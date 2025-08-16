Трамп: договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского

Трамп: договоренность по Украине теперь зависит от ЗеленскогоОн посоветовал Киеву согласиться на сделку с Москвой
Решение по разрешению конфликта на Украине теперь в руках лидера страны Владимира Зеленского. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.
Трамп подчеркнул, что на данный момент нет соглашения по Украине. «Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен дать свое согласие. Но это ужасный конфликт, в котором он много теряет, и обе стороны страдают, и, надеюсь, это можно будет завершить. Для них это стало бы большим достижением», – сказал он.
Трамп отметил, что в течение почти трех часов переговоров с российской делегацией было подробно обсуждено и согласовано много пунктов. «Многие вопросы были урегулированы, но остается один или два довольно значимых момента, хотя я думаю, их можно уладить, – сказал он. – Теперь все зависит от президента Зеленского, чтобы это довести до конца».
Трамп также считает, что европейские страны должны «немного вмешаться», но в основном результат зависит от Зеленского. «Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия – очень могучая держава, а они [Украина] – нет», – заявил американский лидер.
15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, который прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После встречи президенты вышли к прессе с заявлениями, но на вопросы журналистов не ответили.