лиц, которые погибли в 1942–1945 гг. при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках лендлиза. «Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год 80-летия победы над нацистской Германией и милитаристской Японией», – добавил Ушаков.
Помощник президента не стал уточнять, сколько продлятся переговоры. Сразу после завершения переговоров российская делегация вернется в Россию. На вопрос о том, какой настрой у российской делегации перед переговорами, Ушаков ответил «деловой настрой, прежде всего».