Политический срез: руководство российских партий в цифрах и графиках

Политический срез: руководство российских партий в цифрах и графикахКто управляет «Единой Россией» и другими парламентскими силами
Пока депутаты Государственной думы находятся на «каникулах», «Ведомости» решили изучить, кто стоит у руля основных политических сил страны. Всего в России, по данным ЦИК на 5 июня 2025 г., зарегистрировано 23 партии, которые имеют право участвовать в выборах (две из них – «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз» – ликвидированы Верховным судом, однако эти решения пока не вступили в силу). В нижней палате парламента при этом представлено лишь пять. Постоянно действующие руководящие коллегиальные органы этих партий и были выбраны для анализа:
«Единая Россия» (Генеральный совет);
КПРФ (Центральный комитет);
ЛДПР (Высший совет);
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (Президиум Центрального совета);
«Новые люди» (Центральный совет).
Самые многочисленные руководящие органы у КПРФ (при численности партии свыше 157 000 человек) и «Единой России» (свыше 2,5 млн). В руководстве всех партий преобладают мужчины, однако в некоторых из них доля женщин существенно выше. Так, наибольшая доля женщин в руководящих органах СРЗП (восемь человек, почти 30%) и «Новых людях» (три человека, 25%). В Генсовете ЕР всего 33 женщины (почти 17%), а в ЦК КПРФ – 29 (14%). Меньше всего – в Высшем совете ЛДПР (три человека, 12%).
Самым «молодым» по возрасту своих участников является руководящий орган ЛДПР. Медианный возраст членов Высшего совета этой партии составляет 49 лет, а средний – 47,9. Наиболее возрастной состав ЦК КПРФ – 54,5 и 56,7 года соответственно. Член партии, депутат ГД I-VI созывов Валентин Чикин, входящий в ЦК, является самым пожилым политиком в получившейся выборке – ему 93 года.
В руководящие органы главных российских партий входят преимущественно люди, родившиеся и выросшие в городах, нежели в поселках или деревнях, однако соотношение различается между партиями. Так, если в ЛДПР и «Новых людях» всего 8% и 10% уроженцев сельской местности (учитываются только те члены, место рождения которых удалось подтвердить по открытым источникам), то в ЦК КПРФ таких граждан уже не менее 32%. В Генсовете ЕР как минимум каждый четвертый родился не в городе.
В руководство основных партий страны входят, как правило, люди, родившиеся в разных регионах РФ и бывших республиках СССР. Чаще всего самой «представленной» по части своих уроженцев является Москва – например, четверо из 12 членов Центрального совета «Новых людей» родились в столице. В президиуме Центрального совета СРЗП, наоборот, нет ни одного человека родом из Москвы.
Значительную долю руководства всех партий составляют депутаты Госдумы. Их доля варьируется от 18% у КПРФ до 43 и 50% у СРЗП и «Новых людей». «Единая Россия» может похвастаться самым «статусным» составом своего Генсовета: помимо 43 депутатов нижней палаты парламента в него также входят 17 действующих сенаторов, 23 губернатора и пять министров правительства РФ. В общей сложности 45% руководящего органа партии власти составляют люди на федеральных должностях.
Отличается руководящий орган «Единой России» от других партий также и тем, что 11% его членов составляют участники спецоперации на Украине – не менее 22 человек. Еще по два участника боевых действий входят в руководство КПРФ и СРЗП.