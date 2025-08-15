Что сказал Трамп перед встречей с Путиным на Аляске

Отвечая на вопрос о том, какие Россию ждут последствия в случае отсутствия договоренностей на саммите на Аляске, Трамп сказал «экономически жесткие». Он допустил, что последствия будут очень тяжелыми и добавил, что делает это не ради себя, а чтобы спасти много жизней. В случае, если прогресс в урегулировании конфликта будет достигнут, американский лидер выразил готовность обсудить с Путиным возобновление экономического сотрудничества между Россией и США. Он отметил, что видит со стороны Москвы заинтересованность в таком сотрудничестве.