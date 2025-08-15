Газета
Главная / Политика /

Что сказал Трамп перед встречей с Путиным на Аляске

Президент США назвал темы для обсуждения на саммите и высказался о гарантиях для Украины
София Векслер
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп вылетел с авиабазы Эндрюс на Аляску, где вечером состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. На борту самолета американский глава ответил на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома. «Ведомости» собрали главные заявления Трампа.

О предстоящих переговорах

Трамп заявил о намерении обсудить с Путиным территориальный вопрос между Россией и Украиной. При этом он подчеркнул, что решение должен принимать Киев. Президент США добавил, что не собирается вести переговоры от имени Украины и примет участие во встрече для того, чтобы посадить за переговорный стол все стороны конфликта.

Отвечая на вопрос о том, какие Россию ждут последствия в случае отсутствия договоренностей на саммите на Аляске, Трамп сказал «экономически жесткие». Он допустил, что последствия будут очень тяжелыми и добавил, что делает это не ради себя, а чтобы спасти много жизней. В случае, если прогресс в урегулировании конфликта будет достигнут, американский лидер выразил готовность обсудить с Путиным возобновление экономического сотрудничества между Россией и США. Он отметил, что видит со стороны Москвы заинтересованность в таком сотрудничестве.

Об отношениях с Россией

Президент США заметил, что Москва и Вашингтон ладят, и между странами имеется взаимное уважение. Он добавил, что думает, что из саммита с Путиным что-то получится. Трамп также назвал президента России «умным парнем» и указал, что он давно занимается политикой. Он добавил, что Путин берет с собой на переговоры множество бизнесменов из России. По мнению Трампа, «это отлично».

Фото.

Что происходит в Анкоридже в преддверии саммита Путина и Трампа

Политика / Фото

О гарантиях безопасности Украине

Трамп подтвердил возможность предоставления Украине гарантий безопасности при участии Европы и других стран, но исключил вариант присоединения страны к НАТО. По его словам, «есть определенные вещи, которые не произойдут».

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Ее главной темой станет поиск долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите. Ранее президент США говорил, что переговоры на Аляске будут предварительными. После них он ожидает встречи президентов России и Украины или трехстороннего саммита.

В российскую делегацию на переговорах входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, глава минторга Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

