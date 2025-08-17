Политический срез: руководство российских партий в цифрах и графиках

Пока депутаты Государственной думы находятся на «каникулах», «Ведомости» решили изучить, кто стоит у руля основных политических сил страны. Всего в России, по данным ЦИК на 5 июня 2025 г., зарегистрировано 23 партии, которые имеют право участвовать в выборах (две из них – «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз» – ликвидированы Верховным судом, однако эти решения пока не вступили в силу). В нижней палате парламента при этом представлено лишь пять. Постоянно действующие руководящие коллегиальные органы этих партий и были выбраны для анализа: