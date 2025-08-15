В Госдуме впервые предложили регулировать ИИ в политической агитации

В Госдуме впервые предложили регулировать ИИ в политической агитацииОпределять правила изготовления сгенерированных материалов предложено Центризбиркому
Законопроект о регулировании использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) при создании агитационных материалов на выборах внесен в Госдуму 14 августа. Это межфракционная инициатива, подготовленная депутатами Дмитрием Гусевым («Справедливая Россия», СР), Андреем Свинцовым (ЛДПР), Александром Ющенко (КПРФ) и Ярославом Ниловым (исключен из ЛДПР). Документом вносятся поправки в ряд статей закона «О выборах депутатов Госдумы». В частности, вводится понятие предвыборной агитации с использованием ИИ (ст. 9). Допускается изготовление с его помощью агитационных материалов, а также генерация ИИ изображений физического лица (ст. 62). В действующей редакции разрешено использование в этих случаях изображений физлица либо политической партией (изображение выдвинутых ею кандидатов), либо своих изображений самим кандидатом.
О необходимости законодательного регулирования применения ИИ в избирательной системе говорила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на форуме «Территория смыслов» 26 июля. Она отмечала, что отсутствие рамок и правил в этой сфере создает риски для легитимности выборов. Прежде всего речь идет о создании с помощью ИИ фейков и дипфейков, способных напрямую повлиять на общественное мнение.