Трамп: договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского

Трамп отметил, что в течение почти трех часов переговоров с российской делегацией было подробно обсуждено и согласовано много пунктов. «Многие вопросы были урегулированы, но остается один или два довольно значимых момента, хотя я думаю, их можно уладить, – сказал он. – Теперь все зависит от президента Зеленского, чтобы это довести до конца».