Пресса этих стран продолжает обсуждение грядущего саммита. Например, 13 августа индийское издание Indian Express опубликовало заметку с заголовком «Мало можно приобрести, но многое можно потерять: Украина перед встречей Трампа и Путина». В материале подчеркивается пагубное положение Киева не только на фронте, но и с точки зрения дипломатических возможностей повлиять на ход переговоров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, согласно тексту официального заявления, опубликованному представителем МИДа страны Рандхиром Джайсвалом на своей странице в Х (экс-Twitter), приветствует решение провести встречу на Аляске и надеется на согласование условий, которые могут привести к миру.