Как в Госдуме оценили саммит Путина и Трампа на Аляске

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков напомнил, что ни Путин, ни Трамп не формировали завышенных ожиданий от переговоров: американский лидер прямо назвал их «предварительными». «Было бы странно иметь завышенные ожидания от этой встречи. Их могли иметь либо люди совсем уж наивные, либо те, кто участвует в информационных войнах разного рода и мог бы сознательно формировать от этой встречи завышенные ожидания, с тем чтобы потом развести руками и сказать: «Вот видите, ничего не получилось», – отметил он в разговоре с «Ведомостями».