Чего ждут в России от встречи Путина с Трампом на Аляске

Чего ждут в России от встречи Путина с Трампом на АляскеОбсуждение украинского кризиса станет лишь поводом для более широкого диалога, надеются эксперты
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа станет важным сигналом о готовности двух крупнейших держав сотрудничать, но его результатом вряд ли станут быстрые договоренности относительно конфликта на Украине. К такому выводу пришли российские политологи, политики и ученые в ходе круглого стола близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований.
Позитивным эффектом встречи может стать выработка «стратегического видения ситуации» в отношениях России и Запада, в рамках которого можно будет определиться с территориальным вопросом и будущим Украины, считает доцент философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Борис Межуев. По его словам, чрезмерная вера в скорые результаты может навредить самому процессу переговоров, особенно с учетом склонности американского президента к «быстрым красивым решениям».