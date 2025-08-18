Как в Госдуме оценили саммит Путина и Трампа на Аляске

Как в Госдуме оценили саммит Путина и Трампа на АляскеУспехом для России можно считать личный контакт лидеров и договоренность о продолжении мирного процесса
Российско-американский саммит на Аляске стал переходом к новому этапу в двусторонних отношениях и поворотной точкой в урегулировании конфликта на Украине, заявил «Ведомостям» председатель ЛДПР, руководитель партийной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. По его словам, прогресс отмечают обе стороны и это уже можно считать значимым итогом переговоров. «Саммит в полной мере оправдал девиз «Стремление к миру» <...> И конечно, он знаменует обрушение стены изоляции России», – отметил Слуцкий.
Сам факт встречи уже можно считать «серьезным и глобальным» успехом для России, как и продолжительность встречи лидеров – почти три часа, считает замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко. «[Президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп, если образно выражаться, сделали шаг из вчера в завтра. Вот как по [Берингову] проливу проходит линия перемены даты, точно так же два лидера, встретившись, сделали этот очень серьезный шаг», – сказал он «Ведомостям». По мнению депутата, важный результат – это начало диалога между странами, который был прерван несколько лет назад.
Ревенко отмечает, что переговоры прошли в доброжелательной атмосфере и Трамп смог услышать Путина. «Мы с вами увидели весьма необычную встречу. Два лидера встретились на красной дорожке, Трамп пригласил Путина в свой лимузин, и они оба поехали в одной машине. На языке политических жестов это говорит очень многое – это говорит о доверии», – уверен он.
Председатель партии «Справедливая Россия» (СР), глава партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов отметил, что не считает саммит на Аляске провальным. Он тоже называет главным итогом хороший личный контакт двух лидеров. «Да, конкретных и публичных результатов пока нет, как признался Трамп. Но ключевое слово здесь «пока», – сообщил Миронов «Ведомостям».
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков напомнил, что ни Путин, ни Трамп не формировали завышенных ожиданий от переговоров: американский лидер прямо назвал их «предварительными». «Было бы странно иметь завышенные ожидания от этой встречи. Их могли иметь либо люди совсем уж наивные, либо те, кто участвует в информационных войнах разного рода и мог бы сознательно формировать от этой встречи завышенные ожидания, с тем чтобы потом развести руками и сказать: «Вот видите, ничего не получилось», – отметил он в разговоре с «Ведомостями».
По словам Новикова, в имеющейся ситуации никаких документов и не могло быть подписано, но было заявлено главное – готовность продолжать процесс, а также озвучен принципиальный для России тезис: в центре дальнейших переговоров должны быть вопросы долгосрочного мира. И эту позицию заявил не только российский президент, но и американский.
Краткосрочность визита, отказ от совместной пресс-конференции и серии встреч членов делегации по различным тематикам (безопасность, дипломатия, бизнес) – это хорошие признаки, настаивает Новиков. По его мнению, пресс-конференция с провокационными вопросами могла бы создать более напряженную атмосферу накануне следующих раундов переговоров, а встречи по группам были бы необходимы, если бы «на столе» уже лежали проекты документов высокой степени готовности или сторонам бы потребовалось зондирование позиций друг друга.
«Решить с наскока такие сложные конфликты, как на Украине, невозможно. Думаю, Трамп это осознал и улетел в Вашингтон делать «домашнюю работу», – сообщил Миронов. Глава СР также считает важным, что президент США готов взять на себя бремя переговоров с украинскими властями и европейскими странами. Слуцкий надеется, что взаимные контакты и встречи в верхах будут продолжены, как и работа над урегулированием. Он напомнил, что Трамп прямо переадресовал «мяч» на сторону Киева.