Депутат Ярослав Нилов обратился с иском к бывшему соратнику из ЛДПР

Перед подачей иска в суд, 31 июля, оскорбительный характер опубликованного поста подтвердился заключением специалиста о проведении комплексного психологического и лингвистического исследования. В иске Нилов требует признать размещенную Селезневым информацию не соответствующей действительности и обязать ответчика удалить пост. А в течение 10 дней с момента вступления решения в силу, если оно будет в пользу истца, опубликовать опровержение и выплатить Нилову компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. «Публичные лица, такие как депутаты, должны быть особенно внимательны к своим словам и поступкам. Соблюдение депутатской этики и уважительное общение – это основа здоровой политической культуры», – отметил Азимов.