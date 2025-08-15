Что дружественные России страны ждут от встречи на Аляске

Что дружественные России страны ждут от встречи на АляскеОни ожидают начала урегулирования украинского конфликта, но есть и важные различия
В преддверии саммита на Аляске с лидером США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин поговорил с главами 11 государств, среди которых ЮАР, Узбекистан, Казахстан, КНР, Белоруссия, Индия, Бразилия, Таджикистан, Киргизия и КНДР. Кроме того, российскому лидеру позвонил премьер Армении Никол Пашинян. Они были проинформированы о предстоящей встрече.
Пресса этих стран продолжает обсуждение грядущего саммита. Например, 13 августа индийское издание Indian Express опубликовало заметку с заголовком «Мало можно приобрести, но многое можно потерять: Украина перед встречей Трампа и Путина». В материале подчеркивается пагубное положение Киева не только на фронте, но и с точки зрения дипломатических возможностей повлиять на ход переговоров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, согласно тексту официального заявления, опубликованному представителем МИДа страны Рандхиром Джайсвалом на своей странице в Х (экс-Twitter), приветствует решение провести встречу на Аляске и надеется на согласование условий, которые могут привести к миру.