Ушаков назвал программу и темы переговоров Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Они начнутся по местному времени в 11.30 утра. Об этом журналистам на брифинге сказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, подготовка встречи лидеров двух государств вступила в завершающую фазу: «С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых. И, конечно, в первую очередь ведется активная проработка политической составляющей саммита», – сказал помощник президента.