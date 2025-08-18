Депутат Ярослав Нилов обратился с иском к бывшему соратнику из ЛДПР

Депутат Ярослав Нилов обратился с иском к бывшему соратнику из ЛДПРОн хочет через суд опровергнуть информацию и взыскать 50 000 рублей морального ущерба
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился еще с одним иском в столичный суд – на этот раз к экс-коллеге по фракции ЛДПР Валерию Селезневу. Исковое заявление Нилова «О защите чести, достоинства, деловой репутации к СМИ» зарегистрировано 7 августа в Тверском суде, следует из судебной картотеки.
Как узнали «Ведомости», речь в иске идет о публикации в Telegram-канале депутата Селезнева от 18 июня 2025 г. «В указанном посте приведены обстоятельства с целью злонамеренного распространения информации о Нилове – эта информация не соответствует действительности и порочит репутацию», – заявил «Ведомостям» юрист Нилова – Сахават Азимов. Он отметил, что изначально еще в начале июля в адрес депутата Селезнева было направлено уведомление в порядке досудебного урегулирования спора, но до сих пор ответа не поступило.
В иске Нилова говорится, что в посте Селезнева «были установлены высказывания <...> имеющие признаки дискредитирующего и компрометирующего характера». По мнению защиты Нилова, используемые ответчиком высказывания в посте содержат оценочные суждения негативного характера (обсценные обращения, уничижительные эпитеты, насмешки).
Кроме того, из текста решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики от 22 июля (имеется в распоряжении «Ведомостей») следует, что Селезневу указали «на недопустимость нарушения норм депутатской этики, выразившегося в высказываниях, наносящих ущерб чести и достоинству депутата Нилова». В комиссии также предложили Селезневу принести публичные извинения коллеге.
Перед подачей иска в суд, 31 июля, оскорбительный характер опубликованного поста подтвердился заключением специалиста о проведении комплексного психологического и лингвистического исследования. В иске Нилов требует признать размещенную Селезневым информацию не соответствующей действительности и обязать ответчика удалить пост. А в течение 10 дней с момента вступления решения в силу, если оно будет в пользу истца, опубликовать опровержение и выплатить Нилову компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. «Публичные лица, такие как депутаты, должны быть особенно внимательны к своим словам и поступкам. Соблюдение депутатской этики и уважительное общение – это основа здоровой политической культуры», – отметил Азимов.
До этого в начале августа «Ведомости» писали о другом иске Нилова, в котором он оспаривает свое исключение из ЛДПР. Там ответчиками по иску (копия есть у «Ведомостей») определены партия и ее председатель Леонид Слуцкий.
Истец и его представитель считают, что исключение Нилова из ЛДПР противоречит уставу партии, поскольку депутат, как говорится в заявлении, «не совершал указанных в выписке из протокола [заседания президиума высшего совета] действий, которые могли бы послужить принятию соответствующих решений с указанными в уставе ЛДПР основаниями».
Нилова, являющегося одним из самых известных представителей команды покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, исключили из партии 25 июня. Депутат был членом ЛДПР с 1997 г., после смерти Жириновского в 2022 г. он публично критиковал ситуацию в партии. 18 июня член фракции ЛДПР Валерий Селезнев написал в своем Telegram-канале пост о необходимости исключения Нилова из партийных рядов и допустил ряд критических высказываний в отношении экс-коллеги по депутатскому объединению.
«Ведомости» обратились за комментариями по иску к Селезневу.