Чего ждут в России от встречи Путина с Трампом на Аляске

Позитивным эффектом встречи может стать выработка «стратегического видения ситуации» в отношениях России и Запада, в рамках которого можно будет определиться с территориальным вопросом и будущим Украины, считает доцент философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Борис Межуев. По его словам, чрезмерная вера в скорые результаты может навредить самому процессу переговоров, особенно с учетом склонности американского президента к «быстрым красивым решениям».