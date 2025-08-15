За 100 дней со вступления в должность популярность канцлера Фридриха Мерца упала

Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца спустя 100 дней с начала работы во главе немецкого правительства продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные опроса INSA, проведенного для газеты Bild am Sonntag. По ним, недовольство действующим канцлером испытывает 59% немцев. Положительно к его работе относится всего 30% респондентов. Еще в июне рейтинг Мерца был выше и находился в районе 36%. Для сравнения: поддержка экс-канцлера социал-демократа Олафа Шольца спустя 100 дней правления была 43%, недовольство – 41%.